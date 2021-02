SLITER MED UTBRUDD: Kristiansand stengte i går ølkranene og treningssentrene på grunn av et større utbrudd. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Stor stigning i smitten i Oslo og Agder: − Kan være mindre alvorlig enn det ser ut til

Grafene for Oslo og Agder har skutt i været. Men det trenger ikke bety at smitten i Norge er på vei opp igjen.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

I går ble det registrert så mange nye smittetilfeller at Norges smittetrend vippet over på stigende, viser VGs beregninger.

Vi kan også se at det ble registrert flere smittetilfeller i forrige uke enn uken før.

Klikk på «ukentlig» her for å se det selv:

Her kan du se hvordan smittetrykket i Oslo og Agder har skutt i været:

Dette kan tale for at ting er i ferd med å snu. Men disse grafene forteller ikke hele historien.

Fylkene som trekker opp

– Det er Oslo og Agder som trekker opp, påpeker fagdirektør Frode Forland i FHI.

Oslo ser stor vekst i bydelene Sagene, Bjerke og Alna, mens det i Agder er utbrudd i Kristiansand, Mandal og Lindesnes. Men:

– Det meste av smitten er knyttet til kjente utbrudd. Det kan gjøre situasjonen litt mindre alvorlig enn det tallene ser ut til. For landet som helhet er smittesituasjonen stabil, sier han.

Så hva skyldes veksten? En del av forklaringen kan være at Oslo satte testrekord i forrige uke.

Hvorfor har det noe å si? Tall fra FHI viser at drøyt 18.000 testet seg i uke 6 og 2,9 prosent av dem testet positivt. Men i uke 7 testet 23.000 seg og andelen positive prøver sank til 2,6 prosent. Hadde det vært en massiv smitteøkning i Oslo nå, hadde det naturlige vært at andelen positive prøver gikk opp.

– Det er en delvis forklaring at det ble testet mange flere i forrige uke. Totaltallet er større fordi det er flere som er testet. Det er en klar indikasjon på at den reelle stigningen ikke er så stor som grafen indikerer, sier Forland.

Jokeren: Mutert virus

Flere andre land har sett at smitten med de gamle variantene av coronaviruset har gått ned, mens nye varianter har kommet stigende opp.

Når de nye og mer smittsomme variantene blir dominerende, presses smitten opp.

– Er det det vi begynner å se nå, eller er det vinterferietestingen og utbrudd i Agder?

– Vi er litt urolige for at det også er det vi ser, at det er større smittsomhet i de utbruddene vi har, sier fagdirektøren i FHI.

Fagdirektør Frode Forland i FHI tror at den engelske varianten av coronaviruset kan bli dominerende i Norge om fire til åtte uker. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Han påpeker at de ennå ikke har fått svar på prøver fra Agder, som sjekkes for mutert virus.

Og selv om det er flere ting som taler mot at vi nå ser starten på en ny smitteøkning nasjonalt, har andelen positive prøver i Norge ikke gått ned. På tross av Oslo har det nasjonalt gått bitte litt opp.

Forland påpeker dog at det er en veldig liten endring.

– Dette kan være signaler at det er i ferd med å snu på grunn av mutert virus. Mutert virus er nok en vesentlig del av forklaringen i Oslo, sier Forland.

Men smitten har ligget ganske stabilt i de andre norske fylkene.

– Trøndelag har kommet fint ned igjen etter utbruddet i Trondheim. Situasjonen er stabil i landet totalt sett, men med betydelig geografisk ulikhet, og økende trend i Oslo og Agder, sier Forland.

Han påpeker at de har større kapasitet og systemer i kommunene til å finne og slå ned utbrudd nå enn vi hadde i vår.

– Det gjør at vi – tror jeg – kan holde den engelske varianten unna, så den ikke blir dominerende før om flere uker. Det er et vanskelig anslag, om det er to, fire eller åtte uker. Jeg tenker fire til åtte uker, og innen da tror vi at vi har klart å vaksinere svært mange i risikogruppen, sier han.

Må vente på bedre svar

Så hva er egentlig smittesituasjonen nå?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad påpeker at det kan ta tid før vi får et mer korrekt bilde. For nå som vinterferien faktisk pågår noen steder, kan færre teste seg igjen. Og det vil også påvirke tallene.

– Vi har sett en klar utflating, men tallene for vinterferieukene kommer til å bli upålitelige på grunn av redusert testaktivitet. Trolig må vi vente til tre til fire dager etter vinterferien for å få en mer korrekt «fasit», sier Nakstad til VG.