Område i Lier sperret av etter funn av benrester

En turgåer oppdaget fredag benrester i et område på Tranby i Lier. Politiet har sperret av området og gjør undersøkelser på stedet.

Fredag kveld var også en bil fra begravelsesbyrået Jølstad til stede, meldte Drammens Tidene.

Politiet kom til stedet etter at en forbipasserende turgåer hadde oppdaget benrestene, delvis liggende oppå og delvis under jorden.







– Det skjer ikke så mye der. Det har blitt funnet benrester der som de undersøker, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Politiet i Sør-Øst til VG.

Politiet har også satt opp et telt i området å Tranby i Lier, og de leter etter flere benrester.

– Benrestene lå delvis skjult i fyllmasse, men ingenting tyder på at de har dukket opp etter gravearbeid, sier operasjonsleder Tore Grindem ved politiet i Sør-Øst til VG fredag kveld, og forteller at politiet har satt opp vakthold gjennom natten.

– Polititeknikerne er ikke ferdige og vil fortsette undersøkelsene når det blir lyst. Et større område vil trolig undersøkes i morgen, sier operasjonslederen.

Politiet vet ikke på nåværende tidspunkt om benrestene er fra et dyr eller menneske. At Jølstad begravelsesbyrå var på stedet betyr ikke at politiet tror benrestene er levninger av et menneske.

– Det er standard prosedyre når man finner noe som kan være levninger fra et menneske, at benrestene blir tatt vare på på en verdig måte, sier Grindem.

Benrestene er nå tatt med til rettsmedisinsk.

Politiet sier at foreløpige funn tyder på at de er gamle.

– Kan du si noe om hvor gamle?

– De vet vi ikke, men de er ikke av nyere dato.