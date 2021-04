SKUFFET: Medisinsk fagdirektør i Volvat, Jens-Christian Dolva. Foto: Terje Bringedal

Her er ingen av helsearbeiderne prioritert i vaksinekøen

VOLVAT LEGEVAKT, MAJORSTUEN (VG) De tar imot 40.000 pasienter i året, men er ikke prioritert for vaksine. Urettferdig og meningsløst, mener medisinsk direktør Jens-Christian Dolva.

Litt over halvparten av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første vaksinedose, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har presisert at kommunen har ansvar for også å vaksinere ikke-kommunalt helsepersonell, og som:







Arbeider innen essensielle tjenester, som er kritisk vanskelig å erstatte

Har direkte pasientkontakt der smitte fra pasient til ansatt er en risiko

Inntil 20 prosent av vaksinedosene kan gis til kritisk helsepersonell.

Det er imidlertid opp til hver enkelt kommune å definere hvem som bør prioriteres. I for eksempel Oslo har ikke helsepersonell i private bedrifter, som ikke har avtaler med kommunen, fått tilbud om vaksine.

Tall fra SSB viser at henholdsvis 11.600 personer er ansatt i privat helsesektor i byen.

– De kjenner på en følelse av urettferdighet, sier medisinsk direktør Jens-Christian Dolva ved det privatdrevne helseforetaket Volvat i Oslo.

Han snakker på vegne av over 900 ansatte rundt om i landet med pasientnært arbeid – som spesialister i indremedisin, legevaktleger, psykologer fysioterapeuter og kirurger.

Med unntak av dem som jobber på teststasjoner som har avtale med kommunen, rundt 20 stykker i Oslo, Fredrikstad og Lillehammer, har ingen av Volvats ansatte blitt tilbudt vaksine som helsearbeidere, ifølge Dolva.

– Det toppet seg da det ble kjent at ledere på universitetssykehusene har blitt vaksinert, og gått foran klinikere som står med pasienter hver dag, slik som hos oss. Vi kjenner at det er vanskelig å være privat tilbyder i denne vaksinasjonsprosessen, fordi vi simpelthen ikke finnes prioritert for vaksiner – til tross for vår omfattende virksomhet med totalt rundt 400.000 konsultasjoner i året, sier han.

– Slik det er lagt opp nå, må vi som helsepersonell i Volvat vente som privatpersoner for å få vaksine. Det oppleves særdeles ugreit.

– Ingen grunn til at man skal gjøre en forskjell

Dolva peker på at rundt 40.000 pasienter årlig benytter seg av legevaktdriften på Majorstuen.

– Det er ikke bare urettferdig, men også meningsløst, fordi det opplagt er mange pasienter som kommer til oss. Den faktiske bruken av helsetjenester bør være styrende.

Den medisinske direktøren mener helsebyråden bør ta innover seg at de private tilbyderne også bidrar til å ta unna de offentlige behandlingskøene.

– Vaksinering er en del av tryggheten til de ansatte: Det er ingen grunn til at man skal gjøre en forskjell.

Bystyrepolitiker: – Virker rart

Helsepersonell må få vaksine ut fra den funksjonen og jobben de har – ikke basert på arbeidsgiver, sier James Stove Lorentzen (H), fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

FRAKSJONSLEDER I BYSTYRET: – Jeg får en følelse av at de prioriterer sine egne, uten at jeg kan påstå det, sier James Stove Lorentzen om Oslo kommunes vaksineprioritering. Foto: Terje Pedersen / NTB

I et skriftlig svar til Lorentzen viste helsebyråd Robert Steen (Ap) til at «arbeidsgruppen har vurdert at essensielle helsetjenester i all hovedsak er dekket av kommunens egne tjenester og de private som kommunen har avtaler med på ulike områder».

– Jeg vil ikke beskylde noen for ikke å ha gjort en grundig vurdering. Men det virker rart at ikke en stor legevaktvirksomhet som Volvat, med titusener av pasienter årlig, ikke vurderes som viktig nok til å prioriteres for vaksine, sier Stove Lorentzen, som ber byråden gå i dialog med de private helseforetakene.

HELSEBYRÅD: Robert Steen (Ap). Foto: Tore Kristiansen

Helsebyråden: Handler ikke om offentlig eller privat

I et skriftlig svar til VG sier helsebyråd Steen at kommunen har gjort en faglig vurdering av ulike grupper helsepersonell, i henhold til kriterier skissert av FHI.

Han peker på at ikke alle som jobber på sykehjem eller i hjemmetjenesten har fått vaksine ennå.

– Det er ikke slik at vi kan utvide listen over kritisk helsepersonell og ta vaksiner fra folk i risikogruppene. Hvis Lorentzen ønsker å gjøre det, må han ta det opp med helseministeren fra eget parti.

Det vaksineres heller ikke ut fra profesjonstilhørighet alene, understreker Steen.

– Som kommune har vi ansvar for å sørge for et godt helsetilbud til alle innbyggerne våre. Private som jobber på oppdrag for kommunen, og som er definert som kritisk helsepersonell, vil bli prioritert. Det handler med andre ord ikke om offentlig eller privat, men om en vurdering av hva som er mest kritisk for å ivareta liv og helse.

Fredrikstad: Nå skal risikogruppene prioriteres

Vaksiner er en knapphetsgode og prioriteringskriteriene for helsepersonell er strenge, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa i Lillehammer. Hans vurdering er at kritiske og essensielle tjenester i hovedsak omfatter offentlige helsetjenester som er viktige å opprettholde for å ivareta liv og helse.

– Nå er vi ferdige med den gruppen, og har fått beskjed om at det i hovedsak er risikogruppene som skal prioriteres. Da kan helsepersonell i privat sektor oppleve ikke å bli prioritert.

KOMMUNEOVERLEGE: Morten Bergkåsa i Lillehammer kommune. Foto: Geir Olsen

Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad, sier at de har prioritert helsepersonell etter kriteriene som FHI har satt.

– Vi har også valgt å vaksinere private allmennleger uten avtale med kommunen, og nå vaksinerer vi tannhelsetjenesten. Men de private har færre oppgaver der de yter essensielle tjenester, sier Letting.

Hun håper myndighetene ved neste pandemi vil lage en veileder med en prioriteringsrekkefølge for helsepersonell.

– Det har vært krevende, og jeg kan forstå at enkelte grupper føler seg nedprioritert.