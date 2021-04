Funn av beinrester: − Vi vet ikke hvor gamle de er

LIER (VG) Beinrester fra det som trolig er et menneske er funnet i Lier. Nå jakter politiet etter svar på hvor gamle beinrestene er.

Det var fredag ettermiddag en forbipasserende turgåer oppdaget beinrestene, delvis liggende oppå og delvis under jorden i området.

– Vi har fått tilbakemelding fra rettsmedisiner på Oslo Universitetssykehus som mener disse med stor grad av sikkerhet stammer fra et menneske, og sannsynligvis et voksent menneske, sier politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen til VG.

Fredriksen sier til VG lørdag ettermiddag at det dreier seg om flere beinrester, men han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor mange det er snakk om.

– Vi vet ikke hvor gamle de er. Beinrestene bærer preg av å ha ligget en stund. De kan ha ligget der så lenge at det kan være et arkeologisk funn, men det kan også hende at de ikke har ligget der så lenge, sier han.

De vet dermed hverken alder, kjønn eller identitet på mennesket som trolig er funnet, men det vil nå bli forsøkt å hente ut DNA fra restene.

– Dette vil vi tidligst få svar på til uka, sier Fredriksen.

Vet ikke om det ligger noe kriminelt bak

Foreløpig har ikke lokalt politi bedt om bistand fra Kripos. Det sentrale for politiet nå, er å finne ut hvor gamle beinrestene er. Svaret som kommer ut fra disse undersøkelsene, vil bli førende for resten av arbeidet.

– Mistenker dere at det ligger noe kriminelt bak funnet?

– Det kan vi ikke svare på før vi får vite mer om hvor gamle beinrestene er. Men vi har sikret åstedet med vakthold og gjør krimtekniske undersøkelser, sier politiadvokaten.







ETTERFORSKNING: Lørdag undersøker politiet stedet der funnet ble gjort.

– Det er svært begrenset informasjon politiet har på nåværende tidspunkt, sier politiadvokaten.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er gjort funn av gjenstander.

– Det vi har funnet er beinrester. Kriminalteknisk vil fortsette arbeidet fremover, så forventer jeg å komme tilbake til hva annet som gjøres av funn.

Undersøker funnstedet

Fredag ettermiddag fortalte operasjonsleder Tore Grindem ved politiet at beinrestene lå delvis skjult i fyllmasse, men at det ikke var tegn til at de hadde dukket opp etter gravearbeid.

Politiadvokat Rindal Fredriksen ønsker ikke å kommentarer detaljer rundt selve funnstedet på nåværende tidspunkt.

– Vi vil fortsette arbeidet nå og utover på funnstedet. Foreløpig er det krimteknikere fra Sør-Øst som jobber på stedet, sier han.









VEIKANTEN: Funnet ble gjort rett ved avkjøring 22 på E18 i Tranby.

Funnet ble gjort i umiddelbar nærhet til avkjøring 22 på nordsiden av E18 gjennom Tranby.

På motsatt side av E18 ligger flere store lagerutsalg og et kjøpesenter.

Området ble i 1978 vernet som en del av Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene.

Til Drammens Tidende sier eier av tomta, Per Haarberg, at tomta tidligere har blitt brukt til blant annet lagring av bygningsrester.

Også torv og jord som ble tatt ut i forbindelse med bygging av en skole skal ha blitt lagret på tomta.

– I dag er området fredet, men det har blitt brukt til mye forskjellig opp gjennom årene, sier Haarberg til DT.

Fredag, før det var kjent hva beinrestene stammet fra, kom et begravelsesbyrå og hentet beinrestene.

Da var politiet klare på at det ikke er uvanlig ved slike funn.

– Det er standard prosedyre når man finner noe som kan være levninger fra et menneske, at benrestene blir tatt vare på på en verdig måte, sa Grindem.