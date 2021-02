I FLAMMER: Folk rømmer fra den voldsomme brannen i Moria-leiren på Lesvos i begynnelsen av september i fjor. Få timer etter brannen ble det klart at Norge ønsker å hente 50 flyktninger derfra. Foto: Angelos Tzortzinis, AFP

Nå kommer Moria-flyktningene til Norge

Onsdag 3. mars kommer etter planen syv barnefamilier fra Moria-leiren i Hellas til Norge. Det skjer etter flere måneders venting.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var i samme tidsrom som den enorme brannen i Moria-leiren på den greske øya Lesvos i september, at det ble kjent at regjeringen gikk inn for å hente 50 flyktninger derfra.

Måneder har gått, Norge og Hellas har stått midt i en pandemi, men denne uken er det klart.

Onsdag 3. mars skal etter planen syv barnefamilier komme til Norge. De blir først transportert fra Gardermoen til ankomstsenteret på Råde – hvor asylsøknadene deres settes i gang. Samtidig settes de til sammen 33 personene i innreisekarantene.

Kommer flere

Resten av de 50 som de er bestemt at skal komme til Norge, kommer etter hvert. De har blitt forsinket av sykdom.

forrige









fullskjerm neste

Ifølge barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil det bli satt fortgang i prosessen hos UDI. Prosessen med å få oppholdstillatelse kan ta så lite som 21 dager.

Det er ikke bestemt hvilke kommuner som skal ta i mot de syv familiene.

– Først å frem vil jeg si at jeg er glad for at de endelig kommer til Norge. De har vært viktig for meg, for KrF og for regjeringen at vi skal bidra internasjonalt i en situasjon som har vært veldig krevende for Hellas, sier Ropstad til VG.

les også Regjeringen svarer på Moria-kritikk: – Det står ikke på oss

GLAD: Barne- og familieministeren er fornøyd med at flyktningene endelig kommer til Norge. Foto: Frode Hansen, VG

– Så skulle jo jeg ønske at det hadde tatt kortere tid. Men så kom pandemien og da ble ting utsatt. Greske myndigheter har bedt om at de har kunnet prioritere andre ting og det er vanskelig ikke å ha forståelse for det, men fra norsk side har vi presset på for å få familiene hit så fort som mulig, fortsetter han.

Les også: Ahmed (22) ble kastet ut av Norge - nå er han blant Moria-migrantene

– Vi er glade for at Norge henter ut barnefamilier fra Hellas, det har vi presset på i regjering for å få til, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til VG.

– Nå ser vi fram til at familiene kommer trygt fram til Norge, fortsetter hun.

Ukjent prislapp

Det var kamp innad i regjeringen for å lande på kompromisset om at Norge skulle hente ut fra Moria-leiren dersom andre land gikk foran. Høyre var skeptiske, mens Venstre og særlig KrF presset på.

Les også: Hit har migrantene fra Moria-leiren dratt

Barne- og familieministeren har ikke fått noen prislapp for prosessen med å hente flyktningene fra Moria-leiren.

forrige





fullskjerm neste TRAGEDIE: I september i fjor brant Moria-leiren på Lesvos ned til grunnen. Migrantene og flyktningene flyttet seg til andre deler av øya og ble etter hvert loset inn i en ny teltleir.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi gjerne skulle hentet flere, sier Ropstad.

– Tror du det er realistisk å få til?

– Det var jo en veldig hard kamp om å klare 3000 kvoteflyktninger i budsjettet for 2021 og det var viktig for KrF. Men jeg tror dette kommer til å være på et spørsmål som kommer til å være på den europeiske dagsordenen over lang tid. Nå går vi inn i varmere tider og da kommer det tradisjonelt flere til Europa.

– Kunne dere gjort mer for å få dette til å gå fortere?

– Nei, akkurat på hastigheten kunne vi ikke det fordi det har vært så mange faktorer som har gjort at dette har blitt forsinket. Vi har faktisk lagt ekstra trykk på greske myndigheter om at det må skje ting. Det gjorde vi nå i høst, og det hadde effekt.

les også Norsk psykolog i Moria: Barn prøver å rømme i søvne