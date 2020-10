Klikk for å aktivere kartet

Fant dødt foster i Kvæfjord

Det premature fosteret som er funnet i et uthus i Kvæfjord bærer preget av å ha ligget lenge.

Det var mandag denne uken at politiet ble varslet om at det var gjort funn av et lik i et uthus i Kvæfjord i Troms og Finnmark. Det skulle vise seg å være et prematurt foster, som bærer preg av å ha ligget lenge.

Nå gjør politiet undersøkelser av liket for å fastslå identiteten. Fosteret er obdusert. Det gjøres også undersøkelser av funnstedet og av personer som kan ha tilknytning til adressen.

Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, men politiet opplyser at det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse to sakene.

Politistasjonssjef Frank Sletten i Harstad sier til VG at politiet ser likhetstrekk med saken fra 2019.

– Samtidig har vi ikke bragt identiteten til fosteret på det rene. Det er særlig viktig - identiteten vil kunne si mye mer om eventuelle likhetstrekk, sier han.

Han sier det premature fosteret som ble funnet i 2019 ikke ble funnet på samme adresse.

– Det er samme bygd og samme kommune, men ikke på samme adresse.

Liket er sendt inn til Oslo universitetssykehus for obduksjon, opplyser han.

Publisert: 22.10.20 kl. 10:10 Oppdatert: 22.10.20 kl. 10:25

