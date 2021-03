I NORGE: Den tiltalte kvinnen kom tilbake til landet i mars 2019. Hun ble i forrige uke løslatt fra varetekt. Foto: Odin Jæger

Tiltalt IS-kvinne i retten: − Jeg var ganske radikal, jeg tenkte ikke klart

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte IS-kvinnen sier at hun var så forelsket i Bastian Vasquez at hun bare fniste og lo da han fortalte henne om krigføring og veibomber på telefon fra Syria.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

30-åringen som er tydelig nervøs, startet sin forklaring i Oslo tingrett mandag.

– På den tiden var jeg ganske radikal, jeg tenkte ikke klart. Jeg tenkte ikke over at det jeg bega meg utpå var farlig, sier kvinnen om at hun reiste til Syria i februar 2013.

Hun forteller i retten at hun dro for å møte IS-krigeren Bastian Vasquez som hun hadde giftet seg med på nettet.

– Som sagt tidligere også, så hadde jeg også veldig lyst til å møte ham, men jeg hadde også veldig radikal tankegang. Det var begge de årsakene sammen. Men jeg vet at hadde ikke Bastian vært i Syria, så hadde jeg ikke dratt ned, sier kvinnen.

Hun sier at hun ikke visste hvor lenge hun ville være i landet.

– Jeg savnet ham, og ville bare være med ham. Jeg tenkte ikke så mye over hvor lenge jeg skulle bli, sier hun.

Konflikt med familien

Hun fortalte ingenting til familien om den planlagte reisen til Syria.

– Jeg visste at hvis jeg sa noe til dem, så ville de nekte meg det.

Hun forklarer seg om bakgrunnen for hvordan hun ble kjent Vasquez.

Hun forteller at hun hadde kommet i konflikt med både familie og venner etter å ha begynt med det religiøse hodeplagget Hijab, etter å ha blitt med i organisasjonen Islam Net.

– Både familien min og venner var negative, og da ble jeg etter hvert kjent med noen av jentene tilknyttet Profetens Ummah.

– På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang. Jeg var ganske positiv til det på den tiden, sier hun.

– Du støttet bevegelsen og deres voldsorientering? Spør tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen.

Dette bekrefter tiltalte.

Forelsket

Statsadvokat Geir Evanger forklarte i sitt innledningsforedrag hvordan den tiltalte ble stadig mer religiøs og mer radikal i sitt syn på islam.

– I Profetens Ummah ble jeg kjent med Bastian. Først gjennom Facebook. Så begynte vi å gå noen turer i parker og sånn. Etter en måneds tid ba han om å få gifte seg med meg, sier kvinnen.

Tiltalte forklarer at hun spurte faren sin om å få lov, men at han sa nei. Etter hvert gikk han med på å møte Vasquez, men han sa fortsatt nei.

– Vi hadde et fysisk forhold før han dro ned, sier hun om forholdet til Vasquez, før hun dro til Syria.

Etter at han dro ned til Syria, forklarte Vasquez at han drev med krigføring.

– Før han dro ned sa han ikke så mye om det, men etter hvert snakket vi mye på telefon og da fortalte han jo om hva han drev med der nede. Det var mye krigføring, legge bomber på veien og så videre, sier kvinnen i retten.

– Jeg var såpass forelsket at alt han sto for, det var det jeg sto for. Jeg bare lo og fniste når han snakket.

Om reisen til Syria sier kvinnen at hun ikke visste hvor lenge hun ville være i landet.

– Jeg savnet ham, og ville bare være med ham. Jeg tenkte ikke så mye over hvor lenge jeg skulle bli, sier hun.

Dommeren påpeker at kvinnen hadde solgt mange av sine eiendeler og samlet inn et større beløp, som ikke samsvarer med en kort «kjærlighetstur».

Dommeren vil vite hva hun tenkte om det kunne være straffbart og farlig å dra til Syria.

– På den tiden var jeg så radikal, at jeg tenkte ikke på at det jeg begå meg ut på kunne være farlig.

Dommeren spør også om hun ville delta aktivt i Syria.

– Jeg hadde ikke så mye tanker om det. Jeg visste at Jahbat al-Nusra kjempet mot Assad-regimet, og jeg ville hjelpe lokalbefolkningen. Jeg visste at han (Bastian Vasquez, journ.anm.) hadde drept generaler, og satt ut veibomber og sånne ting.

Den tiltalte kvinnen har gjennom elleve lange avhør med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjort rede for sine syv år i Syria.

Kvinnen reiste til Syria i februar 2013. Deltagelse i en terrororganisasjon ble gjort straffbart etter norsk lov i juni 2015, og 30-åringen er tiltalt for å ha deltatt i IS fra juni 2015 frem til hun ble hentet hjem til Norge i mars 2019.

Påtalemyndigheten mener hun gjennom å være gift med tre IS-krigere la til rette for terrororganisasjonens virksomhet.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

