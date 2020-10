VG-Peil-Logo «Tobias» (22) fikk corona av et «one night stand» – Jeg liker å si at det var uflaks, men jeg brøt jo reglene, sier han til VG. Han er en av mange unge som har trosset Bent Høies sexråd . Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 28. oktober, kl. 09:49 Illustrasjonsfoto «Tobias» studerer økonomistudier i en av landets største studiebyer. Det var gjennom studiet han ble kjent med jenta som senere skulle smitte ham med coronaviruset. Illustrasjonsfoto

«Tobias» (22) fikk corona av et «one night stand»

– Oppsummert var det liksom to dager med smerte for to gøye minutter. Slik oppsummerer Tobias hvordan det var å bli smittet av coronaviruset.

«Tobias» ønsker å være anonym, men VG kjenner identiteten hans.

– Vi hooket for første gang i februar. Så var det litt flørting på den tiden, men vi lå aldri sammen da. Den kvelden landet stengte var vi sammen, men så reiste hun til hjem til familien sin.

– Da vi var tilbake etter skolestart, begynte vi å snakke litt igjen. Jeg var fremdeles veldig interessert, men prøvde meg ikke med en gang.

Etter at fadderukene var over, havnet de to på en fest sammen.

– Da følte jeg at hun også var interessert. Så da gikk jeg «all in», og vi endte opp med å ligge sammen den kvelden.

To dager senere kom beskjeden.

– Hun fortalte meg at hun hadde testet positivt på coronaviruset.

– Hvordan opplevde du det?

– Jeg var jo på en måte glad for at jeg hadde ligget med henne, uansett. Da jeg fikk vite at hun var smittet, tenkte jeg at corona bare var litt hoste.

Han dro selv for å teste seg, og fikk vite at også han hadde coronaviruset. «Tobias» forteller at han i to dager følte seg veldig syk.

– Jeg ble faktisk mye dårligere enn forventet. Jeg tror ikke jeg har følt meg så syk siden jeg var barn, jeg. Oppsummert var det liksom to dager med smerte for to gøye minutter.

Både «Tobias» og jenta han hadde sex med var i isolasjon i tiden de var smittet, og er nå friske igjen.

– Kommer du til å ha one night stand igjen, under corona da?

– Ja, det høres jo kanskje litt rart ut, men nå er jeg jo ikke redd for å bli smittet.

– Nå som jeg allerede har hatt coronaviruset, og kan bevise det, føles det egentlig mindre farlig. Så jeg vil si jeg er mer tilbøyelig til å ha one night stands nå enn før, egentlig.

I podkasten «Hvor farlig er det egentlig?» sier helseminister Bent Høie til VG at han fraråder unge å ha one night stands nå.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov for VG har én av ti unge hatt one night stands under coronapandemien. «Tobias» er en av dem.

– Satt litt på spissen skjønner jeg at man skal ha en meter til de fleste, men kan man ikke ha -12 cm til noen få? Vi er seksuelle vesen, mener han.

– Folk skal leve under corona, også. Det gir mye glede å ha sex. Jeg tenker det er innafor ta sjansen.

