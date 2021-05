NEDSLÅENDE: - Forferdelig trist, sier førstesekretær Julie Lødrup i LO om resultatene som fremkommer i en ny bok om håndtering av arbeidskonflikter. Foto: LO

Ny bok om konflikthåndtering i arbeidslivet: - Én av to vurderte å ta sitt eget liv

BERGEN (VG) Metodene som brukes for å håndtere arbeidskonflikter kan ødelegge personer for livet, hevdes det i en ny bok. Av de som hadde vært direkte berørt av såkalte faktaundersøkelser, fortalte halvparten at de hadde vurdert å ta sitt eget liv. Noen hadde også forsøkt selvmord.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Torsdag legger forskerne Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldova ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem boken Faktaundersøkelser – et «hybrid konfliktvåpen» på norske arbeidsplasser. Bokprosjektet er finansiert av LO.

Saken ble først omtalt av Universitetsavisa.

En faktaundersøkelse er en form for gransking bestilt av arbeidsgiver for å undersøke klager og varsler om trakassering, mobbing og kritikkverdige forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, og kritiske ytringer.

Metoden er omstridt, og har vært brukt i forbindelse med flere kjente varslingssaker i Norge de siste årene.

I boken omtales faktaundersøkelser som et «farlig verktøy».

Under arbeidet har forskerne snakket med 31 informanter som alle har erfaring med faktaundersøkelser.

– Et flertall har rapportert om psykisk belastning og negative konsekvenser av å stå i langvarige konfliktprosesser, sier Nordrik og Kuldova til VG.

les også Ap vil ikke la varslere være anonyme i varsler-behandling

Dette er noen av funnene i boken:

* Flere personer som har blitt berørt av faktaundersøkelser har blitt diagnostisert med posttraumatisk stress, angst eller depresjon.

* Av de som har vært direkte berørt av faktaundersøkelser har alle, med unntak av én person, hatt kortere eller lengre sykemeldinger.

* Om lag halvparten av de som har vært direkte berørt beskriver også hvordan de har slitt med selvmordstanker, og enkelte har også fortalt om reelle selvmordsforsøk.

* Sosiale og relasjonelle forhold forstyrres for mange.

* Noen forteller om forhold som går i oppløsning, vennskapsrelasjoner som brytes, og om hvordan intensiteten og varigheten i prosessene medfører stor slitasje for ektefeller/partnere og barn.

GIR UT BOK: Tereza Østbø Kuldova er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Foto: Privat.

Forskerne hevder mange føler seg presset til å underlegge seg faktaundersøkelser, og stiller spørsmål ved det rettslige grunnlaget for å kreve at varslere og andre som er involvert i arbeidskonflikter skal delta.

– Flere av informantene våre har trodd de har snakket med en psykolog, ikke med en faktagransker. Flere forteller at de følte seg lurt til å delta. De har ikke blitt informert om eller fått noen forståelse av at de skulle etterforskes, sier Nordrik og Kuldova.

En av informantene, en tidligere tillitsvalgt, som til slutt ble ufør, forteller i boken:

«Jeg bare sank ned i en depresjon som ikke lignet noe. Jeg har jo unger, og jeg levde her på sofaen i stuen, skiftet ikke klær, gikk ikke på badet, jeg bare lå. Jeg lå der dag og natt, ungene gikk rundt der, [ektefellen] min kommer med mat og satte det foran meg og tvang meg til å spise. Jeg levde nede i den stua i ett år, sov når jeg klarte å sove, var våken når jeg klarte det. Ektefellen var livredd for at jeg gikk ut og tok livet av meg.»

les også Politi-varsler til sak mot Staten: «Politiledelsen har brukt mye ressurser på å prøve å knekke meg»

Nordrik og Kuldova mener at det ikke er tilfeldig at metoden gir slike utfall.

– Selv om det er snakk om personlige konsekvenser, er disse tvert gjennom strukturelle. Disse strukturelle konsekvensene av faktaundersøkelser rammer enkeltindivider nettopp fordi faktaundersøkelsene er en metode som individualiserer og eskalerer konflikt. Dette er et strukturelt mønster som må tas på største alvor og analyseres ved hjelp av andre begreper enn de psykologiske.

les også 130 000 nordmenn rammet: Når du blir mobbet på jobben

En varsler sier dette om hvordan vedkommende opplevde å bli intervjuet av faktagranskerne:

«Det foregår i avhørsform, altså. Og de er så ufine og sarkastiske og

ironiske og stiller spørsmål ved alt selv om du vet du kan dokumentere det. Den oppførselen til [konsulentfirma] i de to intervjuene der er noe av det verste og mest uventede jeg har møtt fra et seriøst firma, altså.

GIR UT BOK: Bitten Nordrik er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Foto: Arbeidsforskningsinstituttet.

BI-professor Petter Gottschalk har tidligere gjennomgått 83 faktaundersøkelser. I 82 av disse sakene «dømte» faktaundersøkerne til fordel for oppdragsgiver, ifølge Gottschalk, som i 2019 skrev kronikken «Dom på bestilling».

AFI-forskerne sier mange de har intervjuet forteller om det de oppfatter som «avhørsmetoder», og at de også erfarer at retten til kontradiksjon - å få gi sin versjon - ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Private granskinger brer om seg, både i Norge og internasjonalt, og vi ser i stadig større grad at faktagranskerne imiterer politiets etterforskningsmetoder.

les også Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

Ifølge Nordrik og Kuldova er den kanskje mest alvorlige konsekvensen av faktaundersøkelser er at den som varsler gjennom prosessen blir definert som «en giftig» person og et arbeidsmiljøproblem, i stedet for at organisatoriske utfordringer tas tak i.

