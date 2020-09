BRAK: Det store treet traff heldigvis ikke noen forbipasserende. FOTO: Privat/ Vegar Waage

Tre falt foran barn i Slottsparken: – Kunne blitt svært hardt skadet

Ole (4) var bare meter unna da det store treet deiset i bakken. Dette er det andre treet som faller i Slottsparken denne uken. - Svært trist, sier Slottet.

Nå nettopp

Onsdag ble en mann kjørt til legevakt etter at han fikk et tre over seg i Slottsparken i Oslo.

Dette er ikke det første av de store, tunge trærne i parken som faller og utgjør en fare for forbipasserende.

STAMMEN: Flere av de forbipasserende oppfattet stammen på treet som råtten. FOTO: Privat/ Vegar Waage

Brak

Lørdag rundt klokken 16.25 hadde Vegar Waage og sønnen Ole (4) en skremmende opplevelse i den populære parken ved Slottet. De to gikk nedover mot Karl Johan sammen da hendelsen inntraff.

– Siden det regnet og blåste litt gikk vi gjennom alleen ned mot sentrum. Det blåste lett, men ikke mer enn at bladene raslet, forteller Vegar Waage til VG.

Sønnen til Waage, fire år gamle Ole, syklet noen meter foran faren.

– Plutselig kom et høyt brak, og et enormt tre deiset ned, rundt tre til fem meter fra sønnen min. Han ble naturlig nok veldig redd, stanset, og begynte å gråte. Han skjønte nok likevel ikke hvor galt dette faktisk kunne ha gått. Jeg tror han kunne blitt svært hardt skadet hvis treet hadde truffet han, sier Waage til VG.

les også Tre falt over taxi

Trefall flere steder i parken

Treet som falt onsdag, sto på et annet sted i parken, nærmere bestemt ved Gardevaktstuen ved fremsiden av Slottet.

Kongehuset oppfordret onsdag folk til å unngå Slottsparken frem til vindkastene på hadde roet seg.

Brannvesenet mente den sterke vinden kunne være en grunn til trefallet, men lørdag var det ikke like sterk vind.

Fremsto råttent

Flere fotgjengere ble overrasket da det store treet ramlet ned rett foran dem på lørdag. VG har fått inn bilder på tipsportalen fra andre enn far og sønn Waage som befant seg i Slottsparken.

Vegar Waage sier at treet som plutselig lå foran dem så ut til å ha en pill råtten stamme, men understreker at han ikke er noen ekspert på trær.

En sjokkerende opplevelse, oppsummerer familiefaren, og sier han først tenkte det var nesten like usannsynlig som å bli truffet av lynnedslag.

les også Vind velter trær på Østlandet: To personer i Oslo skal ha blitt truffet

Vil åpne diskusjon

Men det var frem til han googlet fenomenet.

I perspektivplanen «Slottsparken 2011-2025» tar slottsgartneren selv til orde for å hugge flere av de gamle trærne, skriver Aftenposten.

– Da fant jeg ut at trærne i Slottsparken hadde vært et diskusjonstema allerede i 2012. Og da saken kom onsdag om at en mann ble skadet av et tre i samme park, kun et steinkast unna der treet falt på lørdag, så synes jeg at det er vel verdt å åpne diskusjonen om trærne igjen, sier Waage til VG.

Vegar Waage har ikke latt seg skremme til å unngå parken, men kommer til å ta noen forholdsregler.

– Jeg kommer nok til å se meg godt til siden neste gang jeg går gjennom parken, legger han til.

Kommunikasjonsjef ved Slottet, Guri Varpe, sier til VG at Slottsparken skal være trygg, og at Dronningparken stenges ved sterk vind - slik det ble gjort i dette tilfellet. Samtidig henstilles om å unngå resten av Slottsparken under slike værforhold.

– Vi kan dessverre ikke fjerne all risiko forbundet med å ha eldre trær i parken. Vi synes det er svært trist at folk har blitt skadet etter at det falt to trær i parken denne uken. Årsaken til at trærne falt var sterke vindkast, i kombinasjon med at dette skjedde før løvet falt, sier Varpe.

les også Gry Mølleskog er verdens første kvinnelige hoffsjef

Hun legger til at Slottsparken har noen av de eldste og vakreste trærne i landet, og at de jobber daglig med å pleie dem slik at de kan beholdes så lenge det er forsvarlig.

– Vi tar ned trær når risikovurderingen tilsier det. I tillegg gjør vi kontinuerlig risikoreduserende tiltak, blant annet ved å kutte greiner og redusere kronene slik at de gamle trærne skal tåle vind, sier hun.

Til dette har Slottet sin egen arborist, altså en person med trebehandling som yrke.

– Gjennom daglige inspeksjoner blir alle våre 2000 trær jevnlig undersøkt. Vi ser både etter visuelle symptomer og vi gjør tekniske vurderinger, sier Guri Varpe ved Slottet.

Publisert: 18.09.20 kl. 16:36

Mer om Slottet