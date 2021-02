ALVORLIG SAK: Politiadvokat Jalal Khan førte saken for retten, og han betegner den omfattende volden som den domfelte mannen utsatte familien sin for som både grov og alvorlig. Foto: Politiet

Mishandlet kone og stebarn i 11 år: Må betale 11,6 millioner i erstatning

Ektefellen og stebarna måtte skrive søknader for å gå på besøk, ble avkrevd passord for å komme inn i eget hjem, og mishandlet grovt i over 11 år. Nå må familiefaren i fengsel og betale over 11,6 millioner i erstatning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den lokale tingretten mener den etnisk norske mannen i 50-årene utsatte kona og de to stebarna for et «terrorregime med kontinuerlig vold» fra 2004 frem til 2016.

Østlandsmannen er nå dømt til fengsel i fire år og ti måneder, og må også betale over 11,6 millioner i erstatning til de tre. Samtidig kommer retten med kritikk mot barnevernet, som de mener burde ha fanget opp den omfattende volden i hjemmet.

– Dette er en spesiell sak som dreier seg om psykisk og fysisk mishandling mot tre nærstående over lang tid. Det er grove og alvorlige overtredelser, og de fornærmede er påført en evigvarende skade som vil prege dem resten av livet, sier politiadvokat og aktor Jalal Khan.

Et terrorregime av frykt og vold

I den 41 sider lange dommen beskrives en lang rekke alvorlige voldshendelser som mannen utsatte familien sin for. Han brukte blant annet pil og bue, luftgevær, balltre, belter, bandykøller og lysestaker da han utsatte ektefellen sin for svært grove fysiske overgrep.

Han tok også kvelertak på henne og truet flere ganger med å drepe henne.

Både de to barna og venner av barna var vitner til flere av voldsepisodene.

Stefaren puttet også ved én anledning sitt eget avklippede kjønnshår i pennalet til et av barna, og han urinerte på familiemedlemmene og i deres mat og drikke.

Mor og barn ble ved flere anledninger avkrevd passord for å slippe inn i hjemmet, noe som førte til at de måtte overnatte i bilen, ikke fikk gjort lekser eller kom seg på skolen. De måtte sende skriftlig søknad eller kysse føttene til stefaren for å få gå på besøk eller fritidsaktiviteter. Et av barna ble også flere ganger låst inne i en liten bod.

– De fornærmede har levd i et terrorregime under tiltalte hvor de blant annet måtte utvikle strategier i forhold til hvordan de skulle være i forkant for å avverge vold og for å unngå at tiltalte ble sint, heter det i dommen.

Retten mener at barna levde i konstant redsel for hva som skjedde hjemme når de var på skolen, for hva som ventet dem når de kom hjem, samt konstant redsel for at stefaren skulle slå eller ta livet av moren.

Barna er i dag voksne.

Retten: Barnevernet sviktet

Barnevernet var gjennom årene på flere hjemmebesøk hos familien, og de mottok bekymringsmeldinger om at det kunne være fare for vold i hjemmet. De iverksatte hjelpetiltak hos familien, og de konfronterte også moren med voldsmistanken, som ble avvist av moren. Sakene ble derfor henlagt.

VG er kjent med at barnevernstjenesten hadde flere samtaler med både mor og barna gjennom årene, uten at de startet undersøkelsessak for å avdekke om de faktisk ble utsatt for vold.

Familien var også mye på flyttefot og barna byttet ofte skoler, noe retten mener bidro til at hjelpeapparatet ble holdt på avstand.

– Det er for øvrig en kjent sak at voldsutsatt kvinner ofte fordekker og benekter volden av frykt for hva voldsutøveren vil gjøre dersom de forteller. Barnevernstjenesten burde sånn sett ikke ha slått seg til ro med fornærmedes benektelse av vold i hjemmet, heter det i dommen.

Direktør for undervisning og oppvekst i kommunen hvor familien har hatt tilhold lengst i årene volden pågikk, sier til VG at de har merket seg kritikken som blir fremsatt mot barneverntjenesten, og at de tenker på ofrene i saken.

– Vi tar på største alvor at det rettes kritikk mot det arbeidet vi har gjort. Vi vil sette oss nøye inn i saken, og må lete etter læring og forbedring som vi kan med oss i fremtidige saker. Selv om alle involverte gjør så godt de kan, må vi holde muligheten åpen for at feil skjer.

Domfelte: Ment som en dårlig spøk

Den domfelte mannen erkjente delvis straffskyld under rettssaken, men retten mener han bagatelliserte hendelsene og ikke viste noen form for anger.

– Selv om tiltalte har erkjent deler av forholdene, har han bagatellisert hendelsene, forholdt seg lettvint til dem ved å si at det hele var ment som en dårlig spøk, vært uanfektet, uten forståelse og sympati med de fornærmede og uten anger, heter det i dommen.

Alle de tre fornærmede har utviklet alvorlige psykiske diagnoser, og ingen av dem er i arbeid. Retten mener at de er påført betydelig og livsvarig skade som følge av den grove volden, og at det er lite sannsynlig at de vil kunne stå i arbeid i fremtiden.

Dette er også årsaken til det høye erstatningsbeløpet på drøye 11,6 millioner. Erstatningen er både en menerstatning, men også erstatning for fremtidig tapt inntekt og livsutfoldelse.

– De ville selvsagt heller hatt helse til å stå i arbeid og leve mer normalt hvis de hadde valget mellom det og pengene, sier bistandsadvokat Lina Stormoen i Advokatfirmaet Teigstad.

LETTET: Bistandsadvokat Lina Stormoen sier at hennes tre klienter er lettet over å bli trodd og for å ha blitt tatt på alvor. Foto: Privat

Hun sier at klientene hennes er glade for å kunne legge dette bak seg, og for at de er tatt på alvor.

– Som mor sa i sin forklaring, har dette lenge vært en «overlevelsestilstand» hvor de ikke har sett omfanget av volden før de kom ut av det. Straffesaken og dommen har åpnet deres øyne for hvor alvorlig dette egentlig har vært, og hvor viktig det var at de anmeldte, tross all frykt de har hatt for tiltalte gjennom prosessen, sier hun.

Forsvarer: Han er skuffet

Mannens forsvarer, Hans Christian Nygaard Wang, sier til VG at hans klient er skuffet over dommen.

– Hans utgangspunkt for retten var at han erkjente straffskyld for en del handlinger, men ikke alt som han er beskyldt og nå domfelt for. Han er skuffet over at han ikke har blitt trodd på en del av det han forklarte, sier han, og legger til at det i dette ligger at mannen heller ikke er enig i at det er han som er ansvarlig for erstatningssummen.

Forsvareren mener at retten burde ha lagt vekt på klientens egne personlige utfordringer, men retten mente at dette ikke kunne tas hensyn til på grunn av de alvorlige forholdene.

Nygaard Wang sier at dommen formelt blir forkynt 15. februar, og at hans klient da vil ta stilling til om han vil anke hele eller deler av dommen.

Påtalemyndigheten har allerede varslet at de ikke vil anke.