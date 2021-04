KONGE-KORTESJE: Kongefamilien og kronprinsfamilien kjører forbi Kampen omsorgssenter i Oslo på 17.mai i fjor. Foto: Terje Pedersen

Slik blir 17. mai i 10 av Norges største byer: Planlegger tog i «Minecraft»

Barnetoget er avlyst i de aller fleste byer. – Har du god avstand i hagen din, og ikke bor i Oslo eller Viken, kan du samle fem gjester, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad.

Publisert: Nå nettopp

De aller fleste kommunene forbereder seg på en annerledes 17. mai i år, som i fjor.

– Jeg tror de som planlegger 17. mai kan ta utgangspunkt i de nåværende smitterådene, sier Nakstad.

I fjor hadde de fleste korps konserter, men uten noe barnetog bak. Også i år vil lignende løsninger være aktuelt.

– Under fjorårets feiring sto folk langs ruten og holdt god avstand. Hva som er mulig i år kommer an på hvor i landet du bor, og hvordan smittesituasjonen er der, sier den assisterende helsedirektøren.

Men selv om feiringen vil være annerledes enn normalen, er det ulikt hvor strenge restriksjoner som er gjeldende ulike steder i landet.

VG har ringt til ti av landets største byer, i alle hjørner av landet. Under kan du lese hva slags feiring som er planlagt i disse byene – og hva som må avlyses.

Noen likhetstrekk mellom kommunene fremstår tydelige: ingen har planlagt for et større folketog i sentrum, og de fleste forsøker å bremse mobiliteten. Flere uttrykker dessuten bekymring for hvordan skolekorpsene skal få øvd og fremført musikk på dagen.

Oslo: – Håper det blir fest

I likhet med i fjor, er det allerede bestemt at barnetoget i Oslo avlyses. Hvilke deler av feiringen som vil være gjennomførbar, kommer an på utviklingen i smittesituasjonen.

– Det er smittetallene som er sjefen. Vi har ikke startet vår gjenåpning, og vet ikke når vi kan starte den. Men vi er ambisiøse, og håper det blir fest. Det kan jeg si helt sikkert, lover komitéleder Rauand Ismail.

Selv om barnetogene er avlyst, sier han at alle andre hovedelementer i feiringen blir bevart, såfremt smittetallene tillater det.

– Vi har en tradisjonsrik feiring i Oslo. Selv om årets 17. mai nok blir mer lik den i fjor, håper vi det blir en fin markering, sier Ismail.

fullskjerm neste TOMT: Vanligvis fylles Oslo sentrum til barnetoget på 17. mai. I år var gatene langt mer folketomme.

Rent konkret kan han love at Kongefamilien også i år vil være en del av feiringen i hovedstaden. Det vil arrangeres festkonsert, båt- og veteranbilkortesjer og en rekke pop-up-arrangementer.

Komiteen har også planlagt et digitalt tog i dataspillet «Minecraft».

Kommunen har en pott på 1,7 millioner kroner som de vil dele ut til de som har gode ideer til måter å markere dagen på i bydelene.

– Har du et budskap til de som synes det er ekstra leit at også årets feiring blir annerledes?

– Jeg vil forsikre dem om at jeg synes det er like kjipt som det de synes. Men det vi gjør nå må vi se på som en fortsatt innsats for å kunne gjenåpne Oslo. Nå ser vi et lys i enden av tunnelen på dette pandemihelvetet, svarer Ismail.

– Det gjelder å holde ut, og ivareta de reglene som gjelder for smittevern. Det er alfa og omega for at vi skal kunne ha en 17. mai-feiring.

Trondheim: Opp til hver enkelt skole

I Trondheim ber 17. mai-komiteen hver enkelt skole vurdere om de ser mulighet til å arrangere en mindre feiring i hver bydel. Det tillates tog for de minste klassetrinnene, men kun ved skolevise arrangement.

– Det blir ingen fullskala feiring med folketog i Midtbyen, men det er en mulighet i bydelene hvis skolene ser det er mulig. Det er opp til dem, sier komitéleder Sissel Trønsdal til VG.

