ERKJENNER MANGLER: Helseminister Bent Høie (H) er enig i at tilgangen på intensivsykepleiere ikke er god nok. Foto: Terje Pedersen, NTB

Høie om press på intensiv-behandling: Frykter «krigssituasjon» på sykehusene

Dersom behovet for intensiv behandling på sykehusene øker, vil det kunne oppleves som en krigssituasjon på sykehusene. Det erkjente helseminister Bent Høie (H) i Stortinget onsdag formiddag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stengte grenser fra to uker tilbake har utestengt mange intensivsykepleiere fra Sverige og Danmark, fra å møte på jobb på norske sykehus. Det har avslørt en ekstrem mangel på intensivsykepleiere i sykehusene.

Krisen nådde Stortingets spontanspørretime onsdag formiddag.

Høie ble utfordret av både Ingvild Kjerkol (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) om den akutte mangelen på intensivsykepleiere. Antallet intensiv-senger på norske sykehus har stått bom stille på 289 plasser helt siden pandemien traff Norge i mars 2020.

les også Sykehusledere: – Vi er verre stilt enn i mars

Dårligere tilbud

Høie erkjente at nød-planen om å skalere opp til 1200 plasser, vil bety et dårligere tilbud til pasientene som trenger intensiv behandling:

– Det vil ikke være 1200 plasser med samme kapasitet. Det vil oppleves som en krigssituasjon for sykehusene, sa Høie.

– Vi utdanner for få intensivsykepleiere, og for mange faller fra. Vi klarer ikke å ta vare på dem vi har. og vi er helt avhengig av intensivsykepleiere fra nabolandene, påpekte Ingvild Kjerkol (Ap).

– Kapasiteten er urovekkende lav. Regjeringen har ikke tatt ansvaret. sa Kjersti Toppe (Sp).

Er for avhengig

– Jeg er enig i beskrivelsen, svarte helseminister Bent Høie.

– Vi er for avhengig av at mange kommer reisende til Norge og at rekrutteringen av intensivsykepleiere har vært for dårlig, la han til.

Høie viser til at helseforetakene har fått i oppdrag å opprette 100 utdanningsstillinger for intensivsykepleiere i 2021.

– Denne situasjonen har satt et forstørrelsesglass på det som er en utfordring i den norske helsetjenesten. Både at en er veldig avhengig av at folk kommer reisende fra andre land for å jobbe i Norge, også på korte oppdrag, helgevakter og den type ting, men også at vi over tid har hatt for dårlig rekruttering – spesielt av intensivsykepleiere, sa Høie.