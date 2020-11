PÅ VAKT: Tone Steinsland er nestleder i Norsk Fjørfelag og leder i fylkeslaget i Rogaland. Foto: PRIVAT

Fugleinfluensa i Rogaland: − Fikk vondt i magen

Mattilsynet bekrefter funn av fugleinfluensa i en viltlevende kortnebbgås i Sandnes: – Det er den store skrekken, sier lederen i Rogaland Fjørfelag.

Fugleinfluensaen som har spredt seg i Europa de siste ukene, er ankommet Norge. Det bekreftes av en prøve Veterinærinstituttet har gjort av kortnebbgåsen som ble funnet død i Sandnes i Rogaland.

– Det viktigste nå er å sikre at vi ikke får smitte inn hos produksjonsdyrene våre, sier veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud til VG.

For å verne norske besetninger mot smitte, må gårder i det som blir definert som høyrisikosone sørge for at alle produksjonsdyr plasseres under tette tak.

Tronerud regner med at denne sonen vil omfatte kystkommunene fra Rogaland til Østfold, for å verne fjørfe mot den luftbårne sykdommen.

GÅS: Dette er en kortnebbgås, samme slags fugl som er funnet med fugleinfluensa i Rogaland. Foto: Perivani/Wikimedia

Kortnebbgås Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) er en trekkfugl som hekker på Grønland, Island og Svalbard og overvintrer på De britiske øyer og kontinentet fra Danmark til Belgia. Svalbard-bestanden som var på ca. 80 000 individer i 2013, trekker gjennom Norge vår og høst. De mellomlander gjerne i Innherred i Trøndelag. Vis mer

– Den store skrekken

Nyheten spredte seg blant egg- og kyllingprodusenter i går kveld.

– Jeg fikk veldig vondt i magen. For alle som driver med fjørfe, er fugleinfluensa den store skrekken, sier nestleder i Norsk Fjørfelag Tone Steinsland (42).

Hun er leder i fylkeslaget og tredjegenerasjon som driver rugeri og oppdrett av verpehøns på familiegården utenfor Bryne på Jæren.

Hos Steinsland & co. klekkes over fem millioner kyllinger i året.

– Vi er glad for at fugleinfluensa er avdekket, beredskap iverksatt og portforbud innført. Nå tar vi arbeidet med biosikkerhet ett hakk høyere.

RUGERI: Tone Steinslands bedrift på Jæren klekker fem millioner kyllinger i året. Foto: PRIVAT

Forskånet i alle år

Sist portforbud ble innført i Norge, var da fugleinfluensa ble registrert i 2017 i Sverige. Men den gang kom ikke sykdommen til Norge.

– Vi har vært forskånet for utbrudd i alle år, men vet at nabolandene og resten av verden har lidd store tap på grunn av fugleinfluensa, sier Steinsland.

Hun håper situasjonen ikke eskalerer.

– Nå er varsellampene tent, men vi lager ikke dramatikk av dette før vi må. For alle gjelder det å være på vakt, sier Tone Steinsland.

Frittgående må tas inn

30 prosent av norsk kylling- og eggproduksjon foregår i Rogaland.

Steinsland sier at under én prosent av det kommersielle fjørfeholdet i Rogaland skjer utendørs. På Østlandet er syv prosent av hønene frittgående.

– Alt som går fritt, blir tatt inn til trusselen er nedgradert. Det er helst hobbydyr som går utendørs, men dem har jeg ikke oversikt over, sier Steinsland.

TREKKFUGL: Kortnebbgåsen trekker fra Svalbard til kontinentet og mellomlander gjerne i Trøndelag. Foto: Per Ivar Nicolaisen/Wikimedia

Fugleinfluensaen er av type H5N8, som er den samme man for tiden ser ellers i Europa. Den er såkalt «høypatogen». Det innebærer at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen virustype.

Første gang i Norge

Dette er første gang denne formen for fugleinfluensa er påvist i Norge.

Ifølge Mattilsynet er det aldri påvist smitte til mennesker med dette viruset.

Tronerud mener at norske gårder er godt rustet til å beskytte dyrene sine.

– Det har vært både krav til smittesluse og smittebeskyttelse i mange år. Fugleinfluensa er bare én sykdom. At vi i Norge har så lav forekomst av salmonella, viser at vi klarer å holde et godt skille mellom villfugl og tamfugl.

Ber folk varsle Mattilsynet

– Hvor stor er faren for at fugleinfluensaen nå skal spre seg til norske produksjonsdyr?

– Vi anser vel at muligheten er ganske god for at vi klarer å holde det ute.

Mattilsynet oppfordrer alle som ser døde fugler om å varsle dem, slik at de kan teste disse for smitte. Man bør heller ikke ta på syke og døde fugler, på grunn av andre smittestoffer som eksempelvis salmonella.

Danmark hevet nylig risikonivået fra «meget lav» til «høy» for fugleinfluensa etter at det 6. november ble funnet fugleinfluensa hos en vandrefalk på Lolland.

Fugleinfluensaen har spredt seg i Europa de siste ukene. I Nederland ble 190.000 kyllinger slaktet etter at man oppdaget en svært smittsom fugleinfluensa på minst to gårder. Også i Danmark og Frankrike har man slaktet dyr.

Publisert: 27.11.20 kl. 21:17