– Korpsmusikk blir det i hvert fall, og is og brus og pølser også. Jeg håper det blir finvær, så kan man kanskje samles litt flere utendørs også, fortsetter hun.

DOMEN: 17. mai 2020 ble ikke feiret med barnetog, men med tomme gater utenfor Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trønsdal håper ting er mer tilbake til normalen neste år.

– Vi får komme oss gjennom denne tida på en god måte, sånn at vi neste år kan feire en tradisjonell 17. mai, med glade barn og glade voksne.

Bergen: – Vil ikke bidra til større folkemengder

– Vi har jo noen planer, men det som er vanskelig i år er at vi må være forsiktige med forhåndsannonseringer. Vi vil ikke bidra til større folkemengder i byen enn nødvendig, sier leder for 17. mai-komiteen i Bergen, Liv Cecilie Lycke.

Hun forteller samtidig om planer for kortesjer i bydelene, båtparader og flyshow. Feiringen skal foregå «til vanns, til lands og i lufta med».

– Det aller viktigste nå, er at vi har en felles god innspurt, samtidig som vi prøver å få gjort mest mulig ut av nasjonaldagen. Det er bare å holde ut. Neste år satser vi på e storslagen revansj, sier Lycke.

FLAGG: Bergen Kammerkor, Bergen Operakor og Forsvaret Musikkorps spilte i 2020 nasjonalsangen på Torgalmenningen. Enkeltpersoner og familier sang med i hvert sitt vindu. Foto: Marit Hommedal / NTB

Stavanger: – Bilkortesje istedenfor barnetog

I Stavanger gjør økende smitte at store deler av den planlagte feiringen på nasjonaldagen må avlyses, opplyser komitéleder Ann Sesilie Tekfeldt.

– Per nå har vi vært nødt til å avlyse barnetog og folketog. Vi prøvde å se om vi kunne arrangere skolevise tog i bydelene. Det lar seg heller ikke gjøre, forklarer hun. I Stavanger er skoler og barnehager på rødt nivå, og smitten har vært stigende siden før påske.

Det gjør arbeidet med planlegging av nasjonaldag svært krevende.

Dagen skal likevel markeres med kransnedleggelser og minnemarkeringer. Det vil også bli en liten kortesje med en «ikonisk gammel brannbil», samt en større bilkortesje på Nord-Jæren, forteller Tekfeldt. På lokal-TV og sosiale medier har kommunen planlagt overføring av en festforestilling.

Smittevernreglene har også gjort det vanskelig for korpsene å øve – mange av de har ikke fått øvd siden i fjor.

– Da vi avlyste i fjor, sa vi at vi skulle glede oss enda mer til 2021. Nå ser vi at det er likt, om ikke verre, i Stavanger i år. Det er utrolig trist, men ikke noe vi kan gjøre noe med, sier komitélederen.

– Stavanger planlegger en stor byfest når dette er over, og 17. mai-komiteen har lyst til å slå på stortrommen på 17. mai i 2022. Det håper vi at vi skal få til.

Fredrikstad: Bil- og båtkortesjer og digital festsending

Leder for 17. mai-komiteen i Fredrikstad, Margrete Kvalbein, sier til VG at de planlegger et arrangement som ligner på fjorårets feiring.

Det blir bil- og båtkortesjer, digital festsending i samarbeid med Fredriksstad Blad, og musikalske innslag på sykehjem og kranspåleggelser. I likhet med i fjor, vil ikke programmet bli tydelig annonser med tid og sted, for å bremse trafikk inn mot sentrum.

– 17. mai står i kalenderen. Den kan vi ikke stryke bort og avlyse. Fra i fjor vet vi at det var mange som hadde en fin dag hjemme, kanskje med naboer. Vi håper man kan sette pris på den litt roligere feiringen i år – også kommer det jo tilbake igjen, sier Kvalheim.

Hun påpeker at det også er store forskjeller fra sted til sted i landet.

