HELIKOPTERSØK: Sea King-helikopter og drone har fløyet over rasområdet i hele natt. Foto: Terje Bendiksby

Raset i Gjerdrum: Hund og hundefører heises opp og ned i rasområdet

GJERDRUM (VG) For første gang har patruljer med hund vært nede og søkt i rasområdet etter leirskredet på Ask i Gjerdrum. Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I løpet av natten har også Sea King-helikopter og drone flydd over rasstedet i jakt på eventuelle savnede. Været har gjort søket vanskeligere, men utstyret har holdt.

Fra og med 5-tiden i natt har hund, hundefører og redningsmann fra Sea King blitt heist opp og ned rundt om i rasstedet for å vurdere om det er hensiktsmessig å gå ned og gjøre søk.

– Noen steder har de vurdert at det ikke er hensiktsmessig, andre steder har de vært nede og gjort noen enkle søk rundt bygningsmasser. Uten resultat, sier operasjonsleder Karianne Knudsen til VG.

Antall savnede ble onsdag kveld nedjustert til ti personer etter at flere meldte fra at de ikke hadde vært i området.

I løpet av natten er det også satt ut lytte- og observasjonsposter. Men mørke og nedbør gjør letearbeidet vanskelig.

– Det har dessverre vært krevende forhold slik det har vært hele veien. Det har vært mørkt og vanskelig lyssetting, ifølge patruljen på stedet, sier Knudsen.

Håpet er at søkeforholdene blir bedre torsdag morgen når lyset kommer tilbake. Da skal også geologene komme til stedet og vurdere om det er trygt å gå inn og starte søk langs bakken.

– Det har ikke gått noen nye ras siden siste oppdatering ved 23-tiden i natt, men man går litt og venter på at det skal gå flere ras der, sier operasjonslederen.

Hund reddet med helikopter

I alt har 31 boenheter – fra totalt ni bygg – gått tapt i raset hittil, i tillegg til seks garasjehus med fem garasjeplasser hver. Mange er dermed hjemløse etter naturkatastrofen, og det ventes fortsatt at flere blir det.

En god nyhet kom imidlertid i løpet av natten. Familiehunden Zajka – en dalmatiner – kom til rette etter at den ble fanget opp på dronenes varmesøkende kamera.

Familien Sandman fortalte til NRK at de hadde fått beskjed om at menneskene måtte prioriteres – og at den ti år gamle tispa ikke fikk være med i helikopteret.

Nyheten om at hunden ble reddet opp med helikopter var gledelig for familien, som mistet alt de eide i leirskredet onsdag morgen.

– Det var selvfølgelig helt fantastisk å få den meldingen i natt. Vi har vært kjempenervøse, og har virket håpet på at et mirakel skulle skje. Hellet har vært med oss i dag – til tross for at vi mistet alt vi eier i raset, skrev Anna Sandman i en tekstmelding til Dagbladet natt til torsdag.

MINST 31 HJEMLØSE: Totalt 31 boenheter har gått tapt hittil i jordraset, og det ventes at flere vil rase ned. Foto: Tore Kristiansen

Fortsetter med full styrke

Tidligere ble det meldt at det var barn blant de savnede etter jordraset, men dette var før antallet savnede ble nedjustert. Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte om det er barn blant de savnede nå.

Søkeaktiviteten trappes noe opp når det blir lysere igjen på morgenkvisten.

– Vi kommer til å fortsette med det samme, men det blir litt økt aktivitet når vi får lys der ute. Men vi har fortsatt med full styrke og den aktiviteten vi klarer også gjennom natten, gitt værforhold og lysforhold, sier Knudsen.

Hun sier det fortsatt er håp om å finne dem i live, dersom personer ble tatt av raset. Tidligere har politiet uttalt at de mener med ganske stor sikkerhet at det er mennesker i rasområdet.

– Vi jobber fortsatt ut ifra hypotese om at vi kan finne folk i live. Er det noen der er det fortsatt håp, sier operasjonslederen.

Politiet varsler at de vil holde en ny pressebrief mellom klokken 8 og halv 9 torsdag morgen.

1000 evakuert

Om lag 1000 personer er nå evakuert fra området. Planen er å evakuere 1500.

Onsdag kveld var ti personer bekreftet skadet, hvorav én av dem er alvorlig skadet. Fem personer er på sykehus og fem har blitt sendt til legevakten. Det er ikke meldt om nye skadede natt til torsdag.

Det er fortsatt ikke mulig for politi eller redningsmannskap å ta seg inn i skredområdet, som blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter.

I sin siste oppdatering for natten meldte NVE at skredet fremdeles pågår, og at det er fare for at flere hus kan rase ut.

Olavsgaard hotell på Skedsmo brukes som evakueringssenter. Evakuerte som ikke har et annet sted å reise til, blir fraktet hit.

Alle tilgjengelige ressurser er satt på oppdraget. Politiet får bistand av kommunen, forsvaret og frivillige organisasjoner.