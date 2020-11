SNARVEIEN: Anabole steroider kan ha store konsekvenser for unge gutter. Foto: Magnar Kirknes

«Adrian» (18) fikk pupper etter steroidbruk

Unge menn forteller om et treningspress som sprer seg fra sosiale medier. «Adrian» tok treningen et steg lenger, til en skyhøy pris.

For mindre enn 10 minutter siden

«Adrian» er 18 år og bosatt på Østlandet. Dette er ikke hans egentlige navn, men VG kjenner identiteten hans. Han har sagt ja til å fortelle om sine erfaringer med anabole steroider anonymt, for å verne om familien sin.

– Føler du ikke nå at dette var en dum ting å begynne med?

– Det er det dummeste jeg har gjort i mitt liv. Jeg føler meg bare dårlig, forteller han.

VG skrev i helgen om treningspresset unge kjenner fra sosiale medier. Mange kjenner på et behov for å anlegge muskler raskt.

En undersøkelse YouGov har utført for VG viser at 15 prosent av gutter i alderen 15–25 tar en eller annen form for prestasjonsfremmende supplement for å yte bedre eller vokse hurtigere.

Skal operere

Nå venter «Adrian» på operasjon etter at bivirkningene av anabole steroider for alvor slo inn. Operasjonen koster han 25.000 kroner. Steroidene har forstyrret hormonbalansen i kroppen hans, og etter to kurer begynte han å utvikle gynekomasti. Kort fortalt har «Adrian» utviklet bryster.

– Jeg tok første kur i november i fjor. Grunnen til at jeg begynte er at jeg ønsket meg større kropp. Jeg satt og så på sosiale medier hvor godt trente folk var, og her satt jeg som en idiot. Jeg ville bare se bra ut, sier «Adrian», som gikk på første kur helt til januar i år.

Etter kuren begynte han å slite psykisk. Da treningssentrene på Østlandet stengte på grunn av covid-19, gikk det virkelig nedover.

– Jeg kjente meg svak, og tenkte at nå må jeg starte opp igjen.

Da sentrene åpnet, startet han på kur nummer to.

– Jeg gikk opp nesten 20 kilo i muskelmasse. Jeg skulle holde på i 12 uker, men valgte å fortsette å to uker til. Deretter kjente jeg at jeg begynte å få kuler i brystet.

Foto: Berit Roald

Dette gjør steroider med kroppen din

Han er heller ikke alene. I 2008 ble det gjort undersøkelser på norske sesjonsregistrerte, for å kartlegge steroidbruk. 2,9 prosent av guttene i undersøkelsen innrømmet bruk, og med dagens sosiale medier frykter eksperter at det har blitt enda mer utbredt.

Christine Wisløff leder en forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus, som jobber med å øke kompetansen og bevisstheten rundt bruken av anabole steroider. Hun har hjulpet oss med å forklare hva som skjer med kroppen.

Foto: Oslo universitetssykehus

– Virkestoffet i steroider er testosteron (mannlig kjønnshormon). For å ha en virkning, så må du innta mer testosteron enn det kroppen klarer å produsere selv. Når hypofysen (hjernedelen som har ansvar for hormonproduksjon) merker at det er nok testosteron, så avslutter den kroppens egen produksjon. Dermed undertrykker man sin egen produksjon av testosteron. Og det kan skape trøbbel.

For når man går på tidsbestemte kurer, som «Adrian» har gjort, så tvinger du hypofysen til å stenge og gjenåpne, stenge og gjenåpne. Da kan det gå galt.

– Når gutter har for mye testosteron i kroppen kan deler av det gjøres om til østrogen (kvinnelige kjønnshormon), og det første som skjer da er at det angriper brystkjertelen og kan gi brystutvikling.

Dette har altså skjedd «Adrian».

Witløff mener det er gambling for unge å gå i gang med slike kurer. Du vet aldri når, eller om, bivirkningene kommer.

– Hvordan din kropp reagerer i forhold til min kropp, det vet du ikke. Det går på genmateriale, og er helt individuelt. Du kan ha gått på kurer i 25 år, og det kan gå galt, eller så kan det gå galt etter én kur, sier Witløff.

– En 14-åring kunne fått tak i det

«Adrian» er nesten sjokkert over hvor enkelt det var å få tak i. Etter litt googling fant han raskt ut hvordan han kunne bestille de ulovlige stoffene over nett. Kort tid etter lå det en pakke i postkassen hans.

– Hvem som helst kan få tak i det, også folk som ikke vet hva de tar. Selv en 14-åring kunne fått tak i dette, man trenger ingen erfaring.

– Hva er din beskjed til unge som tenker på å prøve noe lignende?

– Den beskjeden er enkel. Tenk gjennom om du egentlig vil dette. Du kan faktisk dø tidlig. Er det verdt det? Jeg kan si det her og nå: jeg fikk større muskler, og livet mitt ble ikke bedre.

Trenger du hjelp, eller noen å snakke med?

Her finner du råd til hvordan du slutter med anabole steroider: www.steroidelab.no

Her kan du chatte anonymt med rådgivere om psykisk helse:

www.sidetmedord.no

https://www.soschat.no/

Dette er numre du kan ringe:

Mental Helse hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Publisert: 30.11.20 kl. 15:35