– Noen steder er det smittefritt, mens andre steder i likhet med oss er i en veldig sårbar situasjon. Da kan vi ikke gamble på 17. mai. Vi får holde ut en runde til, så er vi ute i gatene igjen.

– I fjor gjorde jeg et poeng ut av at ett år uten en vanlig nasjonaldag er langt mindre enn de fem årene under okkupasjonen. To er fremdeles veldig mye mindre, påpeker Kvalheim.

Bodø: Har tatt høyde for at det kan bli barnetog

– Det blir en annerledes feiring, men kanskje en av de viktigste markeringene av vår nasjonaldag i fredstid. Jeg håper at også denne feiringen blir et positivt minne for store og små, selv om den blir litt annerledes, sier komitéleder Ali Horori i Bodø.

Han forteller at komiteen er i full sving, og planlegger for «alle eventualiteter».

– Vi er midt oppe i en pandemi. 17. mai skal ikke gå på bekostning av tryggheten og sikkerheten til innbyggerne. Vi må ta alle mulige forholdsregler, sier Horori.

– Også har vi tatt høyde for – om ting bare blir bedre og bedre – at vi kan lage barnetog, dersom situasjonen tillater det. Vi planlegger for absolutt alle muligheter, og skal kunne hive oss rundt dersom situasjonen endrer seg bare dager før, legger han til.

Komitélederen ber samtidig om nasjonale føringer på hvordan man kan gjennomføre korps-øvinger og arrangementer, da mange unge musikanter ikke har fått øvd særlig i pandemiåret.

– Dessuten kommer vi i Bodø til å ta igjen skikkelig det vi har gått glipp av. Det vi ikke har fått lov til å gjøre, skal vi ta igjen til neste år. Det håper vi mange kan glede seg til, sier Horori.

Tromsø: Speidertog og bekransning

– Vi hadde gledet oss til barnetog, men det blir jo ikke noe av det. Det er trasig. Her i Tromsø vil vi nok få en feiring ganske lik den i fjor, spår komitéleder Eva Lockertsen Stenvold.

Det blir et speidertog tidlig på morgenen, bekransning av monumenter og kortesjer med både båter og veteranbiler. På sykehjem og i bydelene vil det bli korpsmusikk, og kommunen planlegger en digital sending med underholdning også for de yngste.

– Jeg håper jo at mange forsøker å gjøre det beste utav dagen: at man koser seg, pynter seg slik man pleier, spiser god mat, og er sammen med de man har lov til å omgås, sier Stenvold.

I NORD: Tromsdalen Musikkorps marsjerte i fjor forbi Ishavskatedralen i nesten folketomme gater. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Også får vi håpe at dette blir det siste året man ikke får barnetog. Tiden har lært oss at man ikke vet hva den bringer. Og slett ikke hva morgendagen bringer, sier komitélederen.

Hun er også spent på hvilke regler som vil være gjeldende for nasjonaldagen.

– Jeg håper at man åpner litt opp, og at man kanskje ikke ser hele landet helt under ett, sier hun, og viser til at smittesituasjonen er svært ulik fra sted til sted.

Kristiansand: Arrangerer båt- og bilkortesjer

I Kristiansand skal det arrangeres båt- og bilkortesjer, taler, bekransninger og underholdning som skal strømmes.

– Det er planen så langt. Vi har avlyst alt av tog, og oppfordrer folk til å feire hjemme og i nærområdet, for å unngå store ansamlinger av folk, sier komitésekretær Lisan Gjendem.

– Vi gjorde det samme i fjor, og det ble veldig populært. Kanskje er det noen positive ting vi kan ta med oss fra denne situasjonen også, sier hun.

ORIGINALT: I Kristiansand arrangerte kunstneren Erik Pirolt sitt eget coronaborgertog i 2020. Foto: Tor Erik Schrøder

Skolene er blitt oppfordret til å feire i sine kohorter, på siste skoledag før nasjonaldagen.

– Personlig har jeg ikke lyst på et tredje år hvor vi feirer sånn her. Men det skal bli en fin markering i år også. Det skal vi sørge for, sier Gjendem.

