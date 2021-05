Tromsø kan få færre vaksiner: − Vi burde få mer

Det er skuffelse å anspore i kommunene som kan måtte gi fra seg vaksiner med den nye skjevfordelingen. - De bommer, sier en ordfører.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen synes det er merkelig at Tromsø er blant de kommunene som kan måtte få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen.

– Jeg synes det er merkelig at det blir resultatet, sier han til VG onsdag kveld.

Han peker på funksjonen Tromsø har i landsdelen, at kommunen tar i mot mye skipstrafikk og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han viser også til at Tromsø tar i mot tilreisende fra hele verden når grensene åpner.

– Vi burde få mer vaksiner ut fra ut fra den funksjonen vi har i landsdelen, sier han.

Det ble registrert ett nytt smittetilfelle i kommunen tirsdag.

Ordfører i Tønsberg kommune forteller at de omtrent står på stedet hvil når det kommer til vaksinering de neste ukene.

– Nå er det riktig å si på vegne av Tønsbergs befolkning at vi har ikke noe å gi. Det er veldig vanskelig å skaffe en forståelse i befolkningen nå. De to neste uke har vi fått beskjed om at vi bare får til andre dose så vi kommer ikke videre i vaksineringen, sier ordfører Anne Rygh Pedersen til VG.

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i kommunen tirsdag og smittetrenden er stigende.

– Jeg skjønner at det fra sentralt hold forsøkes å gjøre dette så fornuftig som mulig, men akkurat nå synes jeg de bommer.

Andre jubler

Det ble registrert 84 nye smittetilfeller i hovedstaden tirsdag. Smittetrenden i Oslo er svakt synkende.

– Det er åpenbart at dette vil påvirke gjenåpningen av Oslo, sier Raymond Johansen til Aftenposten. Det sier han etter at det ble klart at skjevfordelingen av vaksinedoser blant annet vil komme hovedstaden til gode.

Rælingen er blant de kommunene som ifølge den nye skjevfordelingen kan få 60 prosent flere vaksinedoser frem til alle voksne er vaksinert.

– Vi har bedt om dette lenge og det er på høy tid at det blir en endring. Jeg er opptatt at dette gjennomføres raskt, sier ordfører Ståle Grøtte til VG.

– Er 60 prosent nok?

– Jeg er mest opptatt at det blir en geografisk fordeling til våre områder. Så aksepterer jeg at det er 60 prosent, sier han.

– Har du sympati med de kommunene som nå får færre vaksiner?

– Jeg forstår at det er krevende. Samtidig har de områdene som skal prioriteres hatt det høyeste smittetrykket og levd med de strengeste tiltakene, så jeg tenker at det er rettferdig og fornuftig, sier han.

Det ble registrert seks nye smittetilfeller i kommunen tirsdag.