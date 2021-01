HACKET: Østre Toten kommune. Foto: Geir Olsen

Angrepet av hackere – hele kommunen rammet

Dataangrepet på Østre Toten kommune har lammet nærmest hele kommunen. – Over på penn og papir, sier ordfører.

Natt til lørdag ble Østre Toten kommune rammet av et dataangrep som har lammet nærmest hele kommunedriften.

Hackerne som tok seg inn på kommunens servere krypterte alle dataene og slettet kommunens backup-filer.

Store deler av de kommunale systemene er ute av drift.

– Vi er i en veldig utfordrende situasjon der vi er over på manuelle systemer og bruk av penn og papir, sier ordfører Bror Helgestad til VG.

Når kommunene begynner på en ny arbeidsuke, er det uten tilgang på saksbehandlingssystemer og e-postsystemet.

UTEN DATA: Ordfører Bror Helgestad Foto: Østre Toten kommune

Helgestad er lei seg for at innbyggerne i kommunen nå rammes hardt av dataangrepet.

Ikke bare får angrepet konsekvenser for kommunens drift, men store mengder opplysninger kan være på avveie.

– Det vi frykter er at personsensitive opplysninger har blitt tatt hånd om. Det kan være filer fra barnevernet, for eksempel, sier Helgestad.

Brannrunder og bjeller

Angrepet har ført til at brannvarslingssystemene ved sykehjemmene er ute av drift, og ansatte må derfor gå brannrunder om natten, forteller ordføreren.

Oppland Arbeiderblad skriver også om sykehjemsbeboere som må varsle pleierne med bjeller, fordi sykesignalanlegget på sykehjemmet er nede.

Nå går innleide eksperter gjennom systemene i håp om å kunne gjenopprette dataene som har blitt kryptert. Håpet er at dataene skal kunne gjenopprettes gjennom såkalte «snapshots», eller øyeblikksbilder av filer som har vært lagret tidligere.

– Vi har satt i gang en vurdering av våre sikkerhetsrutinene vi hadde knyttet til IT, og regner flere vil ha tilsyn med det etterpå. Vi er interessert i å finne ut av om dette rammet oss fordi vi hadde dårligere systemer enn andre, eller om vi ble rammet helt tilfeldig.

– Ikke kjent med mer omfattende angrep

– Vi vet ikke hvordan hackerne har kommet seg inn på systemene våre, og vi vet ikke hva slags info de har hentet ut. Det vi vet kryptert dataene og slettet backupene våre.

Det sier Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør i Østre Toten. Han forteller at forholdet er anmeldt til politiet.

– Jeg er ikke kjent med at det tidligere har vært et så omfattende angrep i kommunesektoren tidligere sier han.

– Vi skal også ta kontakt med Datatilsynet for å melde dette, også fordi det er mulig at personsensitive data kan være på avveie.

Han har tro på at de vil komme til bunns i hvem som kom seg inn i systemene.

– Vi vil i samarbeid med data- og systemleverandørene jobbe for å tette sikkerhetshullene. Vi har ikke grunn til å tro at det er kommunens systemer i seg selv som er problemet, men at det er hull i datasikkerheten som gjør dette.

– Mitt inntrykk er at datasystemene i kommunesektoren er godt sikret, men dette viser at det er mulig for kjeltringer å bryte seg inn i datasystemene våre.

Enn så lenge må de ansatte forberede seg på en analog jobbhverdag.

– Jeg har bedt de ansatte om å møte på jobb i morgen, og så vil vi ta det derfra.