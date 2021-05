Jarle Andhøy ut mot håndteringen av krigsseilerne: Holder ikke med en enkel lunsj

Jarle Andhøy har lenge etterlyst at regjeringen hedrer krigsseilerne på verdig vis. - Uten seremoniell heder fra det offisielle Norge holder det ikke med en enkel lunsj i august, sier han.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Både i 2020 og senest 8. mai - på frigjørings- og veterandagen i år, ble to planlagte markeringer avlyst på grunn av pandemien.

Jarle Andhøy, som er mest kjent som sjømann, eventyrer og forfatter, har i flere år jobbet med et filmprosjekt om krigsseilerne.

Han er dypt skuffet over at regjeringen ikke har fått i stand en markering som på en verdig måte gir krigsseilerne den oppmerksomhet og takk de fortjener.

AKTIV FOR KRIGSSEILERNE: Jarle Andhøy fotografert under frigjøringsjubiléet i Kirkenes i 2019. Den russiske, høyt dekorerte og uniformerte mannen til venstre er ukjent. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Erna Solberg har to ganger kansellert hedersmarkeringen for våre krigshelter som kjempet mot en okkupasjonsmakt i Norge. Dette skjedde fordi regjeringen selv har satt urealistiske rammer og sørget for en sammenblanding med veteraner fra internasjonale operasjoner. I stedet skulle de ha prioritert våre eldste krigshelter av en generasjon som holder på å dø ut, sier Andhøy til VG.

Han viser til at det pr. nå er 19 gjenlevende krigsseilere fra Norge. Samtlige er i 90-årene.

MINNEMEDALJEN: Ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy kommune delte ut minnemedaljen 8. mai til krigsseiler Edvard Lilleheil åtte måneder etter hans død. Foto: Privat

Andhøy mener at å forklare avlysningen med pandemien på den siste veterandagen 8. mai - ikke er unnskyldning god nok «for disse hedersmenn og kvinner som stod fem år i krig for ett fritt Norge.»

– Disse er nå fullt vaksinert og selv kapable til å velge om de vil delta på et slikt arrangement, minner Andhøy om.

Han mener det haster med en verdig markering. Det blir stadig færre igjen av en gruppe mennesker som gjorde en enormt viktig og heltemodig innsats under krigen.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) skriver i en e-post til VG at han setter pris på Andhøys innsats.

«La meg først få uttrykke den gleden jeg alltid føler når personer fra det sivile samfunnet viser engasjement for veteranenes sak,» innleder forsvars-statsråden. Så innrømmer han myndighetenes treghet med hederen til krigsseilerne.

«At det offisielle Norge brukte altfor lang tid på å hedre krigsseilernes innsats under krigen, er vi alle enige om,» skriver Bakke Jensen.

Forsvarsdepartementet og regjeringen skal i august gi en lunsj til krigsseilerne - sammen med andre veteraner og tidsvitner, ifølge FD.

PÅ BEFARING: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg fotografert under et besøk hos Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena i Innlandet. Foto: Terje Bringedal, VG

«Det var med stor beklagelse at regjeringen så seg nødt til å utsette festmiddagen for veteraner og tidsvitner fra andre verdenskrig i anledning 75-års markeringen i fjor, og det var med enda større beklagelse vi så oss nødt til å gjøre det i år også.

Regjeringen kan imidlertid ikke sette seg utover de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, derfor måtte vi også i år utsette dette arrangementet til et tidspunkt da vi håper og tror at smittesituasjonen er av en slik art at det kan gjennomføres som planlagt,» forklarer Frank Bakke Jensen i e-posten til VG.

Ser frem til markering

Han gleder seg til lunsjen i august.

«Jeg ser frem til å kunne ta imot våre gjenlevende krigsseilere sammen med de andre veteranene og tidsvitnene til en verdig og fin markering for å understreke nasjonens takknemlighet over alt hva denne generasjonen har gjort for oss som kom etter dem.»

I e-posten skriver forsvarsministeren at fra 1960-årene økte kunnskapen og oppmerksomheten om krigsseilernes innsats.

«Det var likevel kong Olavs berømte tale under avdukingen av krigsseilermonumentet på Bygdøynes i Oslo 27. september 1980 som oppleves som en milepæl, og som også bidro til endringen i holdningen til krigsseilerne,» skriver Bakke Jensen.

Han minner om at ved monumentet på Bygdøy i Oslo har krigsseilerne blitt hedret i en egen seremoni hver 8. mai, siden 1982.

Etter det har ulike regjeringer tatt en rekke initiativ for å hedre krigsseilerne og uttrykt takknemlighet for deres innsats, ifølge forsvarsministeren.

MEDALJE I POSTEN: Edvard Lilleheil ble 98 år gammel. Krigsseileren fikk flere medaljer også i tiden han levde. Men – de kom alle i posten, fortalte sønnen hans, Hallgeir Lilleheil til VG i en sak tidligere i mai. Foto: GoAlive TV - Havets helter

«Krigsseilerne er blant de høyest dekorerte for innsats under andre verdenskrig. Det første krigskors og de første krigsmedaljer – etter kong Haakon og kronprins Olav – gikk til sivile krigsseilere i handelsflåten. På 1980-tallet ble flere tusen krigsseilere dekorert med Haakon VIIs frihetsmedalje.

– Dekorert

Samtidig ble dekorering med Krigsmedaljen gjenopptatt. Samlet sett har krigsseilerne fått de fleste av de norske krigsdekorasjonene som ble tildelt for innsats under andre verdenskrig. Dette er tydelige, fysiske tegn på statens anerkjennelse, som er dem vel unt.» skriver Frank Bakke Jensen.

KRIGSSEILERE BERGES: Sjøfolk fra et torpedert skip i den norske handelsflåten berges fra en liten redningsflåte under andre verdenskrig. Foto: Billedsentralen/NTB

Han poengterer også at krigsseilere trekkes berettiget frem ved alle offisielle anledninger og i taler der andre verdenskrig minnes.

«I likhet med kong Olav og andre som har hedret krigsseilerne, har også jeg på vegne av regjeringen ved gjentatte anledninger hyllet våre krigsseilere.

Ved avdukingen av minnesmerket over krigsseilere fra første og andre verdenskrig i Moss og Rygge 24. oktober 2020 sa jeg blant annet at «Det er en kjensgjerning at handelsflåtens innsats var det eneste norske bidraget som hadde en direkte betydning for krigens gang.»

Vil ha nasjonal markering

Jarle Andhøy mener regjeringen og Bakke Jensen ikke lykkes med sitt forsøk på å reparere de stadig avlyste markeringene.

– Etter en beklagelse i 2013 uten seremoniell heder fra det offisielle Norge holder det ikke med en enkel lunsj i august. Hele Norge forventer nå at de 19 gjenlevende krigsseilerne - med gjenlevende krigshelter fra andre verdenskrig virkelig blir hedret hele veien til kongen med æresvakt og norske flagg i en nasjonal markering som er våre siste krigshelter verdig, sier Andhøy.

Daværende forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) gikk langt i å bekrefte Andhøys påpekning av mangel på heder i sin tale om krigsseilerne på Trebåfestivalen i Risør for snart åtte år siden.

- Ingen heder, ingen oppfølging og ingen forståelse for søvnløse netter og psykiske senskader. I dag vet vi at hjemkomsten er avgjørende for om senskader utvikles eller ikke. Den kunnskapen manglet simpelthen den gangen og det gjør vondt å tenke på, sa statsråden i talen sin i august 2013.