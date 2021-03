Politiet etterforsker Erna Solberg for brudd på smittevernloven

Fredag kveld hadde Solberg-familien bestilt bord på restauranten Hallingstuene. Til sammen 13 personer var til stede. Ifølge statsministeren selv var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. «Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke», skriver statsministeren, som ikke selv var til stede på denne middagen fordi hun var på Ullevål sykehus.

Lørdag kveld var Erna Solberg og 13 familiemedlemmer (totalt 14) samlet i en leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver statsministeren.