Pandemien har ført til en eksplosjon i etterspørselen etter kjæledyr. Kattunger som tidligere ble gitt bort gratis selges nå for over 2000 kroner på Finn. Og for enkelte valper er det ventelister på over et år. Få de beste tipsene om hvordan du skal navigere i jungelen!

Da Christian Ringnes sto på spranget til voksenlivet, hadde han tre mål: Han ville bli playboy, sjef og millionær. Denne uken ble han pensjonist, og tok seg tid til å gjøre opp status.

Carl I. Hagen rir igjen. 76-åringen vil på ny inn på Stortinget og forteller i dag hvordan han mener Frp kan doble sin oppslutning.

Hagen kommer i dette intervjuet med voldsomme angrep på klimaforkjemperne og sier Norge aldri burde undertegnet Parisavtalen. Han sier også at innvandringspolitikken har bidratt til tidens coronasmitte i Oslo.

Og han går langt i å si at Siv Jensen burde gått av da Frp gikk ut av regjering.

Ordførere som opplever høyt smittetrykk lokalt, har allerede innført strenge tiltak og ser ikke hva regjeringen kan komme med som vil kunne være mer inngripende. Andre ber om å tid til å forberede seg før tiltakene settes ut i livet, slik at gjennomføringen blir best mulig.