- Men faktaundersøkelser bidrar også til at ledere blir redusert til «giftige ledere», heter det i boken.

Nordrik og Kuldova sier at de ikke tror arbeidsgivere eller andre har hatt onde hensikter når faktaundersøkelser er blitt utviklet eller tatt i bruk.

De mener arbeidskonflikter i større grad må håndteres gjennom dialog, og at det må komme ordninger for utenomrettslig konfliktløsning.

- Så er det viktig at når en person blir beskrevet på en måte som er snublende nær en diagnose, får reelle klagemuligheter. I dag finnes ikke det.

LO-SEKRETÆR: - Når konflikter oppstår er det viktig å senke konfliktnivået, og ivareta arbeidstakerne som mennesker. Ikke det motsatte, sier førstesekretær Julie Lødrup i LO. Foto: LO

Førstesekretær Julie Lødrup i LO sier til VG at rapporten viser hvor viktig det er å ha gode prosesser for å løse konflikter på en arbeidsplass på et lavest mulig nivå.

Hun mener det er på tide på vurdere metodene som brukes for å håndtere varslingssaker og konflikter på norske arbeidsplasser.

– Hvis det brukes en metode som er lagt opp slik at det er umulig å ivareta hensynet til helse og arbeidsmiljø, må metoden endres dramatisk, eller skrotes.

– Hva tenker du om at halvparten av de som var direkte berørt har sagt at de vurderte å ta sitt eget liv?

– Det er helt forferdelig trist. Det viser hvor viktig arbeidsmiljøet er for folk, og hvor dramatiske konsekvensene kan bli når konflikter ikke blir løst.

Professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen var en av grunnleggerne av faktaundersøkelse som metode. Ved siden av professorjobben arbeider han som kursholder i selskapet Arbeidsmiljøspesialistene, som de siste årene har utført et større antall faktaundersøkelser på oppdrag for norske arbeidsgivere.

Einarsen skriver i en e-post til VG at en faktaundersøkelse i hovedsak er juridisk basert, og at metoden opprinnelig ble utviklet på oppdrag av og i samarbeid med Arbeidstilsynet som en del av den nasjonale satsningen mot mobbing på midten av 2000-tallet.

Professoren understreker at et hovedkjennetegn ved en faktaundersøkelse er kontradiksjon, et sentralt juridisk saksbehandlingsprinsipp som han ikke kan se kan ivaretas på annen måte.

- Kontradiksjon innebærer at de involverte får kjennskap til hva andre har uttalt om dem, slik at de får mulighet til å imøtegå og/eller korrigere det andre har lagt fram om dem i saken. Dette gjøres både underveis i kartleggingen og gjennom rett til innsyn i endelig rapport. Hvis man ikke gjennomfører undersøkelsen med kontradiksjon, er det ikke ikke en faktaundersøkelse.

- Metoden har det til felles med politiarbeid at man kartlegger faktiske forhold og vurderer om noen har vært utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven, og at man bruker generelle saksbehandlingsregler som dokumentasjon og kontradiksjon. Vi bruker imidlertid ikke terminologi som “etterforskning” og “avhør” i forbindelse med faktaundersøkelser.

PROFESSOR: Ståle Einarsen var en av grunnleggerne av faktaundersøkelse som metode. Foto: Eivind Senneset/Universitetet i Bergen

- Hva tenker du om at så mange som har hatt befatning med faktaundersøkelser oppgir at de har fått store psykiske plager og andre problemer etter å ha stått i disse prosessene?

- Er det noe vi vet gjennom omfattende egen og internasjonal forskning de siste 30 år, er det at ansatte som opplever seg utsatt for mobbing og trakassering, rapporterer omfattende helseplager. Helt tilbake til 1990 tallet og tidlig 2000 tall har vi dokumentert at selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stressyndrom og utbredte symptomer på angst og depresjon er utbredt i denne type saker, og da på ingen måte knyttet til denne metodikken.

- Hva tenker du om at rundt halvparten av de som har vært direkte berørt av en faktaundersøkelse oppgir at de har hatt selvmordstanker?

- Igjen, selvmordstanker og sykefravær er generelt utbredt i saker med mobbing og trakassering, det er derfor det er viktig med forebyggende tiltak, ryddige og rettferdige undersøkelse slik at arbeidsgiver, helst tidlig, kan iverksette gode tiltak på et gyldig grunnlag.

Einarsen sier han er nysgjerrig på metoden som er brukt i boken, og det materiale man baserer seg på, som han sier virker relativt begrenset.

- I boken omtales faktaundersøkelser som “et farlig verktøy”. Hva synes du om en slik karakteristikk?

- Alle verktøy, metoder og innfallsvinkler i arbeidsmiljøarbeidet kan være skadelige, om de er brukt feil, i feile saker eller resultatene misbrukes. Imidlertid er det «farlig» å ikke gjøre noe også, noe som var grunnen til at partene i IA samarbeidet og Arbeidstilsynet engasjerte oss og samarbeidet om utviklingen av grunnprinsippene i metoden i prosjektet «Jobbing uten mobbing» i 2005 – 2007.