Sandnes: – Ungene fortjener å kose seg

– Vi hadde håpet at fjoråret var en unntakstilstand, men dessverre ser det ut som vi må sette bremser på 17. mai-feiringen i år også, sier leder for 17. mai-komiteen, Pål Morten Borgli.

Likevel skal de prøve å holde aktiviteten oppe med noen lokale vrier.

– Vi har et fantastisk uteområde i Sandnes med store parkområder. Jeg håper og tror at folk vil ha lokale aktiviteter i nærmiljøet sitt.

Han sier barnetoget må bli avlyst, men at de fortsatt skal arrangeretradisjonelle 17. mai-arrangementer. Det blir taler, kulturinnslag og kransenedleggelse.

– Men 17. mai er barnas dag, og vi håper at det blir is, pølser og brus på den dagen. Ungene fortjener det, og de fortjener å kose seg på 17. mai. Det har vært en tid hvor retorikken har vært fylt av frykt – derfor må vi passe på at det ikke kun blir det, avslutter han.

Drammen: Bekymret for korpset

– Vi har en smittesituasjon som fortsatt setter klare begrensninger, sier komitéleder for 17-mai-feiringen i Drammen, Mads Hilden

Drammen er en kommune som har vært sterkt rammet av pandemien, og har hatt noen av strengeste tiltakene i landet. Det skal likevel gjennomføres tradisjonelle 17. mai markering med kransenedleggelse, taler og flaggheising.

– Vi skal sørge for å få til en digital arrangement hvor folk kan sende inn bilder av sin 17. mai feiring som vi kan dele med innbyggerne i Drammen, sier Hilden.

I fjor hadde mange kommuner kortesjer med båter under 17. mai-feiringen. Det skal også Drammen ha i år.

– Vi har jo Drammenselva hvor vi kan ha båt kortesje hvor folk kan delta på 17. mai feiringen uten å komme for nær hverandre, sier han.

Komitélederen sier korpset er svært viktig for feiringen, men er bekymret for at de ikke har fått nok øving sammen. Selv om musikantener gode hver for seg, har de ikke fått øvd på samspill.

– I fjor var det kun noen ukers øvelse de mistet, men i år har de ikke øvd siden høsten. Det bekymrer meg.

Nå håper han at kulturdepartementet kan komme på banen og legge fram retningslinjer om hvordan forskjellige korps kan øve sammen før 17. mai. Håpet er at korpset kan reise rundt i Drammen og spille i nærmiljøene rundt om i byen.

Når det gjelder private arrangementer så ber han drammenserne om å forberede seg på å måtte skape 17. mai-stemningen hjemme.

– Jeg oppfordrer folk til å legge fra seg joggebuksen denne dagen, og finne fram pentøyet, sier Hilden.

Alta: Vil ikke stimulere til ansamling av folk

Også i Alta er barnetoget avlyst, men det planlegges for en bilparade med diverse kjøretøy. Blant annet skal veteranbiler, motorsykler og utrykningskjøretøy delta.

– I bilparaden skal vi naturligvis ha musikk. I tillegg blir det pop-up-konserter med korps og artister altafolket kjenner til, sier May-Liss Thomassen i 17. mai-komiteen.

– Det blir nok ganske likt som i fjor. Vi kan ikke gå i barnetog, så da lager i motortog.

Folk oppfordres til å feire nasjonaldagen i sine kohorter, og til følge de nasjonale smittevernsreglene. Det blir arrangert diktkonkurranse for barneskoleelever, og det blir kanskje en liten småflyparade i byen.

– Dette er forhåpentligvis den siste dugnaden. Nå må vi stå løpet ut, sier Thomassen.

Et forhåndsinnspilt show skal streames på nett, mens artister og korps vil reise ut til sykehjemmene for å underholde eldre som har begrenset tilgang til å følge den nettbaserte forestillingen.

– Vi må jo bare gjør det sånn, for vi kan ikke stimulere til ansamling av folk, forklarer komitélederen.