HALV STANG: I Henningsvær flagges det på halv stang etter dødsbrannen, hvor fem personer mistet livet natt til lørdag. Foto: Helge Mikalsen

Sorg etter dødsbrann: – En fryktelig mørk tid for en liten bygd

HENNINGSVÆR/SVOLVÆR (VG) Etter dødsbrannen i Andøy, strekker ikke ord til for venner og familie. – Det er nesten ikke et menneske ute, sier restauranteier Siv-Hilde Lillehaug.

Publisert: Nå nettopp

«Kan jeg få lov til å gi deg en klem?»

«Ja», svarer en tydelig berørt kvinne.







På Joker, i smitte- og turistfrie Henningsvær, gir folk hverandre varme blikk og nikk. Noen klemmer. Det lille lokalsamfunnet på sørspissen av Austvågøya i Lofoten er hardt rammet etter hyttebrannen i Andøy kommune, hvor fem mistet livet.

les også Disse omkom i hyttebrannen

Få vil snakke med VG om tragedien. Det er for tidlig, sier flere. Det er for nært, sier andre.

– Vi savner dem

I fiskeværet med 480 innbyggere, står to skolepulter tomme. Her var Mogens Pareli Krogh Hovde (15) og Gustav Rane Krogh Hovde (12) elever. Natt til lørdag mistet de livet.

– Vi savner dem begge, sier rektor John Arne Jensen.

forrige





fullskjerm neste I SORG: Folk har tent lys utenfor skolen i Henningsvær.

– Det var to brødre som betydde mye for skolen. Dette treffes oss hardt. Dagen i dag har vi brukt til å bearbeide tapet og minnes to medelever som ikke lenger er blant oss.

les også Alle fem funnet omkommet etter hyttebrann: – Urettferdig

Utenfor skolebygget i Henningsvær er fakler tent og roser lagt ned. I den corona-nedstengte naturperlen, kjent for slående tinder og vakre rorbuer, er det ekstra stille i de smale gatene. På en liten fjellknaus står klassekamerater og minnes Mogens og Gustav Rane.

24 kilometer unna, i Svolvær, står også en skole igjen i sorg.

På Svolvær skole minnes elevene Henning Christian Bang Johansen (15) og Hedda Madell Bang Winther (10). Deres mor, Luise Marie Bang, mistet også livet.

forrige





fullskjerm neste LYS OG MINNEORD: Her har elevene lagt ned blomster for Henning Christian Bang Johansen.

Medelever til de to omkomne står i en halvsirkel rundt blomster, bilder, lys og minneord.

«Vi tenker masse på dere. Savnet blir stort», står det på det ene.

«Du var snill, morsom, kreativ og masse annet», står det på en annen lapp fra skolevenninner.

– Mønsterelev

– Henning var en mønsterelev. Jeg kunne hatt 40 av ham i en klasse, sier lærer John-Magnus Gjelle til VG.

Henning hadde nylig blitt utplassert hos et elektrofirma. Tirsdag var hans første dag i jobben.

– Han var kjempefornøyd. Også ble det bare den ene dagen, sier Gjelle.

Allerede lørdag samlet elevene seg på skolen for å minnes kameraten. I kondolanseprotokollen har elever skrevet minneord, andre har tegnet.

I KLASSEROMMET: Pulten til Henning blir stående ut året. Foto: Privat

– En kamerat har tegnet en bil, fordi det var den bilen de skulle kjørte Route 66 med, når de ble gamle nok til å dra av gårde, sier læreren.

Pulten til Henning blir stående ut året, med bilde, lys og blomster.

– Må kunne gi hverandre en klem

Først kom sjokket og lammelsen, forteller Trygve Rom, leder i Henningsvær innbyggerforening. Nå skal innbyggerne ta fatt på hverdagen igjen, og samtidig være der for familiene og støtte dem på en verdig måte.

HENNINGSVÆR: Lokalsamfunnet er rammet av en voldsom tragedie. Foto: Helge Mikalsen

– Nå må vi kunne gi hverandre en klem, fordi man mangler av og til ord, sier Rom.

Han beskriver et svært tett samfunn der alle kjenner alle. Der mange enten er i familie, i slekt eller er venner. Nærmest alle er direkte berørt.

les også Tok imot den overlevende mannen: – Han var kald og sterkt preget

– Nærheten er også en styrke. Hvis dette hadde skjedd med en familie i Oslo, så har man familie og noen venner, men her har du nesten et helt samfunn. Alle føler for deg. Du fanges nok opp i større grad, sier Rom, som selv er innflytter fra hovedstaden.

– En fryktelig mørk tid

Det er ikke bare minnestedene og kirken som er lyst opp i Henningsvær og Svolvær. Her har folk byttet profilbilder på Facebook, til tente lys på svart bakgrunn. I gruppen «Hva skjer i Henningsvær», er kommentarfeltene fulle av hjerter og kondolanser.

les også Løp flere kilometer for å varsle om brann: – En voldsomt traumatisk opplevelse

– Vi endret forsidebildet fra en sol i Henningsvær, til en rød rose. Det er ingen glad sol i Henningsvær nå. Det er en fryktelig mørk tid for en liten bygd.

Det sier gruppeadministrator Siv-Hilde Lillehaug, som også driver en av de lokale restaurantene.

– Vi kan ikke forestille oss hva de nære går gjennom. Det er for stort og vanskelig å tenke ut tanken. Det vil aldri være mulig å forstå, sier hun.

Lillehaug beskriver at folk har gått rundt som «mumier» siden dødsbrannen.

BRANT NED: Hytta i Kobbedalen i Andøy kommune brant helt ned til grunnen. Foto: Politiet

– Det er nesten ikke et menneske ute, på en nydelig januardag. Jeg tror det er en ettertenksomheten tid, en tid for å ta vare på hverandre. Jeg tror det blir fryktelig mange klemmer nå.

Hun kaller brannen en katastrofe for bygda.

– Dette var en familie som akkurat var blitt en familie. Så får de ikke lov å leve livet, oppleve alt og kose seg på hytta som de var så glad i, sier Lillehaug.

Etterforsker årsaken

Kripos etterforsker nå hva som var årsaken til hyttebrannen, som fant sted i Kobbedalen i Andøy kommune. En mann, faren til Gustav Rane (12) og Mogens (15), kom seg ut av den brennende hytta. Han skal ha prøvd å ta seg inn igjen, men da han skjønte at det var fånyttes, løp han barbeint i om lag fire kilometer for å få varslet om brannen.

– Jeg aner ikke hva jeg skal si når jeg møter mine venner. Før eller siden så gjør man det, og da man ta personen i hånden og gi støtte, sier Rom i innbyggerforeningen.