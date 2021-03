Ber om karakter-stans Er karakter i kroppsøving rettferdig? Forskere slår alarm . Ivar Brandvol Av Publisert 20. mars, kl. 19:51 Thomas Brun Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Før jul kom en ny veileder for gymlærere. Den var så vanskelig å forstå at Utdannings-direktoratet trakk den tilbake. Thomas Brun Neste side (3) Forrige side (1)

Bør karakterer i gym bare avvikles? Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Erlend Ellefsen Vinje er forsker. Slå på lyd Neste side (5) Forrige side (3)

Thomas Brun Hva sier du? GYM KROPPSØVING Neste side (6) Forrige side (4)

Ber om kararakter-stans i gym

Foto: Thomas Brun

Flere forskere slår alarm om karaktersetting i gym - og ber om midlertidig stans av karakter i faget.

Publisert: Nå nettopp

Karakter i kroppsøving er omstridt både blant lærere og elever. Nå slår forskere alarm. De mener dagens retningslinjer for vurdering i faget ikke gir det nødvendige grunnlaget for å sette rettferdige karakterer.

– Det er godt dokumentert at praksisen for karaktersetting i kroppsøvingsfaget har vært forbundet med usikkerhet blant lærere. Spesielt relasjonen mellom elevens innsats, forutsetninger, fremgang og idrettslige og motoriske ferdigheter på den ene siden – og grunnlaget for karaktersettingen på den andre siden, har vært utfordrende, sier Erlend Ellefsen Vinje ved Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet.

Hvordan sette rettferdig karakter i gym? Foto: Brun, Thomas

Trakk tilbake offentlig råd

Et nytt støtteskriv for gymlærere, publisert av Utdanningsdirektoratet i november i fjor, skulle gjøre det lettere.

– Dette skrivet bidro i stedet til å gjøre det enda vanskeligere for læreren å sette rettferdige karakterer, og spesielt formuleringene rundt om, og eventuelt hvordan, elevens forutsetninger skulle forstås var mer uklare enn tidligere. Utdanningsdirektoratet konkluderte selv med at dette skrivet ble for vanskelig å forstå, sier Ellefsen Vinje.

Slik har veilederen sett ut i vinter (se bildet under):

Et støtteskriv for lærere i kroppsøving ble trukket tilbake, fordi det ble for vanskelig å forstå. Foto: Utdanningsdirektoratets nettside

Ba om karakter-stopp

Tidligere denne måneden publiserte han og flere andre nye forskningsresultater i boken Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Blant annet ble lærernes mulighet for å gjennomføre en rettferdig karaktersettingspraksis analysert.

– Vi konkluderte med at denne muligheten ikke var til stede med det aktuelle støtteskrivet, og at karakter i kroppsøving derfor burde avvikles inntil reviderte og forståelige retningslinjer var på plass, fortsetter Vinje.

les også – Flinke elever favoriseres i gym

Erlend Ellefsen Vinje er dosent og forsker. Foto: Espen Winther

Sammen med universitetslektor Steinar Brattenborg ved OsloMet og sosiolog Joar Skrede fra NIKU har han forsket mye på utviklingen av kroppsøvingsfaget.

Utdanningsdirektoratet har nå bearbeidet den omstridte veilederen og sendt den ut på høring. Forskerne understreker at resultatet av denne kan endre deres anbefaling om karakter-stans.

– Ballene er nå oppe i luften igjen. Det blir veldig spennende å se hvordan det nye støtteskrivet om vurdering i kroppsøving ender opp. Om vi står ved en anbefaling om å midlertidig avskaffe karakterer i faget, er naturligvis avhengig av hvordan formuleringene blir i de nye føringene som er på vei, sier Vinje og Brattenborg til VG.

les også Ungdom får bedre karakterer

– Skjønn vil alltid være et element i karaktersetting i kroppsøving. De nåværende retningslinjene gir likevel lærerne et så stort tolkningsrom at det ikke er grunn til å forvente at de legger samme kriterier til grunn ved karaktersettingen. Og det tror jeg elevene fort oppdager. Karakterene i kroppsøving vil lett bli oppfattet som urettferdige blant elevene, når det er så stor usikkerhet rundt hvordan retningslinjene for vurdering og karaktersetting skal tolkes, sier Vinje.

