Postkontor i Oslo ranet: Ansatte ble truet med håndvåpen og satt i håndjern

Lørdag formiddag ble postkontoret på Helsfyr i Oslo ranet av tre tildekkede menn med håndvåpen. De ansatte ble satt i håndjern av ranerne, opplyser politiet. Ranerne er på frifot.

Operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt sier til VG at tre gjerningspersoner skal ha truet ansatte ved postkontoret når de kom på jobb.

Politiet etterlyser nå tre personer etter det dramatiske ranet.

Ifølge Pedersen skal de tre etterlyste gjerningspersonene trolig være av østeuropeisk opprinnelse. De tre skal være menn.

– Person nummer én skal være rundt 175 centimeter høy, skallet med en tynn bart og rundt 50 år, opplyser Pedersen.

Person nummer to var iført sort hettejakke, lys i huden og omtrent 60 år gammel. Han skal ha hatt et hvitt fippskjegg. Ifølge Pedersen skal vitnene ha beskrevet at mannen hadde problemer med beinet og haltet.

Politiet har ikke fått noe aldersanslag for den tredje antatte gjerningspersonen. Han beskrives som en mann med mørke klær og hettejakke, trolig av østeuropeisk opprinnelse.

Ble iført håndjern

– De ansatte kom på jobb, og på utsiden av postkontoret ble de truet til å åpne lokalene, gå inn og gi fra seg et pengebeløp.

Politiet har ikke oversikt over hvor stort beløpet er.

– De ansatte opplyser å ha blitt truet med en gjenstand de oppfattet som en pistol av tre menn de oppfatter å være av østeuropeisk opprinnelse, sier Pedersen til VG.

– De ansatte ble påført håndjern i forbindelse med ranet, sier Pedersen.

Ifølge vitnene skal ranerne ha vært iført vinterjakker med hetter.

– Vi er usikre på hvordan gjerningspersonene har forlatt åstedet, sier Pedersen om ranerne som er på frifot.

– De ansatte skal ikke være fysisk skadet, de blir nå ivaretatt.

Pedersen understreker at undersøkelser på ransstedet og ellers i byen pågår med full styrke.

– Vi har store ressurser i sving både på åstedet og ute i byen ellers.

Politiet ber vitner og personer med opplysninger om å ta kontakt på telefon 02800.

