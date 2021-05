SPINNDOKTOR: Sigbjørn Aanes er mest kjent som Erna Solbergs tidligere spinndoktor. Han mener det bør diskuteres om også stortingskandidater skal rykke fram i vaksinekøen, for å sikre en rettferdig valgkamp. Foto: Hallgeir Vågenes

First House-topp forsvarer politiker-vaksinering: Dropp vaksinepopulismen

First House-partner og spinndoktor Sigbjørn Aanes mener det vil være et demokratisk problem om ikke stortingspolitikerne vaksineres før valgkampen - og tar til orde for at enda flere politikere vaksineres.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen får kritikk for beslutningen om å vaksinere stortingspolitikerne neste uke.

Blant annet Utdanningsforbundet reagerer på at politikerne prioriteres før lærere i skole og barnehage.

Stortingspolitikere fra Rødt og Ap har allerede varslet at de vil si fra seg sin vaksinedose, og mener heller andre grupper bør prioriteres først.

Nå rykker First House-partner Sigbjørn Aanes ut og forsvarer regjeringens beslutning:

– Vaksineringen av stortingsrepresentantene kommer ikke et minutt for tidlig. Jeg mener prinsipielt at vi kunne vaksinert denne gruppen enda tidligere, slår Aanes fast.

UT MOT «VAKSINEPOPULISME»: Sigbjørn Aanes mener det er viktig for demokratiet at stortingspolitikere vaksineres før valgkampen, slik at kandidatene kan stille til valg på likt grunnlag. Foto: First House

– Rettferdig i valgkampen

Han har tidligere vært en av statsminister Erna Solbergs aller nærmeste medarbeidere, som spinndoktor og statssekretær ved Statsministerens kontor.

– Det er ekstra viktig at det gjøres nå i et valgår, slik at det blir en likhet for politikerne i valgkampen, sier PR-rådgiveren.

Erna Solberg har fått vaksine grunnet at hun skal delta på et Nato-toppmøte i utlandet i juni. Aanes mener det ville vært svært problematisk om Solberg kunne reist land og strand rundt i valgkampen, mens andre partiledere som Audun Lysbakken måtte holdt seg til Oslo eller Oslos smittevernregler på reise til enhver tid.

– Det er et viktig prinsipp at det er likhet for alle kandidatene til Stortinget, og at ikke noen har et fortrinn for å drive valgkamp, slår han fast.

Går ut mot «vaksinepopulisme»

Aanes reagerer også på at stortingspolitikerne som har varslet at de vil takke nei til tilbudet om vaksinedose, og ber dem droppe det han omtaler det som «vaskinepopulisme».

– Jeg registrerer at flere stortingspolitikere nå gjør opprør mot dette, og vil gi fra seg sin vaksine. Den type vaksinepopulisme mener jeg vi må holde oss for god for. Vi bør heller sørge for en rettferdig valgkamp og like spilleregler i demokratiet, sier Aanes.

– Hadde det vært et lokalvalg, ville dette stilt seg annerledes. Da kunne alle uansett drevet valgkamp i hver sin kommune. Men under stortingsvalget må politikerne kunne reise rundt. Dette handler om å ivareta demokratiet.

Åpner å vaksinere flere politikere

– Med det resonnementet, burde også stortingskandidater vaksineres?

– Det er et godt spørsmål. Nå prioriteres funksjonene storting, regjering og Høyesterett. Men diskusjonen burde heller vært om stortingskandidater også skal vaksineres, sånn at alle som stiller til Stortinget kan drive valgkamp på like vilkår. Det er det dette handler om.

– Om man skal vaksinere alle stortingskandidater så går det fra et par hundre til flere tusen som rykker fram i vaksinekøen?

– Det er fullt mulig å sette begrensninger for hvem det skal gjelde på stortingslistene, for det er ikke alle som står på listene som har sjanser til å komme inn. Så dette kunne mant helt fint ha regulert på en god måte, om man ønsket.

Moxnes slår tilbake

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er blant dem som har sagt han vil takke nei til tilbudet om vaksinering i kraft av å være stortingsrepresentant. Han svarer slik på Aanes sitt angrep om vaksinepopulisme:

– «Populisme» er høyresidas skjellsord for rettferdighet. Ellers bør det ikke overraske noen at First House forsvarer politikeres rett til å snike i køen.

KLINKER TIL: Bjørnar Moxnes lar seg ikke plage av angrepet fra First House, og slår tilbake. Foto: Stian Lysberg Solum

– Ingen partiholding

Jarle Roheim Håkonsen er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han sier det er gode grunner for stortingspolitikere til å takke ja til vaksinen:

INGEN PARTILINJE: Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, forteller at det ikke er noen partilinje for spørsmål om vaksinering av politikere på Stortinget. Foto: Krister Sørbø

– Dette er et spørsmål som er opp til hver enkelt. Noen har familiære eller andre personlige grunner til å takke ja, så dette er ikke noe vi har en partiholdning om. Men paritet er helt på linje med Torstein Solberg om at lærere i skole og barnehage bør opp og fram i køen, så poenget hans stiller vi og Jonas seg bak, sier han til VG.