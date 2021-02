EKSAMEN: I 2020 ble privatisteksamen i Nynorsk gjennomført i Vallhall Arena i Oslo. Foto: Terje Bringedal, Terje

KrF-tungvekter om eksamen: Alternativ å sette standpunkt senere

Regjeringens beslutning om eksamen lar vente på seg. Leder Hans Fredrik Grøvan i KrFs stortingsgruppe foreslår at skolene venter lengst mulig med å sette standpunktkarakterene – ved avlyst eksamen.

– En mulighet som jeg ser for meg, er at eksamen avlyses, men at standpunktkarakterene settes senere i skoleåret enn vanlig. Slik kan både undervisningstiden og skoleåret forlenges, og det kan etableres enda mer kvalitet i standpunktvurderingen. Jeg ser for meg at det kan gå an å få til kollegavurderinger fra lærere, faglærervurderinger og en styrking av standpunktkarakterene, sier Grøvan til VG.

HAR HASTVERK: En beslutning fra regjeringen om eksamen til våren, bør komme i løpet av få dager, mener Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Tore Kristiansen, VG

Han er mangeårig utdanningspolitiker på Stortinget, han leder stortingsgruppen for regjeringspartiet KrF, og har selv yrkesbakgrunn som rektor og lærer.

Grøvan vil gjerne bistå sine partifeller i regjeringen og sin gamle kollega i Stortingets utdanningskomité Guri Melby (V) med å komme ut av den vanskelige eksamens-knipen.

– Kan man lese deg dit hen at du heller i retning av en avlysing av eksamen, Grøvan?

– Det er tunge argumenter i den retning, spesielt legger vi merke til at fagdirektoratet også går inn for en avlysning av eksamen. I tillegg har de fleste av lærernes og elevenes organisasjoner gått inn for avlysning, svarer KrF-veteranen.

Han understreker at heller ikke KrF har konkludert ennå, selv om ungdomspartiet KrFU og leder Haugland tirsdag sa til VG at de gikk inn for avlysning.

STOR SPENNING: Både lærere og elever venter spent på regjeringens beslutning om eksamen avlyses eller blir arrangert i en eller annen form. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB

– Det er viktig å lytte til både ungdomspartiet og til Utdanningsdirektoratet. Begge anbefaler avlysning. Mange elever vil nok mene at de ikke har fått en fullgod undervisning dette spesielle året. Slik sett vil en opprettholdt eksamen oppleves som urettferdig av mange, sier Hans Fredrik Grøvan.

Dilemmaet som både han og kunnskapsminister Guri Melby sliter med, er en annen opplevd urettferdighet:

– Et annet moment som teller, er at avlyst eksamen vil føre til en skjevhet i konkurransen om studieplasser sett i forhold til tidligere avgangskull – ettersom eksamenskarakteren vanligvis drar karaktersnittet noe ned, nyanserer Grøvan.

VIL IKKE AVLYSE: Sondre Hansmark er leder i Unge Venstre, her fotografert på Venstres siste landsmøte på Gardermoen. Foto: Geir Olsen, NTB

Han mener uansett at det er viktig med en rask avgjørelse.

– Helst i løpet av denne uken, med tanke på å gi både elever, lærere og skoleledere informasjon om hvordan de skal forholde seg og forberede seg, avslutter han.

I Stortinget fremmet SVs representanter tirsdag et såkalt dokument 8-forslag om å avlyse både skriftlige, sentralt gitte eksamener for ungdomsskoler og videregående skoler våren 2021.

Fra tidligere er det kjent at Ap går inn for avlysning.

Fremskrittspartiet kommer trolig med sitt standpunkt på stortingsgruppens gruppemøte onsdag ettermiddag, mens både Unge Høyre og Høyre hittil har gått inn for at eksamen skal arrangeres.

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité, er i utgangspunktet tilhenger av å arrangere eksamen. Men han har sans for forslaget fra Hans Fredrik Grøvan (Frp) om en senest mulig standpunkt-vurdering dersom eksamen blir avlyst.

– Det er en klok tilnærming hvis regjeringen ender opp med å avlyse. Men det er nok viktig at det er regjeringen som tar en avgjørelse om eksamen – med støtte fra sine faginstanser, sier Steffensen.

Leder Sondre Hansmark i Unge Venstre, som er kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melbys eget ungdomsparti, er mot avlysing:

– Vi ønsker ikke å avlyse. Eksamen bør avholdes. Men vi ønsker fra før av å gjøre endringer i eksamensform som blir ekstra relevant nå; en eksamensreform med tilbud om alternativ gjennomføring som hjemmeeksamen og mappevurdering, skriver Unge Venstre-lederen i en sms til VG.