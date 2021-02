INDUSTRI: Lønnen for en industriarbeider økte med to prosent i fjor. Bildet er fra Hydro Aluminium i Høyanger, hvor det støpes aluminiumsblokker. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Industriarbeiderne brøt «magisk» grense – men disse økte lønnen mest i kriseåret

De nye lønnstallene for fjoråret kom i formiddag. Den viser at industriarbeideren for første gang tjener over en halv million kroner – i snitt.

Av Bjørn Haugan

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) kom mandag med sine første foreløpige tall, for lønnsveksten i fjor.

Den viser at årslønnen pr. årsverk for en industriarbeider nå har kommet opp i 506 100 kroner, etter at lønnen i fjor gikk opp med to prosent.

Til sammenligning tjener statsansatte 623 000 og funksjonærene i industrien 802 000 kroner.

– Verdens mest effektive industriarbeidere

Nå får industriarbeiderne skryt av «motparten», sjefen for arbeidsgiverne i industrien, Stein Lier – Hansen i Norsk Industri.

– Vi har verdens mest effektive industriarbeidere. De er enormt viktige for å holde oppe og forbedre produktiviteten, sier Lier-Hansen.

SKRYT: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri skryter av norske industriarbeidere. Foto: Gøran Bohlin, VG

– Sånn sett er det fullt fortjent at de har passert en halv million i lønn. Samtidig er det viktig å si at de ikke kan ha en høyere lønn enn det industrien kan betale, sier han og legger til:

– Det er industrien som selger varene sine til utlandet som er helt avgjørende: Lønningene kan ikke være høyere enn at bedriften får solgt varene sine ute. Blir lønningene så høye at de ikke får solgt varene, da er arbeidsplassene truet, sier han.

Lønnsvekst for industriarbeideren i fjor på to prosent er litt overraskende, fordi rammen om lønnsoppgjøret som industrien la, var på 1,7 prosent.

Provosert

Det provoserer blant annet de organiserte innen offentlig sektor.

For i helsesektoren og i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten av TBU anslått til 1,75 prosent. For ansatte i staten er årslønnsveksten 1,8 prosent – altså omtrent der lønnsrammen ble lagt på 1,7 prosent.

– Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp rammen i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Frontfagene hun henviser til er noen utvalgte industriområder, som legger rammene om oppgjørene i Norge.

PROVOSERT: Unio-leder Ragnhild Lied organiserer blant annet lærere og sykepleiere. Foto: Frode Hansen

Hun fremholder at i 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien.

I oppgjøret i fjor ble det blant annet en debatt om at helsearbeidere som sto midt i coronasmittekrisen, fortjente å få et ekstra godt oppgjør.

Handel og finans lønnsvinnere

Men andre grupper greide å få ut atskillig mer:

Foreløpig ser varehandelen ut til å komme vinnende ut:

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 for Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3,5 prosent, inkludert ett prosentpoeng i bonuser.

Og innen finans er lønnsveksten foreløpig beregnet til 3,25 prosent.

Forklarer skjevhet i de foreløpige tallene

Lier-Hansen sier Unio-sjefen og andre ikke trenger å hisse seg opp unødig.

– Dette er en meget foreløpig utvalgsrapport og vi bør vente til hovedrapporten kommer. Årsaken til det er at alle permitteringene har gjort at statistikken trolig er skjev, og at lønningene ikke har steget så mye, blant annet for industriarbeideren og de som jobber i kassen i butikkene.

Han forklarer hvorfor.

– Da pandemien slo inn og store grupper ble permittert, gikk det spesielt ut over lavtlønte og i mindre grad utover eksempelvis funksjonærene. Når industriarbeidere og de i kassen ble permittert, kom ikke deres lønnsutvikling med i statistikken.

Det tekniske beregningsutvalget legger seg lavt i sin vurdering av prisveksten for 2021: De anslår at konsumprisen vil stige med 2,6 prosent i år.

Det er mye lavere enn eksempelvis regjeringen har lagt inn i statsbudsjettet, hvor prisveksten ble beregnet til 3,5 prosent.

Oppgjøret starter 15. mars

TBU er et sammensatt utvalg av partene i arbeidslivet og myndighetene, som bereder tallgrunnlaget for lønnsoppgjørene.

Årets oppgjør starter med krav-overrekkelse 15. mars.

Det er et såkalt mellomoppgjør, hvor det i hovedsak bare er lønns som skal på forhandlingsbordet, ikke store prinsipielle saker som ofte løftes inn i de såkalte hovedoppgjørene.

Hovedoppgjør og mellomoppgjør følger hverandre, slik at det er hovedoppgjør igjen neste år.