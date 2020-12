SER RØDT: Siavash Mobasheri vil at bussene i Oslo skal drives kommunalt.

Rødt truer med å kaste Raymonds Oslo-byråd

Rødt-leder i Oslo, Siavash Mobasheri, truer med å kaste Raymond Johansen ut av byrådet. Årsaken er en drakamp om hvem som skal kjøre bussene i hovedstaden.

– Fylkesstyret og bystyregruppen vår skal mandag ta stilling til om vi skal sette hardt mot hardt mot byrådet i spørsmålet om å rekommunalisere busstjenestene i Oslo, bekrefter Mobasheri overfor VG.

– Betyr det at dere truer med å felle Raymond Johansens byråd ved ikke å støtte deres budsjettforslag for 2021, som det skal voteres over før jul?

– Det betyr at byrådet i dag ikke har flertall for budsjettet sitt. Selv mener jeg dette er en så viktig prinsipiell og politisk sak at vi må sette hardt mot hardt. Men det er ulike holdninger til det i Rødt, så avklaringen vil ikke komme før partibehandlingen mandag, sier Rødts leder i Oslo, Siavash Mobasheri til VG.

Rødt er på vippen

Raymond Johansens byråd består av Ap (12 mandater), De Grønne (9) og SV (6).

Samlet har de 27 av 59 plasser i bystyret.

Det betyr at støttepartiet Rødt sitter på vippen med sine fire representanter.

– Vi er forundret over at Raymond Johansen ikke vil ta tilbake busstjenestene til kommunen. Det er en rekke forhold som gjør at busstjenesten vil bli bedre og billigere ved at kommunen tar over ansvaret. Dessuten vil det gi bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, sier Mobasheri.

BUSSER TIL BESVÆR: Rødt ønsker at kommunale Unibuss sin busspark skal overta, når anbud på bussruter i Oslo skal fornyes. Foto: Heiko Junge

– Både lavere billettpriser og høyere lønn til sjåførene; det høres ikke ut som om det går opp?

– Jo, fordi det er så få busselskaper igjen, at det ikke presser prisene. Det viser blant annet en rapport som Fagforbundet har laget. I tillegg bruker Oslo kommune gjennom Ruter 16 millioner kroner på å administrere anbudssystemet. Dette er penger som kunne ha blitt brukt på for eksempel å senke billettpriser, sier han.

– Få aktører

I rapporten beskrives markedet som et oligopol: «Et marked som er kjennetegnet av få aktører med sterk markedsmakt, som gjør at prispåslaget blir høyt. Det vil si at prisen er betydelig høyere enn (marginal)-kostnaden ved produksjonen».

– Mindre deltid

Han sier kommunal drift vil gi bedre og tryggere arbeidsforhold for bussjåfører.

– I dag står konkurransen om kortest mulig tid til sikkerhetssjekk av busser, lange vakter, bruk av små prosentstillinger og ringevikarer. Bruken av deltid vil kunne bli mindre når kommunen overtar; andelen deltid er høyere i Sporveien enn i de private busselskapenes, sier Mobasheri.

Hvis Rødt skulle greie å presse på plass en rekommunalisering vil effekten kunne slå raskt inn:

De to store kontraktene Indre by og Oslo vest skal snart ut på anbud. Hvis Rødt vinner frem, vil Sporveiens datterselskap Unibuss, få drive bussrutene uten konkurranse.

– FRP-POLITIKK: Rødt-leder i Oslo, Siavash Mobasheri, sier byrådet viderefører Frp-politikk.

– Bussanbud er en politikk som Oslo Frp krevde innført på 90-tallet, som nå administreres av et Ap-ledet byråd der også SV og De Grønne inngår, sier Rødt-lederen.

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap fører forhandlingene med Rødt.

– Oslo kommune eier Sporveien som driver T-banen og trikken. Kommunen eier også Unibuss, som kjører mange av bussrutene. Det meste av kollektivtrafikken er med andre ord drevet av kommunen, og jeg ser ikke noen grunn til å snu opp ned på noe som fungerer bra, sier Jacobsen.

Tror på løsning

Han sier han har godt tro på å finne en løsning med Rødt.

– Det viktigste er å vurdere lønns- og arbeidsvilkår for bussjåfører. Dette kan vi gjøre noe med uten at kommunen overtar alle bussruter. Byrådet har for eksempel hatt stor suksess med å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår til de som driver tjenester på oppdrag for kommunen, gjennom Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv.

Avvises

Administrerende direktør Jan Volsdal i busselskapet Nobina AS, har anbudet på Oslo Vest som snart går ut.

– Å påstå at det ikke er konkurranse om anbudene er som å påstå at det ikke regner, når det faktisk regner. Det er minst fem selskaper som kjemper om hvert anbud. Når det gjelder deltid, så er det også feil. Hos oss er de aller fleste sjåførene i heltidsstillinger.

Budsjettet skal behandles i bystyret onsdag.

Publisert: 05.12.20 kl. 21:00