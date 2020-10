REDUSERT KAPASITET: Hammerfest sykehus tar kun imot akuttpasienter fra nærkommunene ettersom 120 ansatte er i karantene grunnet coronasmitte. Foto: Finnmarkssykehuset

120 i karantene etter utbrudd ved Hammerfest sykehus

120 ansatte er i karantene etter at 12 ansatte er bekreftet smittet av coronaviruset ved Hammerfest sykehus. Kapasiteten ved sykehuset er redusert kraftig.

– Per nå har 12 ansatte ved Hammerfest sykehus testet positivt for covid-19. Hele 120 ansatte er definert som nærkontakter og satt i karantene, sier direktør Siri Tau Ursin ved Finnmarkssykehuset i en oppdatering søndag.

Hun sier de første smittetilfellet ble påvist torsdag, og at man allerede da innså at man trengte hjelp utenfra.

Ifølge direktøren har hele «Helse Nord-familien» bistått med personell og utstyr slik at nøkkelpersonell er erstattet.

– De som er igjen og driver sykehuset for oss gjør en innsats som er til å bli varm i hjertet av, sier sykehusdirektøren.

Kun fødeavdeling og akutt

Selv om nøkkelroller er erstattet er driften ved sykehuset kraftig redusert som følge av smitteutbruddet, understreker medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde.

– Barneavdelingen fungerer som før. Fødende skal også fortsatt kunne føde i Hammerfest, men de må ta kontakt med avdelingen i forkant av avreise slik at vi er sikre på at vi har kapasitet, sier han.

– For andre avdelinger, kirurgi, ortopedi, indremdisin og gynekologi, blir pasienter rutet til andre lokalisasjoner så langt det lar seg gjøre. Hammerfest er imidlertid fortsatt åpent for akutthenvendelser og innleggelser fra folk i nærkommunene, Hammerfest, Kvalsund og Målsøy.

Han sier pasientet fra andre steder vil bli rutet til Alta, Kirkenes eller UNN i Tromsø avhengig av situasjonen rundt den enkelte pasient.

– De som har time ved poliklinikk denne uka eller uken etter: En del vil få beskjed om at timen er utsatt, en del vil få beskjed om at timen er flyttet til et annet sted. De vil bli oppringt, sier fagsjefen.

Driver fortsatt smittesporing

Rådgivende smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt sier alle pasienter som nå er inne på sykehuset og blir skrevet ut, vil bli vurdert ut ifra om de er definert som nærkontakter eller ikke.

– Oppfyller de kriteriene for nærkontakt må de fullføre karantene når de er ute av sykehuset, enten hjemme eller ved en eventuell annen helseinstitusjon. Vi mener å ha ganske god kontroll, sier hun.

Hun sier videre at alle som er definert som nærkontakter blir testet for coronaviruset for å raskes mulig identifisere sekundær smitte.

– Så får vi vurdere om vi må lage ny smittesporingsring, sier Asfeldt.

Hun sier de venter på ytterligere ni prøvesvar søndag. Det er ikke iverksatt såkalt «massetesting» ennå.

Publisert: 18.10.20 kl. 18:59

