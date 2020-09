BRÅK ETTER FEST: Politiet stopper all trafikk på vei inn og ut fra Snarøya. Flere personer skal ha blitt ranet. Foto: Privat

Over 200 ungdommer på Snarøya – væpnet politi søkte etter ransmenn

Politiet jaktet ransmenn etter ungdomsfest på Snarøya i Bærum. Det skal også ha blitt avfyrt skudd.

– Det er i hvert fall tre personer som har blitt ranet i etterkant av denne festen. Vi stopper bussene i området for å kontrollere og finne gjerningspersoner, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslopolitiet lørdag kveld.

Han forteller at ranene skjedde i kjølvannet av ungdomsfesten på Snarøya i Bærum, men kan ikke si noe om det er festdeltagere eller tilfeldige ungdommer som har blitt ranet.

– Fire gutter ble truet og løp til en bolig hvor de fikk kontakt med noen. De meldte at det hadde blitt avfyrt skudd. En jente har blitt truet med kniv og fratatt mobil og airpods, og en far melder at sønnen sin har blitt ranet.

Hvorvidt det er samme gjerningspersoner er for tidlig å si noe om, legger operasjonslederen til.

– Det er vanskelig, vi nøster i sakene nå.

Politiet har avsluttet den operative delen i Bærum rundt klokken 23 lørdag kveld.

– Ingen er pågrepet, og vi har trappet ned. Så får videre etterforskning se om vi finner frem til riktig gjerningsperson eller gjerningspersoner, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til VG like før midnatt.

– Har dere funnet noe som tyder på at det er avfyrt skudd på stedet?

-- Vi har sett på en bil, i så fall er det et småkalibret våpent. Det kan også være andre ting som er brukt på bilen, vi har i alle fall ikke funnet noe prosjektil.

– Det har skjedd etter festen ble avsluttet. Deltagerne begynte å gå fra Halden brygge og opp mot busstoppet på Fornebu, og i den forbindelse er det knust vinduer i en enebolig og flere biler har blitt påført skadeverk, forteller operasjonsleder Pedersen.

Politipatruljer melder at festen skal ha blitt annonsert på sosiale medier, og at alderen på deltagerne var 15 år og oppover.

Politiet rykket ut på melding om slåssing, skadeverk og amper stemning ved Halden brygge på Snarøya i Bærum.

– Det skal være samlet 200-300 ungdommer på stedet, skriver politiet.

De skriver at det er uoversiktlig situasjon på stedet.

– Vi mottar melding om at det er skutt mot en bil på stedet. Politiet har bevæpnet seg, skriver politiet.

Til Budstikka opplyser politiet at det dreier seg om ungdom fra midten av tenårene.

– De vaser rundt i veien, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til avisen.

Ifølge Pedersen er det meldt om at ungdommene gjør skadeverk på en bil og at de har knust en rute i et bolighus.

– Det skal også være begått et personran i Rolfstangveien, hvor noen skal ha blitt truet til å gi fra seg eiendeler, sier Pedersen.

Publisert: 12.09.20 kl. 22:56 Oppdatert: 13.09.20 kl. 00:55