Lover ny veileder til gymlærere

Avdelingsdirektør Hedda Huse i Utdanningsdirektoratet viser til at alle fag i grunnskolen skal vurderes med karakter fra 8. trinn, og svarer slik på kritikken:

– Opplæringen skal tilpasses hver enkelt elev, og alle elever skal kunne oppleve mestring – uavhengig om de er aktive idrettsutøvere på fritiden, eller ikke. I kroppsøving skal elevene blant annet delta i ulike aktiviteter og lære om sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse. Vi ønsker å bidra til å støtte lærere i deres vurderingsarbeid og publiserer et oppdatert skriv om vurdering i kroppsøving i mars, sier Huse

les også Datatilsynet advarer mot negative konsekvenser for elever og studenter

Elevorganisasjonen: - Bekymret

Edvard Botterli Udnæs, Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Edvard Botterli Udnæs er påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

– Det er bekymrer oss at det er så mye usikkerhet rundt karakter i kroppsøving. Her må Utdanningsdirektoratet få på plass en plan så fort som mulig, sier han.

Elevorganisasjonen mener prinsipielt at kroppsøving bør ha karakter.

– Vi vil ha karakter i kroppsøving fordi vi ønsker at fagene skal være likestilt. Uten karakter kan gym fort bli et «liksom-fag», sier Botterli Udnæs.

Dette sier elever og eks-elever

Susanne Nilsen (20) fra Kristiansand. Foto: Privat

Susanne Nilsen (20) fra Kristiansand synes karakter er bra:

– Jeg synes gym-faget absolutt bør stå. Ingen har vondt av fysisk aktivitet, i så fall bør en heller tilrettelegge for de med ekstra utfordringer, akkurat som vi gjør i andre fag!

Andrea Mannes fra Karmøy. Foto: Privat

Andrea Mannes (19) fra Karmøy mener karaktersettingen ofte blir subjektiv.

– Man blir fortalt at faget handler om innsats, men det er ikke slik det føles, faget blir vurdert ut fra lærerens subjektive oppfatning av deg og hvor flink du er i sport. Selv når jeg har trent på fritiden har jeg fått dårlige karakterer i gym fordi jeg er ikke flink nok i teknikken av en sport jeg har holdt på med i seks uker.

les også Føler seg ydmyket av politiet

Ada Marie Preuss fra Porsgrunn. Foto: Privat

Ada Marie Preuss (20) fra Porsgrunn:

– Jeg har aldri syntes gym har vært fair på noen måte. Du blir helt dømt ut ifra hvilke aktiviteter du ellers gjør på fritiden. Går du på fotball eller håndball, får du automatisk 5-er.

– Vi får alltid høre, at man skal blir dømt etter innsatsen man gjør i timen. Eller hvor positiv man er til sine medspillere. Virkeligheten er en helt annen.

Ronny Molund fra Lillehammer. Foto: Privat

Ronny Molund (22) fra Lillehammer går siste året påbygg på VGS. Han synes ikke karakter er rettferdig:

– Vi mennesker er bygd opp forskjellig og jeg syns at det er innsatsen som skal ha noe å for karakteren. Ok, kanskje jeg ikke klarer å løpet 20 runder over den fotballbanen. Men jeg har gjort det beste jeg kan. Gymkarakter er tullball.

Vilde Johanne Asse fra Indre Østfold. Foto: Privat

Vilde Johanne Asse (19) fra Indre Østfold er mot karakter:

– Jeg mener at det burde være mer fokus på å få elevene i aktivitet, men det er for mye fokus på karakterer. Og de som har kroniske skader har et stort problem i gym, meg inkludert.