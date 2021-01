MUTASJON: Den britiske mutasjonen av coronaviruset er ikke mer dødelig, sier vaksineforsker. Dette bildet viser en sprøyte med den nye coronavaksinen fra Pfizer. Foto: Berit Roald

Vaksineforsker: Ingen holdepunkter for at mutert virus er mer dødelig

Fredag kveld gikk statsminister Boris Johnson ut og sa at den nye virusvarianten oppdaget i Storbritannia i desember, kan være mer dødelig. Det finnes det ikke holdepunkter for, sier norsk vaksineforsker.

Publisert: Nå nettopp

– Det foreligger noen bevis for at den nye varianten kan være assosiert med en høyere grad av dødelighet, sa Johnson på en pressekonferanse fredag om cornersituasjonen i landet

Gunnveig Grødeland, vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, sier til VG at dette ikke stemmer:

– Jeg finner ikke noen holdepunkter for at mutasjonen gir et mer dødelig virus.

– Det som jo imidlertid er tilfellet er at de har en økning i antallet dødsfall i Storbritannia. Den mest trolige forklaringen er at viruset smitter enklere, smitter flere, og derfor også forårsaker flere dødsfall. Dette blir det viktig å følge med på fremover for å se på eventuelle årsakssammenhenger, sier hun.

Vaksinen effektiv mot mutasjon

Hun understreker samtidig at det ikke er noe som tyder på at vaksinen ikke er effektiv mot den britiske mutasjonen:

– Jeg tror det er viktig å være klar over at det eksisterer flere tusen varianter av dette viruset i verden. Så langt er det kun noen få varianter vaksinen har vist seg mindre effektiv mot.

Dette er de såkalte Sør-Afrika- og Brasil-mutasjonene. Disse mutasjonene er enn så lenge ikke påvist i Norge.

– Alle variantene som så langt er oppdaget i Norge er varianter som vaksinene vil være effektive mot, mener hun.

Det er allerede kjent at den britiske varianten er langt mer smittsom enn tidligere varianter.

Fredag ble det kjent at det er et pågående coronautbrudd i Nordre Follo kommune. To sykehjemsbeboere, som nå er døde, var smittet av det muterte viruset.

VG får opplyst at regjeringen har foreslått flere inngripende tiltak for kommunene som er berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Helseminister Bent Høie bekrefter dette ovenfor NRK.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK fredag kveld at regjeringen er beredt til å ta en beslutning om virusutbruddet i Nordre Follo-regionen i løpet av kvelden.