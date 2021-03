STOR PÅGANG: Aslaug Timland Dale, daglig leder av Mental Helse Hjelpetelefonen, forteller at de har opplevd en enorm pågang etter at coronaen satte sitt preg på Norge og resten av verden. Foto: Mental Helse Hjelpetelefonen

Mental Helse har fått en eksplosjon av henvendelser

Unge fortvilte mennesker, mange med selvmordstanker, har det siste året tatt kontakt med Mental Helse. Pågangen har vært så stor at organisasjonen bare klarer å besvare halvparten av alle som ringer.

Av Stella Bugge

Dette fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre høre da han torsdag hadde et digitalt møte med noen av dem som tar telefonen og svarer på skriftlige henvendelser fra nordmenn som trenger noen å snakke med når livet ser mørkt ut.

– Når det gjelder skrivetjenesten vår og chatten, har det vært en eksplosjonsartet utvikling. Vi har i 2020 hatt 24.395 chatter sammenlignet med 4060 året før, og det er utrolig mange barn og unge. Gjennomsnittsalderen på chatten er 21 år, men vi har barn ned i åtte år som benytter tjenesten vår, forteller Aslaug Timland Dale, daglig leder av Mental Helses Hjelpetelefonen.

Unge menn tar kontakt

– Vi har også en urovekkende stor økning av menn under 30 år – urovekkende fordi det er så mange, men samtidig positivt at de faktisk finner oss, legger hun til.

Dale forteller at organisasjonen opplevde et voldsomt trykk i forbindelse med Ari Behns selvmord romjulen 2019, og at de i den forbindelse fikk ekstra midler.

– Dermed var vi mer rustet til å ta imot trykket som kom den 12. mars 2020, sier Dale. Det var dagen Norge stengte ned for å bremse coronasmitten.

– Vi har tatt imot 219 samtaler i døgnet på telefon i 2020 sammenlignet med 153 i døgnet i 2019, sier Dale.

Med andre ord en økning på 43 prosent.

Det har vært så stort trykk på telefonen at bare halvparten de som ringer kommer gjennom.

– Det er ikke tvil om at mange av dem som tar kontakt med oss på telefon og chat og studenttelefonen har det vondt og vanskelig, sier Dale.

Studenttelefonen er et samarbeid med flere andre og et lavterskeltilbud som så dagens lys i februar i år. Her kan studenter ringe eller chatte når de fleste andre steder er stengt, altså mellom klokken 17 og 07.

Snakker om selvmord

– Vi er ingen behandlere men heller noen du sorterer tankene med. Det er ikke farlig å snakke om selvmordstanker, det er farligere å la være, sier Dale som mener det blir større avstand mellom tanke og handling når du klarer å sette ord på hva du sliter med.

Hun forteller at antall telefonsamtaler som dreier seg om selvmord har økt kraftig fra i underkant av 3000 i 2019 til 4700 i fjor – året da coronaen satte sitt preg på Norge. På chatten har det vært over 10.000 dialoger om selvmord, en økning på nesten 8000 sammenlignet med 2019.

Mange nye

Men også mange mennesker som vanligvis ikke sliter psykisk, har tatt kontakt. Ikke fordi de vurderer selvmord, men fordi de er ensomme og trenger noen å snakke med om sine problemer. Nesten 10.000 var helt nye innringere.

– Vi merker det på tjenestene våre når det skjer nedstengninger rundt forbi. Vi er en temperaturmåler på det som skjer. Vi har også fått telefoner fra folk som er bekymret for forfordeling av vaksiner.

I fjor var det rundt 204.000 mennesker som ringte Mental Helses Hjelpetelefon, av disse kom under halvparten gjennom.

Trenger du noen å snakke med?