Foto: NTB

Talsperson for støttegruppen: Bekrefter ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen

Politiet har tatt ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen, bekrefter talsperson for støttegruppen til Viggo Kristiansen, Terje Helland, til VG.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Jeg kan bekrefte at Oslo-politiet var der i dag. De spurte om de kunne komme i dag fordi de var på Sørlandet. Viggo sa at det var greit, sier Helland til VG.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Andreas Schei, som ikke har noe mer informasjon om prøvetakingen. Han kan heller ikke bekrefte om det vil bli tatt prøver av flere personer.

– Rent formelt vet jeg ikke hvordan prøvetakingen har forløpt, men jeg legger til grunn at prøven er tatt i tråd med sikker praksis, og i henhold til den avtale som er gjort med Kristiansen, sier Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad til VG.

Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, vil ikke kommentere saken.

Arvid Sjødin, også Kristiansens forsvarer, sier at det ble avtalt at folk fra Oslo-politiet skulle dra til Kristiansand, slik at ikke Agder politidistrikt ble involvert. Kristiansen har tidligere motsatt seg at prøven skulle tas av Agder på grunn av «historikken i saken».

– Det skyldes mye rot med DNA-prøvetakingen og da kan det være en fordel å holde Agder utenfor. Det ble de enige om. To har vært på stedet: Én for å foreta prøven og én for støtte, sier Sjødin til VG.

Omstridte DNA-prøver

DNA har vært et av de store stridstemaene i Baneheia-saken, og det var også et av bevisene som Gjenopptakelseskommisjonen fremholdt da de gjenåpnet saken i februar i år.

Det er Oslo-politiet som har ansvaret for å etterforske straffesaken mot Kristiansen, og i forbindelse med dette arbeidet ønsker de en ny referanseprøve av ham.

Grunnen til dette er prøver som tas i dag har flere såkalte markører enn det de hadde da det ble innhentet DNA fra Kristiansen i 2000. Dagens mer sensitive teknologi gir altså mer omfattende DNA-profiler enn for 20 år siden.

Det ble aldri gjort DNA-funn som knytter Kristiansen til drapene.