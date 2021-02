DOSESTRIDEN: Før jul ble Trøndelag eksempelet på hvor fort smitten kan snu. At vi ikke vet hvor det neste utbruddet kommer, er grunnen til at regjeringen fortsatt vil fordele vaksinedosene jevnt. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Vaksine-måling: 62 prosent vil prioritere områder med høyt smittetrykk

Kun 24 prosent mener dosene bør fordeles likt ut fra folketall, slik Folkehelseinstituttet og regjeringen har gått inn for.

Tross bønner fra blant annet Hitra og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, har FHI og regjeringen stått støtt på fordelingen av vaksinedoser i Norge. Hvor mange doser din kommune får, er avhengig av hvor mange folk dere har i risikogruppen.

Hvor mye smitte det er, endrer ikke noe.

I en måling Respons Analyse har utført for VG, mener en klar overvekt av folk at regioner med høyt smittepress bør prioriteres.

Slik ble spørsmålet stilt Det pågår en diskusjon om fordeling av vaksinedosene. Noen mener dosene må fordeles likt utover hele landet etter folketall, mens andre mener regioner med

høyt smittetrykk bør prioriteres. Hva mener du om dette? Telefonintervju med 1000 personer.

Gjennomført: 27.01–01.02

Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I

tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobilnummer. Andelen

mobilnummer i utvalget utgjør over 90 prosent.

Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og

alderssammensetningen i befolkningen.

Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3

prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for

undergrupper er større. Vis mer

Hva er smittetrykk? Enkelt forklart: Du kan se for deg at de kommunene med høyest smittetrykk, er de kommunene som er tynget mest av smitte. De har mange smittede innbyggere – målt opp mot hvor mange som bor i kommunen. Sånn rent teknisk: I VG talloversikt kan du se smittetrykket for hver kommune som antallet i kommunen som er smittet per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Vis mer

Respons Analyse har spurt folk fra hele landet. At områder med høyt smittepress skal prioriteres, er en holdning som holder seg over hele landet.

Men den er sterkest på Østlandet:

Og sterkere i kommuner med flere innbyggere:

FHI om hva som er problemet

FHI står imidlertid på sitt råd om at vaksinene må fordeles jevnt.

– Vi vurderer dette fortløpende. Problemet er at vaksinene må tas fra andre kommuner, skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til VG.

– Disse kommunene kan også få en kraftig forverret situasjonen i løpet av to- tre uker, men da er det for sent å vaksinere de eldre i disse kommunene, påpeker han.

Trøndelag ble før jul eksempelet på hvor fort det kan snu. Fra å være den eneste «grønne» regionen i hele Fastlands-Europa, var flere kommuner plutselig på smittetoppen i Norge.

Nå preger mutant-utbrudd flere kommuner:

Regjeringen: – Ikke hugget i stein

I en e-post til VG skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen at regjeringen stiller seg bak FHIs anbefaling.

– Vi får foreløpig ikke store ukentlige leveranser av vaksine. Dersom vi for eksempel skulle vaksinere innbyggerne i Oslo måtte vi ta nesten alle vaksiner fra resten av landet i en periode, skriver hun og fortsetter:

– Dette vil være risikabelt i en pandemi, fordi vi ikke vet hvor neste utbrudd vil komme. Det er fare for at flere vil bli alvorlig syke og dø totalt i landet vårt, hvis vi nå prioriterer knappe vaksiner til et av områdene med mest smitte.

Likevel kan det komme endringer, skriver Erlandsen.

– Vaksinestrategien er ikke hugget i stein. Tilgang på vaksine og ny kunnskap om vaksinens effekt og smittesituasjonen kan endre prioriteringen. Derfor har regjeringen vedtatt en vaksinestrategi som bygger på FHIs råd, inkludert rådet om at strategien må kunne endres og tilpasses underveis.