MYE PÅ HJERTET: Eks-oljeminister Ola Borten Moe møtte mandag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Heiko Junge

Ola Borten Moe om Barentshavet: Stortinget fikk all relevant informasjon

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) avviser at han holdt tilbake informasjon for Stortinget før Barentshavet sørøst ble åpnet for oljevirksomhet i 2013.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har mye på hjertet. Jeg har fått juling for dette i mange måneder.

Slik besvarte eksstatsråden og Sp-nestlederen en anmodning om å svare kort på spørsmålene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag ettermiddag.

Ola Borten Moes embetsførsel som statsråd i 2013, da Stortinget enstemmig vedtok å åpne Barentshavet sørøst for oljevirksomhet, blir nå ettergått i kontrollkomiteen.

Nøkkelspørsmålet er om han holdt tilbake informasjon fra Stortinget, og spesielt et notat i Oljedirektoratet som antydet en 25 prosent sjanse for at oljevirksomhet inn mot sjøgrensen mot Russland kunne ende med tap og tomme olje- og gassbrønner.

– Jeg mener Stortinget fikk all relevant informasjon, sa Ola Borten Moe i sin innledning til komiteens åpne høring.

Søksmålet

Informasjonen om notatet i Oljedirektoratet kom fram under Høyesteretts behandling av klima-søksmålet i fjor høst. Det ble først omtalt av NRK.

– Hvis dette er det NRK påsto at det var, nemlig en rapport som departementet underslo, ville det vært en sak. Men i dette tilfellet var det en diskusjon på saksbehandlernivå som har kommet til overflaten gjennom et søksmål, sa Moe.

Han mener at verdivurderinger slik direktoratet gjorde i denne saken, egentlig er utenfor direktoratets arbeidsområde, og som skal gjøres i departementet.

Faglig uenighet

Eksstatsråden sa at dokumentet handler om «faglig uenighet langt nede i systemet», og at det forekommer i nesten alle saker som håndteres politisk av en regjering.

På spørsmål om han kjente til det omstridte notatet fra Oljedirektoratet, svarte han benektende:

– Denne diskusjonen var helt ukjent for meg, sa Ola Borten Moe.

Han ble også utfordret til å kommentere uttalelsene fra Oljedirektoratets tidligere ressursdirektør Rolf Wiborg, som beskrev det han mente var ukultur mellom Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet.

Dette avviste han;

– Jeg har ingen grunn til å tro at det er en ukultur i departementet eller i direktoratet, svarte han.