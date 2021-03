TØFF LANDING: Og så bærer det rett på karantenehotell for de aller, aller fleste som kommer fra utlandet etter midnatt natt til mandag 29. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nye karantene-regler i natt: − Vi har hatt en forholdsvis tøff helg

Denne helgen ser det ut til at flere har fremskyndet hjemreisen for å komme de nye reglene for karantenehotell i forkjøpet.

Natt til mandag trer nemlig nye karantenetiltak i kraft. De nye nasjonale reglene innebærer at personer som kommer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser som hovedregel må tilbringe hele karantenetiden på såkalte karantenehotell.

Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i ti dager. Mens man før kunne teste seg ut med en negativ PCR-test etter tre dager, må man nå holde seg på hotellet i minst syv døgn etter ankomst. Først da kan man forlate hotellet dersom man kan dokumentere negativt testresultat.

Noen unntak finnes – se faktaboks:

Info om karantenehotell Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder ikke for: De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise. Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell.

De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig. De som leier bolig må ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder.

Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

De som kan dokumentere sterke velferdshensyn, og har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De må ved innreise kunne fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller disse kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon.

Foreldre og mindreårige barn som krysser grensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær.

Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger og arbeidstager på fartøy i norsk havn.

Utenlandske diplomater som nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1–5 og sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer. Kilde: Regjeringen.no Les mer her. Vis mer

Den 1. april strammes reiseskruen ytterligere til; da må du ha med deg en fersk coronatest i bagasjen ved innreise til Norge, teste deg ved ankomst og vente «en halvtimes tid» på teststasjonen til prøveresultatet er klart.

– Tøff helg

Gardermoen, Norges største flyplass, ligger i Ullensaker kommune hvor kommunaldirektør Gunhild Grimstad-Kirkeby er ansvarlig for karantenehotellene. Hun tror flere reisende har prøvd å dra inn til Norge før de nye karanteneforskriftene trer i kraft.

– Vi har hatt en forholdsvis tøff helg, fordi vi tror at en del av dem som har blitt klar over at de må på karantenehotell har reist tilbake nå i begynnelsen av påsken.

Denne helgen har derfor kommunen sett seg nødt til å åpne enda et hotell for karantenereisende på grunn av stor pågang. Grimstad-Kirkeby har ikke nøyaktige tall, men tror rundt 1000–2000 nå befinner seg på ulike rom på karantenehotellene rundt Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Det var høyt trykk fredag, litt mindre lørdag og litt mindre i dag. Hvis jeg skal anta ut fra de prognosene jeg har fått, vil jeg anta at det blir en nedgang mandag, sier Grimstad-Kirkeby til VG.

KARANTENEHOTELL: Kommunaldirektør i Ullensaker kommune, Gunhild Grimstad-Kirkeby, er ansvarlig for karantenehotell i Ullensaker kommune. Foto: Ullensaker kommune

– Hvordan tror dere morgendagen blir med de nye innstrammingene?

– Hvis det blir en endring, så vil jeg tro at det blir en nedgang i antall bookinger.

Grimstad-Kirkeby påpeker at innstrammingen som kommer mandag er forholdsvis lik den forrige innstrammingen da alle som har foretatt det som klassifiseres som en unødvendig reise må på karantenehotell.

De reisende må betale 500 kr per døgn opplyser kommunaldirektøren, mens det er lavere satser for barn.

– Kan oppleves kaotisk

– Vi har hatt et par tips som har gått på at det har vært ganske kaotiske tilstander denne helgen, med fulle busser. Har dere forutsett denne tilstrømmingen av mennesker denne helgen?

– Vi får beskjed om tiltakene samtidig som publikum, så vi får ikke et forvarsel før det. Vi har heller ikke tall på hvor mange som kommer, så vi aner ikke hvor mange som kommer og hvor mange som skal på våre hotell. Derfor må vi løse situasjonene om ikke direkte der og da, så ut fra erfaringstall og samarbeid med politiet. Vi har jobbet mye for å få opp hotellkapasiteten vår.

Grimstad-Kirkeby innrømmer at det til tider kan bli kødannelser.

STRAMMER INN: Regjeringen lager stadig nye regler for å helle kaldt vann i blodet på nordmenn som har lyst på ferie i utlandet. Foto: Stian Lysberg Solum

– For mange reisende kan nok dette oppleves som kaotisk, fordi mange har blitt sendt til samme hotell. Da kan det bli kø. Men, når det gjelder busser så er det et transportselskap som forholder seg til de veilederne som FHI har. Vi følger alle reglene på smittevern, men det er klart, når situasjonen blir helt annerledes enn det de reisende hadde tenkt til, så reagerer de på det.

Ifølge kommunaldirektøren fyller transportøren bussene slik retningslinjene tilsier.

– Opplever dere at det er mange som er misfornøyd med at de må på karantenehotell?

– Vi har hele veien hatt folk som ikke ønsker å være der. Det har vært det som har vært mest krevende for våre folk, å være rause og rettferdig mot folk som føler seg ekstremt urettferdig behandlet. Men – vi utøver kun det oppdraget som regjeringen har gitt oss. Det har i perioder vært ganske tøft.