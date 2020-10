POLITITOPP: Benedicte Bjørnland er politidirektør og troner øverst i det norske politi-hierarkiet. Foto: Terje Bringedal, VG

Politidirektør og justisminister: Avviser slapp håndtering av sex-saken

Både politidirektøren og justisministeren blir kritisert for å ha en slapp tilnærming til opplysningene om seksuelle handlinger og «knulletorsdag» blant instruktører og studenter i politiutdanningen.

Det er SVs justispolitiske talsperson, Petter Eide, som tar for seg de to justis-toppene. Han mener politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland (H) ikke er aktive nok i håndteringen av sex-saken.

– Reaksjonene fra politidirektøren og justisministeren om at dette er en ukultur som må ryddes opp i, synes jeg er altfor slappe. Det er en måte å feie ting under teppet på. Det pekes heller ikke på hvordan dette skal ryddes opp i, kritiserer Eide. Tidligere fredag gikk han ut og forlangte at Spesialenheten for politisaker burde kobles på saken.

– Denne saken må flyttes fra å være definert som et kulturproblem og over til rettsapparatet. Det er urovekkende at ikke justisministeren angriper dette på den måten, sier Eide til VG.

POLITIKER-TOPP: Monica Mæland er politisk ansvarlig for både politiet og Politihøgskolen som justis- og beredskapsminister. Foto: Tore Kristiansen, VG

Politidirektør Bjørnland synes ikke at hun er for slapp i sin håndtering av saken.

– Det er jeg ikke enig i. Dette er noe som jeg og ledelsen i politiet tar på største alvor, og som vi nå vil ta ytterligere tak i, skriver hun i en e-post til VG.

Også justisminister Monica Mæland vil prioritere saken.

– Jeg vil ikke på noen måte feie dette under teppet. Jeg mener det er fullstendig uakseptabelt at enkelte politiansatte misbruker sin stilling ovenfor politistudenter eller andre ansatte for å få sex, slik det nylig er kommet frem. Det skal være trygt å jobbe i politiet og det skal være trygt å studere ved Politihøgskolen, svarer Mæland til VG etter at hun er forelagt Eides kritikk.

SV-TOPP: Petter Eide er justispolitisk talsperson på Stortinget for SV. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hun minner om at det er Politidirektoratet som har administrativt ansvar for saken.

– De opplyser at det vil bli iverksatt tiltak overfor ledere som trår feil, både i personal- og HMS-sporet. Om det bør iverksettes etterforsking av dette, er en påtalemessig avgjørelse som tilkommer påtalemyndigheten – i dette tilfelle sjefen for Spesialenheten for politisaker, eventuelt riksadvokaten, skriver Mæland i e-posten til VG.

Formelt er påtalemyndigheten uavhengig av Justis- og beredskapsdepartementet. Mæland har således ikke adgang til å instruere Spesialenheten for politisaker om å iverksette etterforskning.

Også politidirektøren svarer at etterforskning hos Spesialenheten er opp til andre å bestemme enn henne.

– Dersom det varsles om straffbare handlinger, så vil disse bli sendt til Spesialenheten for politisaker for etterforskning. Det er noe som besluttes av politimester eller særorgansjef i det aktuelle særorganet eller politidistriktet, svarer Bjørnland.

Hun legger til at dersom det er snakk om overtredelser som ikke representerer et straffbart forhold, men som likevel er klanderverdig, vil dette håndteres som personalsaker internt i politiet.

– Klanderverdige handlinger, som ikke innebærer et straffbart forhold, vil likevel kunne få alvorlige konsekvenser for den som har misbrukt sin posisjon eller utsatt andre for uønskede seksuelle handlinger. I ytterste konsekvens kan man miste jobben. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet, minner politidirektøren om. Hun oppfordrer alle som har vært utsatt for sex-trakassering om å varsle.

– Politiet skal være en trygg arbeidsplass, og vi skylder våre ansatte – og i særdeleshet de som har rapportert at de har vært utsatt for seksuell trakassering, at det nå ryddes opp på en ordentlig måte, skriver hun.

HØYSKOLE-TOPP: Nina Skarpenes er rektor ved Politihøgskolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Også rektoren på Politihøgskolen, Nina Skarpenes, avviser at opplysningene om seksuelle handlinger mellom instruktører og studenter tas for lett på.

– Vi tar de foreløpige forskningsresultatene på største alvor, og følger dette opp. Internt ved Politihøgskolen, både med ansatte, og med studentene og deres tillitsvalgte. Jeg har også invitert forskerne til et møte, der vi ber om å få de siste resultatene, og høre med dem om de har ytterligere forslag til måter vi kan forebygge disse uønskede hendelsene på, skriver Skarpenes i en e-post til VG fredag ettermiddag.

Hun avviser ikke at en mer konkretisert sak kan bli oversendt Spesialenheten for etterforsking, slik Petter Eide har etterlyst.

– Vi har per nå ingen konkrete saker, navn, tidspunkt eller hendelser som gir grunnlag for å koble på Spesialenheten. Det er snakk om anonyme meldinger inn i et pågående forskningsprosjekt, og noen tips for øvrig. Dersom vi får meldinger om mulige straffbare forhold, som lar seg identifisere, vil dette tas opp det aktuelle politidistrikt og saken oversendes til Spesialenheten for nærmere vurdering, ifølge rektoren.

Mæland: - Kan svekke tillit

Justisministeren gjør det tydelig overfor VG at hun ser meget alvorlig på saken, og har bedt om et møte med politidirektøren om opplysningene som er kommet frem.

– Kan denne saken bidra til å svekke tilliten til politiet generelt og spesielt f.eks i etterforskingen av saker med vold i nære relasjoner og voldtekter?

– Vi har et politi i Norge som vi skal være stolte av. Nordmenn blir daglig møtt av dyktige, solide politifolk som tar sitt ansvar på alvor. Politiets innbyggerundersøkelse for 2019 viser at politiet har høy tillit i befolkningen og føler seg trygge. Dette er utvilsom en hendelse som kan svekke tilliten til politiet. Det er derfor viktig at det ryddes opp i dette på en tillitsvekkende måte, svarer Monica Mæland.

