FERDIG: Siv Jensen har vært leder i Frp i 15 år. Nå tar Sylvi Listhaug over. Foto: Stian Lysberg Solum

Siv Jensen takket av: − Morna, Jensen!

GARDERMOEN (VG) Sylvi Listhaug er valgt til ny leder av Frp etter Siv Jensen. – Du ga meg og mange andre mulighet til å vokse, sa Listhaug i en tårevåt hyllest til sin forgjenger.

Det var ingen motkandidater til Listhaug. Hun tar over etter Siv Jensen, som har vært Frp-leder siden 2006.

Hun får med seg Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes som første og andre nestleder.

– Nå skal vi gønne på, sier en glad og kampklar Listhaug til VG etter at hun ble valgt som partileder.

Hva «gønne på» betyr sier hun at hun vil utdype etter hvert og at det blant annet skal skje gjennom å synliggjøre deres politikk.

– Er målet å nå 15 prosent oppslutning ved stortingsvalget?

– Det er å få flest mulig mandater, sier Listhaug.

I sin valgtale til landsmøtet sa Listhaug at hun skal gjøre alt i sin makt for å bygge partiet videre og å bygge oppslutning.

VALGT: Sylvi Listhaug inntar sjefsstolen i Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hyllet Siv Jensen

Etter at alle valgene var gjennomført, kom Listhaug med en tårevåt hyllest til forgjengeren sin.

– Jeg ble tidlig kjent med deg etter at jeg kom inn i partiet. Den gangen var det ingen i verden som hadde drømt om at Frp kom til å bli et regjeringsparti. Men med din utrettelige innsats, bygde du dette partiet opp til å kunne påta seg det ansvaret, sa Listhaug.

– Du ga meg og mange andre muligheten til å vokse. Vi satt over seks år i regjering. Jeg ble kjent med deg om en utrolig varm og raus person som alltid er til å stole på, la hun til.

Siv Jensen tok deretter ordet.

– Tusen takk partileder. Dette er en dag jeg har gruet og gledet meg til. Fordi jeg har viet så utrolig mange år av livet mitt til dette partiet. Det har vært en fantastisk reise, sa Jensen før hun avsluttet:

– Da gjenstår det bare å si én ting: Morna, Jensen!

Lang og kontroversiell politisk karriere

Listhaug har en lang politisk karriere i Frp. Hun var eldrebyråd i Oslo fra 2006 til 2011. Da Frp gikk i regjering med Høyre etter stortingsvalget i 2013, ble hun landbruks- og matminister.

– Det har vært en utrolig reise siden første gang jeg var på tillitsmannskonferanse i 1998, sa Listhaug til landsmøtet.

I løpet av de 6,5 årene Frp satt i regjering, fram til januar 2020, bekledde hun flere ulike statsrådsposter: Hun var innvandrings- og integreringsminister fra 2015 til 2018, justis- og beredskapsminister en kort periode i 2018, eldre- og folkehelseminister i 2019 og til slutt olje- og energiminister fra desember 2019 til Frp gikk ut av regjering i januar 2020.

Listhaug trakk seg som justisminister i mars 2018 etter hun la ut en kontroversiell Facebook-post der hun hevdet at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

AV- OG PÅTROPPENDE: Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Valgte to kvinner til sentralstyret

For de øvrige faste plassene i sentralstyret, ble det kampvotering. Det skjedde i lys av at valgkomiteen fikk sterk kritikk for å ha levert en innstilling på et sentralstyre med kun menn, i tillegg til Listhaug.

Til de fire faste plassene i sentralstyret ble Truls Gihlemoen fra Innlandet, Anni Skogmann fra Troms, Hayley Anita Henriksen fra Rogaland og Christian Tybring-Gjedde fra Oslo valgt.

Valget ble gjennomført i blokk der delegatene kunne stemme på opptil fire av de åtte kandidatene. Tybring-Gjedde beholdt sin plass i sentralstyret med knapp margin. Han fikk 89 stemmer mot Alf Erik Andersens 87 stemmer.

Som varamedlemmer til sentralstyret valgte landsmøtet Morten Stordalen fra Vestfold, Lone Kjølsrud fra Viken, Tom Staahle fra Viken og Torbjørn Klungland fra Agder.