OPP OG NED: Hotelldirektør Roger Espeli har bygd sykkelbaner ved hotellet Vestlia som beskriver godt hvordan han opplever året så langt. Her har barn syklet i kø hele høstferien, likevel må han permittere 30 ansatte. Foto: Helge Mikalsen

Permitterer ansatte for andre gang: – Året har vært en berg-og-dal-bane

GEILO (VG) Hotelldirektør Roger Espeli må etter høstferien igjen permittere ansatte. Samtidig ser turistnæringen på Geilo lys i enden av corona-tunnelen.

– Det har vært en bedre høstferie enn vanlig, sier Roger Espeli, mens et titalls barn suser forbi på sykkelbanen ved hotellet Vestlia Resort.

Han er direktør for tre hoteller på Geilo i Hol kommune: Vestlia Resort, Highland Lodge og Bardøla Høyfjellshotell.

Egentlig skulle konferanser og arrangement med hundrevis av deltagere stå for tur i ukene fremover – men nå er alt avlyst i overskuelig fremtid.

Derfor ser han seg nødt til å permittere 30 ansatte ved hotellene fra og med mandag, etter at samtlige av de 220 ansatte ble permitterte i katastrofe-månedene mars og april.

– Vi holder oss flytende takket være permitteringsordningene, men vi kan ikke ha det slik i lang tid. Vi må ha tilbake stabilitet, sier Espeli.

STILLE OM HØSTEN: Permitterte mat- og drikkeansvarlig Andreas Tuff Tandberg og hotelldirektør Roger Espeli håper på en hektisk vinter. – Det er ikke hyggelig å permittere folk, sier Espeli. Foto: Helge Mikalsen

Forventet ny runde

– Jeg har tenkt at det ville komme en runde til. Så jeg satte av penger fra start, slik at jeg skulle kunne håndtere det, sier Andreas Tuff Tandberg.

Han er mat- og drikkeansvarlig ved Vestlia Resort, og blant de 30 ansatte som nå er corona-permittert for andre gang.

– Det blir rett og slett ikke nok å gjøre i ukedagene i tiden som kommer, sier Tandberg, som har jobbet ved hotellet siden 2015.

PERMITTERT: Andreas Tuff Tandberg har allerede vært gjennom en periode med permittering i år. – Det gikk greit de første ukene, men det føles jo litt meningsløst. Jeg er glad i å jobbe, sier han. Foto: Helge Mikalsen

Hadde størst andel dagpenge-søkere

I slutten av mars hadde én av fem arbeidstagere i Hol kommune søkt om dagpenger under permittering. Det tilsvarer rundt 20 prosent av arbeidsstyrken.

Tandberg forteller at alle i hans omgangskrets var permitterte etter corona-nedstengingen.

– Så godt som alle her oppe jobber innen turisme. Men nå går det fint med de fleste, sier han.

Hotelldirektøren forteller om et år med oppturer, og enda større nedturer.

– Året har vært en berg-og-dal-bane. Vi har aldri hatt en bedre januar og februar. Så gikk det rett ned i mars. Deretter kom en himmelsk juli, før det kommer til å bli verre igjen de neste ukene, sier Espeli.

KLAR FOR VINTEREN: Daglig leder i SkiGeilo, Kevin Eikrehagen, har brukt mye tid på å planlegge smitteverntiltak ved skianlegget før sesongen starter. Foto: Helge Mikalsen

Drøyt hundre meter fra Vestlia-hotellet ligger skisenteret SkiGeilo. Også her ble ansatte permittert etter at alpinbakkene måtte stenge.

– Det er dramatisk å måtte stenge ned på toppen av sesongen, nesten over natten, sier daglig leder, Kevin Eikrehagen.

SkiGeilo baserer seg i stor grad på sesongansatte. I påskeferien, den travleste uken i året, har bedriften inntil 135 på jobb.

– Det er klart at gitt utsiktene, vil vi ikke ta inn like mange ansatte i år som tidligere, sier han.

SYKLER OG SKI: Om sommeren driver SkiGeilo en sommerpark hvor de blant annet leier ut sykler. Når snøen kommer, byttes syklene ut med ski. Foto: Helge Mikalsen

– Vi er heldige

SkiGeilo blir om til en sommerpark i månedene uten snø. Både Eikrehagen og Espeli forteller om en eventyrlig sommer.

– Det er det beste jeg har sett av en sommer noensinne. Som skisenter har det vært bra å få satt i gang bedriften igjen og få inn rutiner som vi kan ta med videre inn i vintersesongen. Det har vært viktig, sier Eikrehagen.

Roger Espeli tror aktørene i hyttekommunen har fått hjelp fra Geilos plassering på kartet, og at bygda er en kjent feriedestinasjon for nordmenn året rundt.

– Vi er heldige på Geilo i forhold til turistnæringen mange andre steder. Jeg er optimistisk. I vinter tror jeg at flere nordmenn enn vanlig kommer til å oppsøke norske skidestinasjoner, sier Espeli.

Innen den tid, er han ganske sikker på at han har alle ansatte tilbake på jobb.

– Den største bekymringen min nå, er å få smitte inne på hotellene, sier han.

TESTER UTSTYRET: Snømaskiner blir testet i alpinbakkene i fjellet på Geilo, hvor de nå forbereder seg på å snart ta imot skituristene. Foto: Helge Mikalsen

Må sitte annenhver i stolheisene

Til tross for at SkiGeilo-sjefen har lagt opp til en vintersesong med økonomisk tap, er det ikke et alternativ å holde skiheiser stengt.

– Jeg tror det viktigste nå er å gi de besøkende en god opplevelse, slik at de kommer tilbake flere ganger, sier han, og legger til at ting ser lysere ut enn tidligere.

Eikrehagen har den siste tiden planlagt hvordan man skal gjennomføre en skisesong ved et alpinanlegg under en global pandemi.

– Målet er at det skal oppleves ganske normalt for publikum. Vi tilpasser tiltakene ut ifra situasjonen. Slik det ser ut nå reduserer vi antall personer med 25 prosent på toppdagene, og man kommer til å måtte sitte annenhver i stolheisene med mindre man er i samme reisefølge.

– Blir det afterski?

– Det må vi prøve å finne en løsning på, ler Eikrehagen.

– Det vi vet er at det blir bordservering og maks 200 gjester. Vi skal gjøre vårt beste for å skape god stemning innen trygge rammer.

LEGGER PLANER: SkiGeilo-sjefen mener at de vil klare å legge til rette for god flyt i skiheisene, til tross for større krav om avstand og hygiene. Foto: Helge Mikalsen

– Tåler ikke en mars-april til

Etter et stort smitteutbrudd i mars, har hyttekommunen klart seg gjennom flere travle ferieperioder uten nye smitteutbrudd.

Beredskapsrådgiver i Hol og Ål kommune, Espen Bille-Larsen, sier at de har kontroll, men understreker at det er avgjørende at alle tar ansvar for å følge smittevernreglene.

– 21. april ble hytteforbudet opphevet. Da kom det et skred av folk. Så kom sommerferien, med uventet mange besøkende, og nå høstferien. Men næringen vår tåler ikke en mars-april til, så det er viktig å holde smitten nede frem mot vintersesongen, sier han.

Tuff Tandberg satser på å være tilbake på jobb når julen begynner å nærme seg.

– Da håper jeg bare at snøen har lagt seg, sier han.

HÅPER PÅ SNØ: Andreas Tuff Tandberg tror at han er tilbake for å holde orden på restaurant og bar innen et par måneder. Foto: Helge Mikalsen

