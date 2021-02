OVERRASKET: Rune Hansen forteller at familien til Mogens (15) og Gustav (12) ikke hadde sett for seg at så mange skulle donere penger i forbindelse med sønnenes begravelse. Foto: Gisle Oddstad

Har samlet inn over 400.000 til barn i Henningsvær

HENININGSVÆR (VG) Det startet som en forsiktig oppfordring om å ikke gi blomster i begravelsen. Så kastet plutselig «alle» seg på innsamlingsaksjonen.

Da brødrene Mogens (15) og Gustav (12) skulle begraves, ba foreldrene pent om at folk ikke brukte så mye penger på blomster.

De visste at det bare ville bli kastet dagen derpå.

Alle som ønsket å gi noe, ble derfor bedt om å donere en sum som samlet ville gå til ungdomstiltak i Henningsvær, et lite tettsted i Vågan kommune i Nordland.

Etter mange tunge uker, får barn og unge i Henningsvær endelig en gladnyhet.

Innsamlingsaksjonen for Gustav og Mogens har nå passert 410.000 kroner.

– Det startet med at foreldrene ikke så nytten av å bruke så enormt mye penger på blomster. Og så har det egentlig bare ballet på seg, sier Rune Hansen til VG.

Det er han som bekrefter det totalbeløpet.

– Det ble mye større enn vi trodde, fortsetter han.

Hansen er en nær venn av familien som mistet sønnene sine i den tragiske brannen på Andøya i januar, og har vært deres talsperson de siste ukene.

Selv er Hansen bosatt i lille Henningsvær. Der bor det omtrent 500 mennesker. På skolen er de knapt nok elever til å stille et fotballag.

Nå kan barna i Henningsvær imidlertid snart glede seg til nye oppgraderinger.

– Midt oppi all elendigheten er det litt lys, sier Hansen.

Vil det skal komme noe godt ut av tragedien

Halvparten av pengene som nå er samlet inn skal gå til ungdomsarbeid i Lofoten motorsportklubb. Der var den eldste av de to brødrene, Mogens, et aktivt medlem.

Den andre halvdelen av pengene, som nå utgjør over 200.000 kroner, skal gå til ulike tiltak for barn og ungdom i Henningsvær.

– Foreldrene ønsker at tragedien skal føre noe godt med seg for de ungene som er igjen. At noen kanskje kan få en lettere dag, heller enn blomster, forklarer Hansen.

I løpet av den siste uken har han fulgt med på Vipps-kontoen til innsamlingen. Nye varsler tikker fortsatt inn.

– Det er klart at en sånn her hendelse gjør at andre ting ikke blir så veldig viktig.

MANGE BERØRTE: Selv om bare 50 personer fikk slippe inn i kirken, møtte flere hundre opp utenfor kirken for å følge kistene ned til gravplassen. Foto: Helge Mikalsen

Hansen tror engasjementet har nådd langt utenfor kommunegrensene. Flere bedrifter har slengt seg på innsamlingen.

– Det ser ut som om det har kommet nok inn til at dette kan gjøre en forskjell for ungene, konstaterer han.

Pengene som har blitt samlet er satt på en egen konto hos innbyggerforeningen Henningsvær. De skal nå sette seg ned og se hvilke tiltak som kan berike barn og unges liv på det lille tettstedet.

– Helt i guttenes ånd

– Jeg tror det er helt i guttenes ånd. De var opptatt av å dele med andre, sier prost i Lofoten, Kristine Sandmæl til VG.

Hun holdt begravelsen til de to guttene, og har stått tett på familien.

– Dette med alternative gaver til et formål i stedet for blomster i kirken, eller i tillegg til, er en fin måte å minnes de som er døde, sier Sandmæl videre.

NÆR: Prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, var den som konfirmerte Mogens i høst. Denne uken holdt hun begravelsen hans. Hun er godt kjent med barn og unge i Lofoten. Foto: Helge Mikalsen

Sandmæl har vært tett på de pårørende i ukene etter brannen. Hun har også opplevd hvordan hyttebrannen på Andøya, som tok livet fra fire barn under 16 år og moren til to av barna, har engasjert langt forbi Vågan kommune.

Hun tror tragedien aldri vil bli glemt, og mener samtidig innsamlingen kan være et positivt tiltak oppi alt det vonde:

– Minnet etter Mogens og Gustav vil leve videre også på denne måten, og gi glede til barn og unge i Henningsvær, sier Sandmæl.