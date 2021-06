DUELL: VG har utfordret Høyre-statsråd Henrik Asheim og Sp-topp Marit Arnstad til å forklare med maks tre stikkord hvorfor henholdsvis Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum er best skikket til å bli statsminister etter valget. Asheim trekker frem at Solberg er samlende, tydelig og kan stå i stormen, mens Arnstad sier at Vedum er flink, raus og folkekjær. Foto: Eirik Røsvik / Mattis Sandblad, VG

Statsminister-duell: − Ingen hyggelighets-konkurranse

Erna Solberg får en utfordrer i Trygve Slagsvold Vedum om statsministerposten. Høyres Henrik Asheim kaller Vedum «gøyal», men mener Solberg er best i kriser.

Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum møttes mandag morgen til sin første duell på NRKs Politiske kvarter, etter at Vedum ble lansert som Sps statsministerkandidat under partiets landsmøte i helgen.

Men hvilke styrker og svakheter er det som skiller de to duellantene som skal kjempe om Norges mektigste posisjon i høstens stortingsvalg?

VG har utstyrt to av Vedum og Solbergs nærmeste partikollegaer med tusj, whiteboard og maks tre stikkord for å forklare hvorfor deres kandidat er best til å styre landet.

– Det handler om å kunne styre landet

Høyres Henrik Asheim sier det ikke er nok å være hyggelig hvis man skal bli statsminister.

– Trygve er en gøyal, hyggelig og morsom fyr. Men er han den du vil skal ta telefonen halv tre på natten når krisen rammer landet, spør Asheim.

Høyre-toppen sier at han tror mange ser at Solberg har en bedre lederegenskaper enn Vedum.

– Det er ikke en hyggelighetskonkurranse å være statsminister. Det handler også om å kunne styre landet.

– Trygve vil søke råd

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad avfeier at sjefen hennes ikke kan håndtere kriser.

– Da Erna Solberg tok over og var ny, hadde Jens Stoltenberg sittet i åtte år og håndtert kriser. Det vil bestandig være sånn at det kommer en ny som vil være nødt til å håndtere situasjoner og gjøre det på sin måte, sier Arnstad.

Sp-toppen skryter av Vedums egenskaper hvis det oppstår en krise.

– Han vil nok tenke seg om i en del situasjoner og søke råd hos ganske mange. Han er flink til å søke råd. Han vil være i stand til å håndtere den type situasjoner, selv om denne statsministeren har hatt åtte år til å trene seg i det, sier Arnstad.

Om Solberg: – Samlende og tydelig

Asheim har skriblet ned «samlende», «tydelig» og «kan stå i stormen» på skrytelisten sin over egenskaper han mener gjør at Solberg bør få fire nye år som statsminister.

– Erna er en statsminister som snakker til hele folket og ikke er opptatt av å trekke opp skiller mellom by og land, eller mellom offentlig og privat, sier Asheim.

Videre sier han at Solberg er «tydelig» ved at det er lett å forstå hva hun mener – og at hun holder det hun lover.

Asheim, som selv er trukket frem som en mulig fremtidig Høyre-leder, sier også at han er særlig imponert over sjefens evne til å stå i stormen.

– Hun står som en påle noen ganger, enten da vi hadde migrasjonskrise, oljeprisfall eller nå under coronapandemien. Jeg tror at alle kan se at vi har en statsminister som står oppreist, også i upopulære beslutninger når det er nødvendig, sier Asheim.

Om Vedum: – Raus og folkekjær

Arnstad har på sin side ført opp «raus», «flink» og «folkekjær» som egenskapene som hun mener vil gjøre Vedum til den beste statsministeren.

– Han er oppriktig glad i mennesker og møter mellom mennesker. Jeg tror han kan bli en person folk vil bli glad i, sier Arnstad.

Hun sier hun tror at Vedum vil like å reise mye rundt og treffe folk – og da ikke bare i regisserte opplegg som statsministere ofte gjør.

– Han er sånn som tar toget inn til Stortinget og snakker med konduktørene og medpassasjerer, rett og slett fordi han synes det er veldig hyggelig, forteller Arnstad.

Sp-toppen, som også er spådd en sentral rolle i en regjering der Sp deltar, sier at Vedum internt i partiet er en raus leder som aldri lar deg i stikken om du gjør en feil.

– Bedre med latter enn gråt

– Han er mer av en strateg enn folk ofte tror. I tillegg er han veldig flink særlig på områder som angår økonomi og finans, som er hans område i komiteen hans i Stortinget, sier Arnstad.

– Av og til sier folk at det blir for mye latter og moro med Trygve. Er han seriøs nok til å bli statsminister?

– Godt humør er aldri noe «drawback», hverken i møte med mennesker, kollegaer i en eventuell regjering eller med regjeringssjefer fra andre land. Jeg mener at godt humør er en god egenskap å ha med seg. Det er bedre med latter enn med tenners gnissel eller gråt, sier Arnstad.

EØS og skole

VG har også utfordret Asheim og Arnstad i å trekke frem tre saker som viser de største politiske skillelinjene mellom Solberg og Vedum.

Asheim mener det handler om skole, EØS og valgfrihet i helse og omsorg.

Høyre-toppen sier at Sp går til valg på å skrote flere av de tiltakene som ifølge Høyre bidrar til mer kunnskap i skolen - som opptakskrav til lærerutdanningen og fraværsgrensen.

Asheim sier også det er viktig å beholde fritt behandlingsvalg i helsevesenet.

– Så er Sp et parti som vil melde Norge ut av EØS-avtalen. Det er de viktigste handelsavtalen vi har i en tid hvor vi skal skape flere lønnsomme jobber i privat sektor. Da må vi ikke rive teppet under alle de bedriftene som er avhengig av å eksportere til EU.

Nasjonalstat og sentralisering

Arnstad er enig med Asheim at synet på EU er en viktig skillelinje mellom de to partiene.

– Vi mener nasjonalstaten er en god ramme rundt velferdsstaten og folkestyret, derfor er vi kritiske til overnasjonale organer som EU og til å delegere folkevalgt styring til eksperter, tilsyn og direktorat.

Hun trekker også frem «sentralisering» og «utjevning av forskjeller» som to saker som skiller Høyre og Sp.

– Vi mener at Høyre har gjennomført en systematisk sentralisering de siste åtte årene som har vært negativ for hverdagen til mange rundt omkring i Norge. Det skal vi ta et oppgjør med, sier Arnstad.