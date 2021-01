OPPOSISJONSLEDER: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Erna Solberg (H) under Stortingets spørretime forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Reagerer på innreisetiltak: − Kontrollen over tid har sviktet

Opposisjonen støtter innreisetiltakene, men mener innstrammingene kommer for sent.

Regjeringen innfører onsdag strengeste innreisereglene siden mars, og grensen blir i praksis stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, meldte Statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener det er et tegn på svikt over tid at disse tiltakene nå er nødvendige.

– Stengte grenser er utrykk for at kontrollen over tid har sviktet, slik situasjonen utviklet seg ble dette nødvendig. Det kunne vært unngått om man tidligere hadde fått på plass obligatorisk testing, bedre kontroll ved grensen og bestemmelser for hvor mange som kunne komme inn, sier han.

– Norge har lav smitte, men nordmenn må leve må omfattende restriksjoner. Når man da må ty til dette kraftige virkemidlet, så er det uttrykk for at tiltakene har vært mangelfull og for svake til nå, sier han.

Støre understreker samtidig at han mener tiltakene som ble innført onsdag er nødvendige.

Listhaug: – Folk må se at man strammer inn

Også Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener tiltakene er «helt nødvendige», og at det er bra Regjeringen nå strammer til. Samtidig synes hun tiltakene kommer sent.

– Man beholder nå litt av legitimiteten for de veldig strenge tiltakene vi må følge. Folk må se at man også strammer inn på grensene, mener hun.

– Ville ikke kostanden være enormt stor for norsk industri om man skulle innført disse tiltakene tidligere?

– Kostanden for oss som bor i dette landet her er også veldig stor. I Møre og Romsdal er nesten all smitten importsmitte. Innbyggerne lever under restriksjoner på grunn av nettopp importsmitte, svarer hun.

– Det muterte viruset i Nordre Follo oppsto ikke her, men ble importert. Det kan ikke være sånn at alle som bor i landet må leve med svært strenge restriskjoner, mens man ikke har kontroll på de som kommer inn.

– FOR SENT: Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen

Videre påpeker Listhaug at Frp allerede i august ba om å innføre obligatorisk testing ved grensene, men at forslaget den gang ble skutt ned.

– Tiltakene man gjør nå, kommer som en konsekvens av at man ikke har hatt kontroll på testing, mener Frp-politikeren. Hadde man hatt kontroll på dette før, kan det tenkes man hadde sluppet å ta i så hardt nå, legger hun til.

Både Listhaug og Støre sier det nå blir viktig å sikre at reglene faktisk håndheves.

– Det er fine regler på papiret, men det må håndheves godt nok. Samfunnskritisk personell kan nesten hvem som helst kalle seg. Nå er det viktig at dette strammes til og følges opp, mener Listhaug.

– Kom for sent på plass

Ap-leder Støre omtaler innreiseforbudet som «det mest inngripende tiltaket».

– Kontrollen kom for sent på plass, og den var ikke konsekvent nok, og da måtte man til sist ty til dette veldig inngripende tiltaket, sier Støre, som mener tiltaket vil få store negative konsekvenser for mange bedrifter i landet.

– Tenker du at vi må ha så strenge innreisetiltak til vi har immunitet via vaksine?

– Det vil tiden vise, vi må si at det muterte viruset oppsto ikke denne uka, vi har visst om det siden desember. Det er ikke noe som kommer plutselig nå. Utfordringen fra et slikt virus det har myndighetene snakket om i flere uker, sier han.

– Varigheten av dette og andre tiltak vil avhenge av spredningen. Nordmenn har gjort sin del av jobben for det som gjelder intern mobilitet, og det som gjensto var at man ikke hadde kontroll med mobilitet utenfra og inn, og det har resultert i at resultatet ble stengte grenser.

SV: – En skyhøy pris

– Hvis regjeringen hadde vært tidligere ute og innført et strengere testregime, mer oversikt og kontroll på importsmitten, ville det ikke vært nødvendig å gå så drastisk til verks som å stenge grensene, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV.

Knag Fylkesnes påpeker at Stortinget allerede har bedt Regjeringen om å innføre en rekke tiltak for å få kontroll på importsmitten.

– Barn, unge og eldre betaler en skyhøy pris fordi regjeringen er for seint ute med å få kontroll over importsmitten. Konsekvensene er dramatisk både for enkeltpersoner og for hele samfunnet i form av sosial nedstenging og hjemmeundervisning, mener han.

– Vi forventer at tiltakene fra Stortinget blir fulgt opp umiddelbart, slik at vi så snart som mulig kan åpne grensene og lette på de strenge tiltakene for befolkningen.