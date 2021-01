Da landet stengte ned i mars i fjor, opplevde mange studenter og elever å bli permittert fra ekstrajobben sin. For å kompensere for inntektstapet, åpnet regjeringen i mai for at de kunne søke om ekstra penger fra Lånekassen - totalt 26.000 kroner for studenter og 13.000 for elever, hvor 8.000 kunne omgjøres til stipend i etterkant.