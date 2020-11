HAVNER I KARANTENE: En ung voksen forsøkte å løpe fra politiet, men ble hentet igjen. Nå må betjentene i karantene. Foto: Arkiv: Kyrre Lien, NTB

Fire politibetjenter satt i karantene etter basketak med coronasmittet

En coronasmittet 18-åring forsøkte å løpe fra politiet, men ble innhentet. Nå blir politibetjentene satt i karantene.

Oppdatert nå nettopp

Det var Fredrikstads Blad som meldte om saken først.

For fredag ettermiddag skulle en sivil patrulje kontrollere to 18-åringer. De mistenkte narkosalg, men begge løp fra stedet. Den ene av dem ble raskt hentet inn av politiet, men han satte seg til motverge. Politiet havnet i et basketak med vedkommende. Senere kom det frem at vedkommende hadde fått påvist corona, og hadde brutt isolasjonsplikten.

– Dette liker vi svært dårlig, sier Inge Jensen, ordenssjef ved Fredrikstad politistasjon til Fredrikstads blad.



les også Spilte bridge og ble truet med coronabot – nå snur politiet

Dermed må de fire politibetjentene i karantene etter å ha vært i kontakt med en coronasmittet person.

– Vi krysser fingrene for at de ikke er smittet, sier Jensen til avisen.

Bryter man isolasjonsplikten kan det medføre bøter på opp til 20.000 kroner, forteller han.

– Vårt mareritt er at det bryter ut et smittetilfelle ved politistasjonen og at mange av våre ansatte må i karantene. Vi har ikke så mange å ta av at det ikke vil skape en krisesituasjon for vår del. Så dette er noe vi ser alvorlig på, sier han.

Publisert: 23.11.20 kl. 16:11 Oppdatert: 23.11.20 kl. 16:30

Mer om Coronaviruset Karantene