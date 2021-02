LEDIGHETSKAMP: Rødt-leder Bjørnar Moxnes (foran) utfordrer Jonas Gahr Støres Ap og Sp, men får ikke varm støtte. Foto: Tore Kristiansen

Rødgrønn uenighet om penger til ledige

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at en rødgrønn regjering vil la arbeidsledige beholde corona-tillegget etter coronaen har sluppet taket.

– Jeg kan bekrefte at vi vil kreve at dagpengesatsen skal forbli på 80 prosent og ikke justeres tilbake til 62,4 prosent når coronakrisen er over, sier Bjørnar Moxnes til VG.

– Jeg vil derfor utfordre Ap og Sp om de er med på å innfri dette, slik Rødt krever, når vi får et nytt flertall.

Dagpengesatsen var 62,4 prosent før pandemien og er økt til 80 prosent under pandemien for lønn opp til 3G - 304 053 kroner.

– Hvis dere havner på vippen; vil permanent økning til 80 prosent være et ultimativt krav fra dere for å støtte en rødgrønne regjering?

– Vi ønsker at de rødgrønne samler seg om dette kravet allerede nå. Så får vi se. Dette blir en viktig sak for Rødt. Vi tror uansett at fagbebegelsen og velgerne vil synes det er rart om ikke et nytt flertall kan stille seg bak dette.

– Ny regjering, ny retning

Han sier at Rødt vil sikre at et nytt flertall etter valget ikke bare gir en ny regjering, men også en ny retning:

– Med 200 000 tusen arbeidsledige og økende forskjeller som følge av krisen, er det åpenbart at en hovedoppgave etter valget blir å styrke sikkerhetsnettet for de arbeidsledige, og gi det offentlige ansvaret for å få folk i jobb igjen.

– Må være lønnsomt å jobbe

Verken Ap eller Sp vil gi løfte om å øke dagpengesatsen på 80 prosent på permanent basis.

– Vi har nå fokus på å hjelpe alle de som er rammet av coronakrisen. Det gjelder blant annet de langtidsledige, som ikke kommer tilbake i jobb fordi det ikke finnes jobber. De har i dag 62,4 prosent dagpenger og vi vil foreslå at de også får 80 prosent opp til 3G, sier Aps arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aaserud.

– Det kan hende det må foretas justeringer etter at coronaen er over. Eventuelle endringer dagpengeregelverket er noe vi får ta stilling til dette da. Vi må ha ordninger som gjør det lønnsomt å jobbe og da er 80 prosent høyt.

–80 prosent dekning for ledige kan bidra til det?

– Hvis du eksempelvis er pendler til Oslo og må betale 2300 kroner i måneden for togturene, da begynner den grensen å nærme seg. Det kan være mer fornuftig å bruke mer penger på å kvalifisere folk til å komme tilbake i jobb, gjennom tiltaksplasser, lønnstilskudd og opplæring.

Hun sier partene i arbeidslivet må tas med i disse diskusjonene.

Sp vil ikke love noe

Sps talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, åpner heller ikke 80-prosentdøren.

– Vi er opptatt av at ledige og permitterte skal ha 80 prosent dagpenger så lenge pandemien varer. Vi må stille opp for arbeidsfolk som nå er rammet. Hva vi gjør i etterkant av pandemien har vi ikke tatt stilling til, sier Gjelsvik.

SV vil gi mer dagpenger nå

SV-leder Audun Lysbakken sier de er mer opptatt av alle de som er corona-ledige nå.

– SV mener det er viktigere nå å endre korona-ordningene, slik at de arbeidsløse får mer dagpenger umiddelbart. Vi har fremmet forslag om at folk skal få beholde 80 prosent av 4G i stedet for 3. Det vil gi rundt 1500 kroner mer i måneden. Det er sårt tiltrengt nå som både antall inkassovarsler og strømprisen skyter i været.

VIL BLA OPP: SV-leder Audun Lysbakken vil gi 1500 kroner mer til ledige. Foto: Gisle Oddstad

Han sier forslaget fremmes i forbindelse med den siste krisepakken Stortinget nå skal behandle.

– Vår utfordring til de andre partiene å bli med på en slik økning når Stortinget behandler krisepakken.

Moxnes fremholder at når dagpengeordningen er forbedret i en periode med høy ledighet, så «viser det at sikkerhetsnettet var for svakt før krisen rammet».

– Spesielt for lavtlønte, sier han.

Også kamp for feriepenger

Utover å øke dagpengenivået til 80 prosent permanent for inntekt opp til 3G, vil Rødt også kreve at det lavere inntektskravet for å kvalifisere til dagpenger gjøres permanent.

– Og at det gjeninnføre feriepenger på dagpenger, sier Moxnes.

– Det kjemper vi også for og håper Frp blir med på, sier Aaserud.