Dro til Sverige: Mener Bertheussens harryhandling viser risikovilje

OSLO TINGRETT (VG) Etter å ha vært på ferie i coronaherjede Spania, brøt Laila Bertheussen karantenen og dro på harrytur til Sverige. – Turen gir henne uangripelig alibi, mener forsvarer John Christian Elden.

3. august 2020 ble den nest siste forsendelsen som advokat John Christian Elden mottok poststemplet i byen Nässjö i Småland i Sverige. Brevet kom frem til advokatkontoret tre dager senere.

Bevisførsel i retten tirsdag viser at Laila Bertheussen var i Sverige samme dag som brevet ble postet, men samtidig at hun umulig kan ha postet brevet.

Nässjö ligger flere timer fra Strömstad og grensepasseringene som etterforskerne har hentet inn, viser at leiebilen som både Wara og Bertheussen disponerte kun var i Sverige i halvannen time.

– Det kan være så enkelt som at hun har reist sammen med noen, hun kan ha sagt til noen at hun skal ha postet et brev, om de vet hvor postkassene er, om de er på vei ut, det er ikke sikkert at hun visste at de skulle ut av byen. Det er et vell av muligheter, men vi har ikke hatt fokus på dem fordi det er umulig å finne ut av, sier aktor Frederik G. Ranke til VG.

– Risikovilje

To kortkjøp og et overvåkningsbilde viser det som tilsynelatende er Bertheussen i det hun går ut fra Systembolaget med en handlekurv med polvarer, dokumenterer også at tiltalte var i Strömstad denne dagen.

Bruken av kortet Bertheussen disponerte viser også at hun var i Alicante dagen før Strömstad-turen og flere turer til Sverige. Dagen etter Strömstad-turen ble kortet brukt blant annet på restaurant i Norge.

De gjentatte karantenebruddene gjorde at PST varslet bydelsoverlegen.

– Det var ganske mange karantenebrudd. Vi har ikke gått videre for å straffeforfølge dette, men PST tenkte at det var viktig å varsle helsemyndighetene slik at de eventuelt kunne ta grep, sier Ranke.

– Vi mener det viser en form for risikovilje, og en form for hensynsløs atferd hvor hun ikke tar hensyn til andre. Mange som bryter karantenereglene, men ikke så mange som bryter dem fem ganger, fortsetter han.

– Uangripelig alibi

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier til VG at han synes det er «morsomt at aktoratet nå vil gjøre denne saken til en sak om karanteneregler i stedet for angrep mot demokratiet».

– Men det er bra at hun reiste med så god sporing at PST gir henne et uangripelig alibi for minst tre av postsendingene i denne saken. Da blir det litt hult når de kontrer med at hun må ha hatt en ukjent medhjelper som de ikke har sett noen spor av. Kanskje burde de heller lett etter rette gjerningsmenn og de som har sendt postpakkene? spør Elden retorisk.

Mener hun står bak

I den aktuelle forsendelsen som Elden mottok 6. august, var det et maskinskrevet ark og tre fotografier. To av bildene viste magnetkontakten på kjellerdøren til Wara/Bertheussen, mens det andre viste et utsnitt av R-en fra ordet rasist som ble risset inn på parets bil 6. desember 2018.

Bertheussen er ikke tiltalt for å stå bak disse forsendelsene, og de tekniske undersøkelsene rundt dem er heller ikke ferdigstilt.

Ranke mener likevel at pakkene er viktige for saken fordi han mener Bertheussen kan knyttes til dem.

– I og med at noen påtar seg skylden for hendelsene, er det viktig å finne ut om noen andre har gjort det. Men vi ser jo at tiltalte kan knyttes til disse forsendelsene, sier han.

Han legger til at hovedpoenget for påtalemyndigheten er å få frem at Bertheussen kan kobles til forsendelsene både i skriftbevis og ved innhold.

Det kom frem i retten tirsdag at både skriftanalysene fra Kripos, men også forsvarers skriftgransker Reidun Wilhelmsen mener det mest sannsynlig er Laila Bertheussen som har skrevet trusselbrevene, selv om sistnevnte etterlot noe mer rom for tvil.

FORSVARER-DUO: Bernt Heiberg og John Christian Elden er Laila Bertheussens forsvarere. Foto: Tore Kristiansen

