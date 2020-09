I ILDEN: Laila Bertheussen (t.h.) er tiltalt for å ha sendt trusselbrev til daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes mann Christian Tybring-Gjedde i fjor vinter. Foto: VG, PST, S. Bertheussen/NTB

Bertheussen-saken: Skal svare om trusselbrev til ekteparet Tybring-Gjedde

OSLO TINGRETT (VG) Tirsdag skal Laila Bertheussen forklare seg om trusselbrevet hun er tiltalt for å ha sendt til daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes mann Christian Tybring-Gjedde.

«Jeg må bare le av dem

Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene

Når de sier at de er redde, må jeg bare le

Vi ses 26 02 kl 20

Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»

Dette er innholdet i brevene som påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen sendte til ekteparet Tybring-Gjedde i fjor vinter.

fullskjerm neste BRENNMERKET BREV: Brevet som ekteparet Tybring-Gjedde mottok 5. februar 2019 var påført brennmerke og inneholdt papirutklipp og urin.

Tirsdag skal Bertheussen på ny innta vitneboksen for å forklare seg om dette brevet, samt et likelydende brev som aktoratet mener hun sendte til seg selv og sin samboer Tor Mikkel Wara.

Rettssaken mot Laila Bertheussen * Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september. Både Bertheussen og hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært ensidig og preget av tunnelsyn, og at andre står bak. * Tirsdag skal Bertheussen forklare seg om to trusselbrev – et som ble sendt til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, og et som ble sendt til henne og Wara. * Ifølge tiltalen stammer begge brev fra samme dag i slutten av januar i fjor. Brevene var satt sammen av tekstbiter fra et intervju med en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing». Begge brev var påført brennmerke. * Tor Mikkel Wara var da justisminister og Ingvil Smines Tybring-Gjedde var samfunnssikkerhetsminister. Christian Tybring-Gjedde var også da stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Ekteparet forklarer seg i retten onsdag. * Også den yngste datteren i familien Bertheussen/Wara skal forklare seg tirsdag. Det skjer via videolink fra London. * Saken skal etter planen vare fram til midten av november, men ligger etter de to første ukene langt foran skjemaet. Kilde: NTB Vis mer

Bertheussen står tiltalt for å ha angrepet demokratiet, blant annet fordi alle mottakerne av trusselbrevet var henholdsvis sittende statsråder og stortingsrepresentant da brevet ble mottatt.

Hun nekter straffskyld for alle punktene i den lange tiltalen mot henne.

Satt sammen av skuespiller-intervju

Teksten i brevene er satt sammen av ulike papirutklipp, blant annet av sitater en av skuespillerne i Ways of Seeing ga i et intervju til Morgenbladet 30. november 2018. Undersøkelser i etterkant har vist at brevene inneholdt urin. Brevet henviser også til datoen 26.02, som var datoen til en nyoppsetting av Ways of Seeing.

Påtalemyndigheten mener at det var reaksjonene Bertheussen hadde på dette teaterstykket som drev henne til å gjøre handlingene hun er tiltalt for.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har varslet et symbolsk erstatningskrav fra Bertheussen på 5000 kroner.

Ekteparet Tybring-Gjedde, som begge er fornærmet i saken, skal etter planen forklare seg om trusselbrevet de mottok når retten settes onsdag morgen.

Messenger-gruppe trolig tema

Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil trolig da også bli spurt om hennes kontakt med Bertheussen, etter at det flere ganger i retten har blitt fremlagt Messenger-meldinger mellom de to.

Bakgrunnen for at hun og Bertheussen kom i kontakt, var at både hennes mann Christian Tybring-Gjedde og Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara var omhandlet i teaterforestillingen Ways of Seeing på Black Box teater i november 2018.

I RETTEN: Ingvil Smines Tybring-Gjedde har fulgt store deler av saken mot Laila Bertheussen i retten. Her er hun med sin bistandsadvokat Herman Skard. Foto: Terje Bringedal

Mange av meldingene ble sendt i den private chattegruppen «Hækaveh», som besto av blant annet Rita Karlsen i det innvandringskritiske nettstedet Human Rights Service, Line Miriam Haugen (tidligere Sandberg, Frp) og Gry-Anette Rekanes Amundsen (Frp).

Kun timer etter at Tor Mikkel Wara oppdaget hærverk på hans hus og bil, da det var blitt tagget blant annet «rasisit» på husveggen, sendte Bertheussen bilder av hærverket til Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Påtalemyndigheten mener at den tidligere statsråden hjalp Bertheussen å lekke denne saken til media, men Tybring-Gjedde har avvist dette på det sterkeste.

Bertheussen har også nærmest konsekvent avvist innholdet i samtalene som tull, og hun har i retten sagt at hun heller ikke husker så mye av innholdet.

– Det var en morsom gruppe med tull og tøys. Jeg har ikke noe minne av dette. Jeg er litt flåsete av meg av og til, sa hun i retten.

Publisert: 22.09.20

