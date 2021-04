ETTERLYST: Politiet har etterlyst denne personen etter at Bård Lanes (33) ble skutt og drept i Tønsberg tirsdag forrige uke. Foto: Politiet

Politiet uten spor etter Tønsberg-etterlyst: − Vi lurer fremdeles på hvem det er

Identiteten på personen som er etterlyst etter drapet på Bård Lanes (33) i Tønsberg, er fremdeles et mysterium for politiet.

Publisert: Nå nettopp

For snart en uke siden ble Bård Lanes (33) skutt og drept på handelsområdet Kilen i Tønsberg. En 31 år gammel mann er siktet for medvirkning til drap, men politiet mener flere gjerningspersoner er på frifot.

Før helgen etterlyste de en mann som er fanget på kameraovervåkning på stedet. Politiet mener det er denne mannen som løsnet de dødelige skuddene.

Mandag formiddag står politiet fremdeles uten spor etter hvem mannen er. De vet heller ikke om de leter etter en eller flere gjerningspersoner.

– Det har kommet en del tips, men ingen konkrete tips som har ført til identifisering av vedkommende, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Fredrik Borg Johannessen, til VG.

– Dere aner ikke hvem det er?

– Nei, vi lurer fremdeles på hvem det er, sier han.

JOBBER FOR ID: Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Fredrik Borg Johannessen, forteller at politiet jobber på spreng for å finne identiteten til personen de har fanget på kamera. Foto: Fredrik Solstad, VG

Polititeorier: Personlig konflikt eller gjengoppgjør?

Politiet jobber nå på spreng for å finne ut av hvem mannen er, om det er flere involvert og hvorfor Bård Lanes ble drept.

De mener 33-åringen ble skutt minst én gang, men de ønsker ikke å gå ut med hva den foreløpige obduksjonsrapporten viser.

– Det knytter seg opp mot at vi går ut fra at vi fortsatt har gjerningspersoner vi ikke har kontroll på, sier Borg Johannessen.

Politiet jobber med flere teorier om hva som kan være foranledningen til drapet.

– Har det vært en personlig konflikt? Har det vært et gjengoppgjør? sier politiadvokaten.

Både avdøde og den siktede mannen skal være en del av et eller flere kriminelle miljøer. Ifølge VGs opplysninger er den siktede mannen tidligere dømt for å ha drevet omfattende profittmotivert narkotikavirksomhet i Tønsbergs-området. Han er også dømt for innførsel og oppbevaring av våpen.

31-åringen som er siktet for medvirkning til drap, er eier av bilen som knappe tre timer etter drapet sto i full fyr på Sem like utenfor Tønsberg sentrum. Han er også siktet for ildspåsettelse av bil og oppbevaring av narkotika på bopel.

Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Har ikke beslaglagt våpen

På grunn av beslag gjort i den utbrente bilen, knytter politiet bilbrannen og drapet sammen. Politiadvokaten ønsker ikke å utdype hvilke beslag som er gjort, men bekrefter at de ikke har beslaglagt våpen i saken.

To andre personer ble også siktet og varetektsfengslet i forbindelse med bilbrannen, men ble løslatt forrige uke.

– De er fremdeles siktet, men det var ikke noen grunn til å holde dem fengslet. Saken er ikke henlagt, opplyser politiadvokaten.

Jon Anders Hasle forsvarer en av de to mennene. Han sier hans klient ikke var på stedet og stiller seg uforstående til siktelsen.

– Jeg venter i spenning på hva politiet eventuelt har av beviser som kan knytte ham til saken, sier Hasle til VG.

Det har ikke lykkes VG å få tak i den siktede 31-åringens forsvarer eller forsvareren til den andre mannen som er siktet for ildspåsettelse.

Kamp mot klokken

Videomateriale fra butikker og virksomheter i området kan bli helt sentrale for et gjennombrudd i saken. Det er allerede innhentet timevis med videomateriale fra flere ulike steder i området.

Borg Johannessen forteller at de har et stort fokus på å innhente mest mulig video fra steder som er relevante for å få oversikt over potensielle bevegelsesmønstre. Det gjelder blant annet hvilke retning eventuelle gjerningspersoner kan ha tatt både i forkant og etterkant av drapet.

SKUTT: Politiet mener at Bård Lanes (33) ble skutt mer enn én gang. Han døde kort tid etterpå av skadene. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Dette er en kamp mot klokken, etter som opptak fra kameraovervåkning i virksomheter etter loven skal slettes senest én uke etter at opptakene er gjort. Om det er sannsynlig at materialet kan være relevante for etterforskning av straffesaker, kan opptakene oppbevares i opptil 30 dager.

– Er selve skytingen fanget på video?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Dels fordi vi ikke har fått oversikt over alt materialet, og dels fordi vi fremdeles innhenter mer materiale.