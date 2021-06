UNDERSØKER: Kriminalteknikere undersøker stedet hvor Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen skulle på badetur i Baneheia 19. mai 2000. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

22 prøver kan gi DNA-svar i Baneheia-saken

Oslo universitetssykehus har identifisert 22 sporprøver som kan være egnet for nye DNA-analyser i Baneheia-saken. Majoriteten av dem har ikke blitt undersøkt siden etterforskningen i 2000.

I 2018 ba Gjenopptagelseskommisjonen om å få utarbeidet en oversikt over det eksisterende DNA-materialet i Baneheia-saken.

Avdeling for biologiske spor ved Oslo universitetssykehus (OUS) identifiserte da 22 sporprøver som de mener kan være aktuelle for nye DNA-analyser, gitt at prøvene inneholder DNA av mannlig opprinnelse.

Prøvene er sikret fra blant annet Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsens (10) hender, negler og ben.

De fleste prøvene ble undersøkt i 2000, men majoriteten av dem har aldri blitt undersøkt med ny og moderne teknologi.

VG har spurt statsadvokat Andreas Schei om det er foretatt en ny vurdering av hvilke DNA-ekstrakter som egner seg for analyse etter at saken ble overført til dem, og om de har håp om at nye DNA-analyser kan gi svar i saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere etterforskningen nå, svarer Schei.

Han har imidlertid tidligere uttalt til VG at de har gode forhåpninger om at det vil komme konkrete svar ut av den pågående etterforskningen.

– Vi har større tro på det nå enn vi hadde helt i starten, uttalte han da.

Oslo universitetssykehus ønsker heller ikke å kommentere saken, og henviser til statsadvokatene i Oslo.

TAUS: Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Terje Pedersen / NTB

Innhenter referanseprøver

Etter det VG er kjent med innhenter politiet nå nye referanseprøver i saken, og VG har tidligere skrevet at det søndag ble tatt ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen i Kristiansand.

Det er foreløpig uklart hvilke andre personer politiet kommer til å innhente slike prøver av.

Dette gjør Oslo-politiet fordi nye prøver inneholder mer informasjon og derfor er bedre egnet til å sammenligne med spor i saken.

Dagens referanseprøver inneholder 24 såkalte markører, mens prøvene som ble tatt av blant andre Andersen og Kristiansen i 2000 inneholdt kun 11.

– Da vi startet opp i 1998 var det 11 markører i DNA-profilen. Hver markør består av en tallkode som er unik for deg, med mindre du er enegget tvilling. I 2013 ble det oppgradert til 17 markører, før det i fjor vår ble oppgradert til 24 markører, forteller seksjonsleder Heidi Frydenberg hos Seksjon for DNA og saknet i Kripos.

DNA-EKSPERT: Heidi Frydenberg, leder for Seksjon for DNA og saknet i Kripos. Foto: Martin Holvik

Hun presiserer at hun ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men kun på generelt grunnlag.

– Hvis vi har inne en person som for eksempel ble domfelt i 1999, hvor det ble brukt 11 markører, så spør vi om denne personen vil avlegge en ny prøve dersom vedkommende blir pågrepet i en ny sak. Det går helt fint å bruke en med 11, men vi prøver å få en ny når det er mulig, sier Frydenberg.

Et større antall markører gjør at resultatene blir mer presise.

– De 11 markørene er veldig sikre og unike for hvert menneske. Men det er klart at når du kommer opp i 24 markører så er det veldig, veldig unikt. Hvis et spor og en person treffer hverandre på alle markørene kan vi si med 100 prosent sikkerhet at sporprofilen tilhører en person med kjent identitet, sier Frydenberg.

Fant 199 «glemte» DNA-ekstrakter

Da Andersen og Kristiansen ble dømt i lagmannsretten i 2002, ble det lagt frem DNA-analyser som indikerte at det må ha vært to gjerningsmenn.

Gjenopptakelseskommisjonens flertall mente disse DNA-analysene var avgjørende for at Kristiansen ble dømt, noe som igjen var sentralt for at saken ble gjenopptatt.

For i forbindelse med Kristiansens gjenopptagelsesbegjæringer har disse sporprøvene blitt analysert på nytt og det er hentet inn nye sakkyndigvurderinger som sår tvil om resultatene av de opprinnelige analysene.

I 2009 ønsket Gjenopptakelseskommisjonen å vite om sporprøvene som ble sikret i 2000 fortsatt var i behold, og om det var mulig å gjøre nye analyser av disse.

Det ble først opplyst at disse var destruert, men i 2010 kom kontrabeskjeden: Det var funnet 199 reagensrør med DNA-ekstrakter i en fryser hos det som den gang het Rettsmedisinsk institutt.

15 av disse ble i 2010 sendt til analyser i Sverige, men det ble ikke påvist biologiske spor fra andre enn jentene selv. I 2017 ble det sendt ytterligere 22 ekstrakter til analyse i Sverige.

Det ble her påvist mannlig DNA i ekstrakter fra begge jentene, men resultatene var for minimale til at det kunne kobles til noen personer.

19 av de 22 prøvene som OUS mener det kan være hensiktsmessig å analysere på nytt er imidlertid prøver som ikke har vært undersøkt siden den opprinnelige etterforskningen ble avsluttet.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokatene til de etterlatte etter Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen, advokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus. De ønsker ikke å kommentere saken.