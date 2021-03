ØKT INTERESSE FRA KRIMINELLE: Serveringsbransjen sliter under corona-pandemien. Illustrasjonsbilde. Foto: Fredrik Solstad

Advarer barer og restauranter mot tunge kriminelle

Organiserte kriminelle skal under corona-krisen ha vist økt interesse for serveringsbransjen, der mange er i en sårbar situasjon.

Av Eirik Røsvik

– Bedriftene bør tenke seg om både en og to ganger før de takker ja. Jeg skjønner jo at det kan være fristende å inngå en slik avtale, hvis du er i ferd med å gå konkurs og er i beit for cash. Men kriminelle gjør nok ikke dette av ren velvilje, sier Even Ytterhus til VG.

Han sier de har fått tips fra Stavanger og Oslo om at organiserte kriminelle tilbyr økonomisk hjelp til restauranter og mindre skjenkesteder for å berge dem gjennom corona-krisen.

De skal ifølge ham blant annet ha tilbudt seg å kjøpe aksjer og gi pengestøtte.

Han sier kriminelle kan få en unik mulighet til å hvitvaske penger og ta over bedriften etter hvert ved å komme seg inn på eiersiden

– Det at vi ser dette fenomenet er også et lite varsku til regjeringen. De økonomiske støtteordningene bør treffe de små skjenkestedene bedre. Mange av dem sliter virkelig, sier han.

VARSKU: Even Ytterhus sier at regjeringen bør se på om støtteordningene treffer de små skjenkestedene. Foto: Gorm Kallestad

Politiet advarer

Oslo politidistrikt bekrefter at de har sett økt interesse for serveringsbransjen fra organiserte kriminelle i coronakrisen.

Nå advarer de bedriftseiere og ber dem si fra til politiet hvis de opplever noe mistenkelig.

– Politiet er svært oppmerksomme på at kriminelle kan utnytte den spesielle coronasituasjonen. Vi er kjent med informasjonen om at kriminelle aktører kan ha fått økt interesse for serveringsbransjen, der mange er i en sårbar økonomisk situasjon, skriver politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt i en e-post til VG.

ADVARER: Politiinspektør Grete Lien Metlid. Foto: Frode Hansen

Hun vil ikke si noe om omfanget av denne interessen eller gå konkret inn på mulige aktører eller miljøer.

– Vi oppfordrer næringsdrivende til å være oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe de finner mistenkelig, eller skulle oppleve press eller trusler, sier hun.

Sør-Vest politidistrikt opplyser til VG at de ikke har fått informasjon om noen konkrete tilfeller i Stavanger.

– Ekstremt alvorlig

Høyres Peter Frølich og Guro Angell Gimse advarer bedriftseiere sterkt mot å si ja til slike tilbud.

– Jeg tror ikke folk ser for seg tunge kriminelle og torpedoer på generalforsamling i familiebedriften, men det kan bli konsekvensen. Dette er ekstremt alvorlig. Det er et ord politikere bruker ofte, men dette har fått spesiell oppmerksomhet i gangene på Stortinget, sier Frølich.

De mener Stortinget nå bør se nærmere på en rekke verktøy for å bekjempe problemet.

ADVARER: Høyres Peter Frølich og Guro Angell Gimse. Foto: Eirik Røsvik

– Vi vil vurdere nye tiltak for å slå ned på dette. Det handler om alt fra styrket politiinnsats til straffelovgiving, avtalerett, selskaps- og aksjelovgivning og sivilrettslig inndragning. Spesielt det siste er høyaktuelt. Rett og slett beslag av aksjer, sier han.

– Hvorfor havner bedriftene i slike problemer hvis de økonomiske støtteordningene er gode nok?

– Jeg tror ikke det har sammenheng med bidrag eller ikke herfra. De har det vanskelig på grunn av corona. Men det er den enkeltes ansvar å følge lover og regler, og ikke falle for fristelsen for altfor gode tilbud. Noen bedrifter har falt utenfor. Men jeg kan ikke forstå at det gjør det fristende å involvere seg med kriminelle, sier Gimse.